Panamá, 15 de diciembre del 2025

    Por $15.2 millones

    El Minsa pide al Gabinete aprobar contratación directa de Hombres de Blanco

    Mónica Palm
    El Minsa pide al Gabinete aprobar contratación directa de Hombres de Blanco
    Fernando Boyd, ministro de Salud (izq.) y Juan Carlos Orillac, ministro de la Presidencia.

    El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, ha dirigido una carta a su colega Juan Carlos Orillac, ministro de la Presidencia, a fin de que el Consejo de Gabinete dé su aprobación para hacer una contratación directa de Hombres de Blanco, Corp., por un monto de $15.2 millones —por espacio de un año— para el servicio de aseo, limpieza y desinfección de ocho hospitales públicos.

    La carta, fechada el 4 de diciembre pasado, añade que la contratación sería a partir del 1 de julio de 2025 hasta el 30 de junio de 2026, lo que significa que la empresa ha estado prestando un servicio que no cuenta con un contrato respaldado con el refrendo de la Contraloría General de la República, como ocurrió con los contratos para esos mismos ocho hospitales y por los mismos servicios, que se prestaron sin el previo refrendo de la institución.

    Los hospitales son los mismos de la contratación directa que hizo el Ministerio de Salud (Minsa) a principios de enero de este año, cuando concedió dos contratos directos a Hombres de Blanco, Corp. y uno a la empresa Sicarelle Holding, Inc., cuya duración fue de seis meses y que finalizaron el pasado 30 de junio. Al día siguiente —el 1 de julio de 2025— entró a regir (en la práctica) el contrato que ahora el ministro Boyd pretende que el Gabinete apruebe de forma directa, una vez más.

    El Minsa asegura que este procedimiento excepcional de contratación de Hombres de Blanco tiene como objetivo darle tiempo al ministerio para llevar a cabo una licitación pública para adjudicar el servicio a partir del 1 de julio de 2026.

    Hombres de Blanco se encarga de la limpieza de los hospitales Anita Moreno, Joaquín Pablo Franco Sayas, Cecilio A. Castillero, Nicolás A. Solano, San Miguel Arcángel, Luis “Chicho” Fábrega, Aquilino Tejeira y el Instituto Nacional de Salud Mental Matías Hernández.

    A pesar de que tanto la anterior contratación como la presente se han realizado de forma directa, el Minsa asegura que “se ha hecho evidente la necesidad de mejorar la competitividad entre los proveedores de limpieza y asegurar que los servicios sean brindados de manera eficiente…”.

    El Minsa pide al Gabinete aprobar contratación directa de Hombres de Blanco
    Carta el Minsa sobre Hombres de Blanco.

    Además, dice el Minsa, la contratación directa se justifica porque no se contaba con el presupuesto para realizar el procedimiento de contratación de una empresa que pueda garantizar la prestación del servicio de manera inmediata antes del vencimiento de los contratos que estuvieron vigentes hasta el 30 de junio pasado.

    La partida presupuestaria para esta contratación directa fue obtenida, según el Minsa, cuando la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó su traslado el pasado 23 de octubre y fue puesta en línea un mes después. En otras palabras, el Minsa no tenía en su presupuesto los fondos para la limpieza y desinfección de dichos hospitales.

    Este lunes 15 de diciembre, en una entrevista en TVN Noticia, el contralor Anel Flores justificó los contratos a Hombres de Blanco, a fin de evitar una “crisis sanitaria” en los hospitales del Minsa.

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa

