El MOP pone la mira en el Yates y Pesca, pero la AMP les extiende una concesión

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INVESTIGACIÓN. Es aquella que se realiza como resultado de la búsqueda, análisis en profundidad y verificación de hechos o información de gran complejidad y de interés público, pero que algún grupo de poder desea mantener en secreto.

Investigación INVESTIGACIÓN. Es aquella que se realiza como resultado de la búsqueda, análisis en profundidad y verificación de hechos o información de gran complejidad y de interés público, pero que algún grupo de poder desea mantener en secreto.

Construir las tres hectáreas que se entregaron al club costó $9.8 millones, que fueron incluidos en el precio que ofertó Odebrecht.

En mayo de 2023, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), de forma subrepticia, otorgó una nueva concesión de uso de fondo de mar (por 20 años) a favor del Club de Yates y Pesca, en la avenida Balboa.

Casi nadie se percató de eso, a pesar de que esa zona suele captar la atención de muchos, debido a que incluye uno de los mayores espacios públicos de la ciudad —que sirve de contorno a la impresionante bahía de Panamá— y propiedades que se ubican entre las más costosas y codiciadas del país, por su céntrica localización y alta densidad comercial y residencial. Es decir, es la crème de la crème del sector inmobiliario capitalino.

Pero quizá no sea una coincidencia que se haya elegido ese preciso momento para materializar la concesión con sigilo. La atención del país estaba distraída con otros asuntos, como el inicio, ese mismo día, del juicio del caso New Business —en el que resultó condenado por blanqueo de capitales un expresidente de la República— y los intentos del Gabinete para facilitar la eventual renovación del permiso de explotación de la mina en Donoso.

El área de la concesión suscrita por Noriel Arauz, entonces administrador de la AMP, y Joao Gabriel Vieira Piad, como representante legal del Club de Yates y Pesca de Panamá, es adyacente a una pequeña finca que el Estado cedió (a titulo gratuito) a ese centro recreativo y deportivo en 1959 y a tres de las 35 hectáreas de relleno que construyó Odebrecht, y que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) le regaló en el año 2008, por las supuestas “afectaciones” padecidas por el club a causa de la construcción de la cinta costera.

Lea aquí la nota titulada ‘Un hotel y un club privado dentro de un parque público’.

Construir las tres hectáreas que se entregaron al club costó $9.8 millones, que fueron incluidos en el precio que ofertó Odebrecht para construir la cinta costera (fase 1): $189.1 millones.

El club dispondrá de 101,474.72 m2 de fondo de mar, pero la AMP solo cobrará por la ocupación de 50,209.62 m². Sobre el resto (51,265.10 m²). LP/Gabriel Rodríguez

Considerando el alto valor de esos “obsequios”, bien podría decirse que el club es un hijo predilecto del Estado, parafraseando una conocida expresión de la época de los militares.

Pero ahora, el MOP parece tener otros planes que podrían implicar que el club, finalmente, sea reubicado fuera de la cinta costera.

‘Parque de la Bahía’

El MOP evalúa la posible transformación de la marina del Club de Yates y Pesca en un nuevo espacio público para la ciudad.

Mapa del Club de Yates y Pesca.

Para ese fin, ha contratado a una empresa para que se encargue de realizar los estudios preliminares de topografía, batimetría y geotecnia que determinarán la viabilidad de un relleno (otro más...) en el área donde actualmente opera la marina del Yates y Pesca.

Estos trabajos ya fueron adjudicados —por la vía directa— por $247,705 a la empresa Ingeniería Continental, S.A.

La contratación, indica un informe del MOP, es parte del proyecto denominado “Parque de la Bahía”, un espacio con el que “el Gobierno busca ampliar las áreas de recreación urbana en la capital”.

Vistas del Club de Yates. LP/Gabriel Rodríguez

Según la documentación, publicada en el sitio web de Panamá Compra, los estudios permitirán analizar las condiciones actuales de los rompeolas de la marina y la estabilidad hidráulica y geotécnica de la zona. También permitirán conocer los posibles impactos que tendría un relleno sobre esa área costera, las corrientes marinas, los sedimentos y la movilidad vehicular y peatonal en los alrededores.

Además, la empresa deberá presentar una valoración económica del proyecto y emitir conclusiones y recomendaciones sobre su viabilidad.

En la documentación, el MOP justificó la contratación directa alegando limitaciones de capacidad técnica —dado que no cuenta con el personal adecuado— y operativa para desarrollar internamente los estudios especializados requeridos.

También argumentó razones de urgencia, al señalar que los trabajos debían iniciarse antes de la temporada lluviosa para evitar retrasos en el cronograma. Es decir, en marzo de 2026.

La contratación directa fue solicitada por el ministro José Luis Andrade en una nota enviada en abril pasado a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

Solicitud del ministro de Obras Públicas.

El 8 de junio, el director de la DGCP, Javier Marquínez, le respondió al ministro y autorizó la contratación por la vía excepcional.

Ante lo que parece inminente, La Prensa contactó al Yates y Pesca, pero en el club informaron que no responderían preguntas sobre los planes del MOP.

Proyecto Parque de la Bahía de Panamá.

Migajas

El contrato entre la AMP y el Yates y Pesca fue refrendado por el entonces contralor Gerardo Solís el 24 de mayo de 2023 y fue promulgado en la Gaceta Oficial del 15 de junio de ese año.

Cuando La Prensa informó sobre las tres hectáreas de la cinta costera que el MOP le regaló al club, en el año 2008, el Yates y Pesca pagaba un centavo por metro cuadrado de fondo de mar.

Ahora se ha elevado esa cantidad. En el nuevo contrato, las partes acordaron un canon fijo de 15 centavos por metro cuadrado, con un incremento anual del 5%.

No obstante, el canon fijo solo se aplicará en menos de la mitad del área concesionada. El club dispondrá de 101,474.72 m2 de fondo de mar, pero la AMP solo cobrará por la ocupación de 50,209.62 m². Sobre el resto (51,265.10 m²) no hay tarifa alguna y corresponde al área del rompeolas, las dársenas y los canales.

Gerardo Solís, excontralor de la República. Archivo

Por tanto, atendiendo todas estas consideraciones, el club pagó a la AMP una mensualidad de $7,531.11 durante el primer año de vigencia del contrato.

Ese canon fijo, en los 20 años de concesión, totaliza poco más de $2.9 millones. Una ganga, considerando que se trata de uno de los espacios más céntricos y de mayor potencial, frente a la bahía de Panamá.

El club, ante cualquier eventualidad, se adelantó e hizo un solo pago, íntegro, por ese monto exacto, que ya fue recibido con la conformidad de la Contraloría.

Los registros electrónicos de la Contraloría indican que el Club de Yates y Pesca consignó el pago.

Además, el Yates y Pesca adquirió el compromiso contractual de invertir $5.1 millones. De esa cantidad, se reservan $202,960 para ejecutar proyectos de desarrollo “social y comunitario”.

La nueva ‘visión’ del MOP

La Prensa contactó al MOP para conocer el alcance del proyecto denominado “Parque de la Bahía”.

“La adjudicación de este contrato forma parte de una iniciativa más amplia del MOP, cuyo objetivo es evaluar la factibilidad de un gran parque urbano en la cinta costera, en el área de la marina del Club de Yates y Pesca”, respondió el ministerio, en un mensaje que compartió con este medio a través de su oficina de prensa.

“Esta visión nace de la necesidad urgente que tiene la ciudad de contar con espacios de esparcimiento en contacto con la naturaleza. Sabemos que, en medio de la urbanización acelerada, el ciudadano panameño carece de pulmones verdes que le permitan escapar del ritmo frenético y conectar con la calma de un espacio natural. Por ello, buscamos crear un lugar que no solo promueva la salud mental y física de las personas, sino que, además, actúe como un símbolo de una ciudad que apuesta por la sostenibilidad, la limpieza y la calidad de vida”, agregó el MOP en su comunicación.

Recalca que los estudios son “preliminares” y permitirán adoptar “decisiones informadas, asegurando que este espacio, de concretarse, sea un legado verde y un refugio para las futuras generaciones”.

¿Será que, finalmente, el club se irá de ahí?