El rol de Ramón Carretero en el envío de petróleo venezolano a Cuba

La reciente incautación por parte de Estados Unidos del tanquero Skipper, frente a la costa de Venezuela, puso en el centro de atención al panameño Ramón Carretero Napolitano, quien ya es descrito sin tapujos como el principal intermediario del flujo de petróleo que se comercializa entre Venezuela y Cuba, según documentos de la estatal PDVSA y fuentes cercanas al gobierno venezolano citados por el diario The New York Times (NYT).

Carretero, quien desde el pasado jueves enfrenta sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense, es señalado como la figura clave que articula los envíos destinados a Cuba, aunque solo una fracción del petróleo llega a la isla, ya que la mayoría es revendida a China.

De acuerdo con datos internos de PDVSA, las sociedades ligadas a Carretero han representado una cuarta parte del petróleo asignado por PDVSA para exportar en lo que va de año. De hecho, el Skipper llevaba petróleo contratado conjuntamente por la empresa estatal Cubametales y una sociedad vinculada a Carretero, según los documentos examinados por el NYT en su nota.

El Skipper salió de Venezuela el 4 de diciembre pasado, transportando 50,000 barriles de petróleo. Aunque su destino final era Matanzas, su intención era dirigirse a Asia. Antes, transfirió parte de su mercancía en alta mar, de barco a barco; solo esa fracción del petróleo llegó, en efecto, a Cuba.

Poco después, el 10 de diciembre, fue incautado por Estados Unidos, cuando todavía navegaba frente a las costas de Venezuela.

Al día siguiente, Carretero fue incluido en la Lista Clinton que prepara la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Con él fueron listados tres sobrinos de Cilia Flores, esposa del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Estados Unidos justificó las sanciones alegando que Carretero, en asociación con los “narcosobrinos”, facilita los envíos y la comercialización de petróleo en nombre del régimen venezolano.

Para tener una idea de la magnitud del negocio que involucra a Carretero, Cubametales ha obtenido contratos para comprar cerca de 65,000 barriles diarios de petróleo venezolano en lo que va de año, según el NYT. La cifra representa un incremento de 29% en relación con 2024 y de siete veces más en comparación con 2023. Y esas transacciones tienen a este panameño como “intermediario”.

Cubametales, PDVSA y el Skipper también están en la Lista Clinton, lo que implica que todos sus bienes en Estados Unidos han sido bloqueados. Las sanciones también implican que los ciudadanos y entidades estadounidenses tienen prohibido realizar alguna transacción financiera o comercial con personas y empresas listadas por la OFAC.

De Carretero no se sabe nada desde finales de septiembre pasado, cuando resultó herido en un accidente de avioneta en Maiquetía, Venezuela.