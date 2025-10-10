‘Eso es maldad’: el presidente Mulino critica las noticias sobre la restauración de la villa diplomática

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, reaccionó molesto a unas publicaciones de La Prensa en las que se informa que sus hijas, Monique y Alexandra Mulino, hicieron una inspección a la villa diplomática, acompañadas por un arquitecto que ha sido condenado (en dos instancias) por blanqueo de capitales en el caso Blue Apple.

“Tengo que aclarar la publicación del diario La Prensa hoy, en la que, con todo el morbo y mala fe, sacan fotos de mis hijas en una única visita que hicieron a la villa diplomática para ver su estado, como arquitecta y diseñadora que son”, escribió el presidente este viernes en su cuenta personal en X.

“Mis hijas apoyan a su mamá en muchos de sus proyectos sin jamás haber cobrado nada, como debe ser. Eso es maldad, distintivo de ese medio”, agregó.

Monique Mulino también se refirió a las publicaciones, defendiendo la participación de George Moreno, “uno de los mejores arquitectos del país”, que acompañó a la comitiva en el recorrido realizado en julio de 2024, “sin compromiso alguno”.

“Jamás he participado ni intervenido en licitaciones, y mucho menos he buscado beneficiar a nadie. Todo lo que hago en el Despacho de la Primera Dama es sin costo, con el único propósito de apoyar a mis padres en dejar un legado digno”, escribió la hija del presidente en Instagram. Mulino compartió una captura de ese mensaje en su cuenta en X.

“No es justo que se use mi nombre ni mi imagen para atacar la gestión del gobierno o distorsionar la verdad”, agregó. No indica cuáles son los presuntos errores que hay en las notas periodísticas. Tampoco lo hace el presidente.

Sobre el uso de su nombre e imagen, La Prensa reprodujo el contenido de un video que fue divulgado por el Ministerio de Cultura el 16 de julio de 2024, que informó sobre el recorrido a la villa diplomática que hicieron Monique y Alexandra Mulino, con el arquitecto Moreno y la ministra de Cultura, Maruja Herrera. Incluso, en las notas se le da crédito a MiCultura por el material gráfico.

La villa diplomática, en Quarry Heights, será restaurada a un costo de $7.1 millones. Los trabajos incluyen la construcción de dos salones “presidenciales”, oficinas, una fuente, un “espejo de agua”, estacionamientos soterrados y una nueva cancha de tenis, porque la actual será eliminada. También se harán trabajos de mantenimiento en la piscina, la casa de huéspedes y los jardines, entre otros.

El mensaje del presidente generó muchos comentarios de tuiteros que reclaman por el monto de los trabajos y la presencia del arquitecto. La restauración de la villa (que tiene un valor histórico y sentimental, ya que fue la residencia oficial del jefe del Comando Sur de Estados Unidos) también ha sido cuestionada por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, vecinos de Ancón y diputados.

Los trabajos fueron adjudicados a la empresa Construction Management Group Inc. (CMG). El contrato no ha sido refrendado por la Contraloría General de la República.

Anteriormente, Mulino dijo que la casona será utilizada para atender a delegaciones extranjeras, prometiendo que no será utilizada “ni para francachelas ni para orgías”. También dijo que las propuestas para destinar esos fondos a atender problemas de salud o educativos “son demagogia”.