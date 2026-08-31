¿Está arreglada la licitación de $80 millones del Minsa para la limpieza hospitalaria?

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INVESTIGACIÓN. Es aquella que se realiza como resultado de la búsqueda, análisis en profundidad y verificación de hechos o información de gran complejidad y de interés público, pero que algún grupo de poder desea mantener en secreto.

Investigación INVESTIGACIÓN. Es aquella que se realiza como resultado de la búsqueda, análisis en profundidad y verificación de hechos o información de gran complejidad y de interés público, pero que algún grupo de poder desea mantener en secreto.

Las pocas empresas que quedaron interesadas en participar en el acto público objetan el tema del personal que exige el Minsa para la limpieza hospitalaria. Hay sospechas de favoritismo.

La licitación para la limpieza y desinfección de nueve hospitales administrados por el Ministerio de Salud (Minsa) –cuyo precio de referencia es $80 millones– ya ha sido pospuesta en tres ocasiones desde que fue convocada, en mayo pasado, tras varias acciones de reclamo de empresas interesadas en participar en el acto público.

La nueva fecha del acto público no parece estar definida aún. La última habría sido el próximo jueves 3 de septiembre, pero la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), tras varias acciones de reclamo, ordenó al Minsa “aplicar medidas correctivas” al pliego de cargos, por lo que ordenó posponer una vez más la licitación.

Este medio preguntó al ministro Fernando Boyd Galindo si había nueva fecha, pero no respondió.

Hasta ahora, la DGCP ha resuelto cuatro reclamos, aunque, tras su última resolución –del pasado 27 de agosto–, observadores de esta licitación anticipan una participación de proponentes mínima, ya que hay requisitos que no podrían ser cumplidos por las pocas empresas interesadas, como el personal en planilla que deben tener antes de presentarse al concurso.

Un reclamo de una de las empresas interesadas fue resuelto por la DGCP a principios de julio pasado. Ello motivó que el Minsa hiciera correcciones al pliego de cargos. Pero no bastó. La semana pasada, tres empresas se sumaron a los reclamos contra el pliego.

Una de las principales objeciones de las pocas empresas que quedaron interesadas en participar en el acto público es el tema del personal que exige el Minsa para la limpieza hospitalaria. Este requisito probablemente no lo puedan cumplir las más de 20 empresas que participaron en mayo pasado en la homologación de la licitación. Ese tema ha provocado sospechas de favoritismo.

Las exigencias

En 2024, cuando el Ministerio de Salud dividió los contratos de limpieza hospitalaria entre las empresas Hombres de Blanco Corp. y Sicarelle Holding, la exigencia mínima de personal sumaba unos 575 trabajadores, incluyendo supervisores.

Hoy, la exigencia es de 550 a 600 personas para recibir la puntuación máxima, pero la gran mayoría de las empresas que están en este negocio no cuentan con esa cantidad de empleados en planilla, comentaron observadores de este acto público, por lo reducido del mercado.

Licitación del Minsa para la limpieza de los hospitales

Las empresas interesadas en participar en el acto público también se quejaron de contradicciones e inexactitudes en el pliego, sobre todo, de la carencia de información y sustento de criterios técnicos o de su ambigüedad, lo que impide hacer cálculos precisos para llegar al valor exacto de la oferta económica, uno de los principales ítems de calificación en la licitación: 40 puntos del valor total.

Contrario a años anteriores, esta licitación no será anual: será de un lustro que terminaría en 2031, dos años después de finalizar la actual administración. Vencido el plazo, queda abierta la posibilidad de extender el contrato mediante adendas –como ocurrió en años anteriores–, situación que fue blanco de quejas del ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo.

Las quejas

El Minsa ha divulgado hasta ahora dos adendas. La segunda fue el 21 de agosto pasado, justo cuando tres empresas presentaban sus reclamos, los cuales fueron resueltos –como ya se mencionó– la semana pasada, cuando la DGCP ordenó suspender el acto público hasta que el Minsa corrija una vez más el pliego.

Las reclamaciones de los nuevos quejosos incluyeron, por ejemplo, las de Millenium Cleaning Services, S.A., que, como otras, objetó el requisito relacionado con la cantidad de personal. Es importante recordar que actualmente la única empresa que presta los servicios objeto de esta licitación es Hombres de Blanco, Corp.

Millenium Cleaning advertía que, aunque el Minsa tiene derecho de asegurarse de que el contratista disponga de la capacidad técnica, administrativa y operativa para ejecutar este contrato, una cosa es “acreditar capacidad para disponer del personal al inicio de la ejecución y [otra] obligar a que el proponente mantenga previamente contratados en su planilla al menos 350 trabajadores durante los meses anteriores al acto público”.

Facsímil del pliego de cargos original de la licitación convocada por el Minsa, para la limpieza de nueve hospitales.

El pliego establece que la cantidad mínima para concursar es de 350 a 449 trabajadores, pero, dado que con esa cantidad el proponente recibiría el mínimo de calificación (2 puntos), las empresas están obligadas a concursar con un mínimo de 550 a 600 trabajadores si esperan obtener la puntuación máxima en ese renglón (10 puntos).

La solución para cumplir esta obligación era asociarse. Y eso fue, precisamente, lo que empezaron a hacer algunas empresas: negociar consorcios. Específicamente, la adenda y el pliego de cargos permitían que, “en caso de la participación en consorcio, este requisito podrá ser aportado por, al menos, un miembro del consorcio…”.

Pero entonces el Minsa publicó una segunda adenda que nadie esperaba, en la que hacía más correcciones al pliego. En lo referente a la cantidad de trabajadores que se debían acreditar, la nueva modificación al pliego decía lo mismo, solo que el Minsa agregó una precisión: “En caso de la participación en consorcio, este requisito deberá ser aportado por el miembro del consorcio que aporte la experiencia en instalaciones y/o edificaciones de salud”.

Facsímil de la segunda adenda al pliego de cargos de la licitación del Minsa, para la limpieza hospitalaria.

Para entender el alcance de esta precisión, hay que remontarse a 2024, cuando Hombres de Blanco, Corp. recibió dos contratos del Minsa para la limpieza de seis hospitales. Esos contratos los obtuvo en consorcio con una empresa que aportó la mayor parte del requisito de experiencia en aseo hospitalario: J.C.V. International, Inc.

De no haber tenido un socio, Hombres de Blanco probablemente no habría podido recibir esos contratos. La empresa no contaba con tanta experiencia en limpieza y desinfección hospitalaria, pero sí lo hacía su socio, J.C.V. International. En cambio, Hombres de Blanco aportaba en número de trabajadores, es decir, contaba con la cantidad mínima de empleados que exigían los términos de referencia de esa contratación: unos 575 colaboradores.

Y justo esto es lo que ha cambiado en esta licitación: la experiencia la debe aportar la misma empresa que presente las pruebas que acrediten la cantidad de trabajadores que exige el pliego de cargos. En términos simples: si dos empresas participan en esta licitación en consorcio, una podría aportar experiencia en limpieza hospitalaria y la otra, los trabajadores que exige el pliego, como hicieron Hombres de Blanco y J.C.V. International en 2024. Pero ya no puede, dadas las nuevas condiciones impuestas.

Y es una ironía, ya que Hombres de Blanco obtuvo esos contratos precisamente con lo que ahora el Minsa virtualmente le prohíbe al resto de las empresas interesadas: sumar y complementar capacidades para cumplir con el pliego de cargos.

Interrogantes

¿Por qué esa cantidad de trabajadores?, preguntó Millenium Cleaning.

Quería una explicación del Minsa que sustentara esa cantidad de trabajadores en la planilla antes de la ejecución del contrato.

No parece que vaya a recibirla, pues el criterio de selección del Minsa fue respaldado por la DGCP en su resolución del 27 de agosto. Así parece haber sido zanjada esta discusión, quedando casi garantizada la ausencia de competencia, según una de las fuentes consultadas por este medio, pues ninguna empresa podría acreditar en planilla ese número de trabajadores, salvo la que presta actualmente estos servicios.

Las empresas Sicarelle Holding, Inc. y JPM Enterprises –que aparentemente irían en consorcio, pues sus reclamos al pliego son casi idénticos– también tuvieron observaciones. Subrayaban que en el pliego se mantiene la ponderación de 550 a 600 personas en la planilla certificada por la Caja de Seguro Social, para obtener el mayor puntaje, pero no se aclara si se permite sumar las planillas de los miembros del consorcio o una acreditación conjunta para cumplir el requisito.

Facsímil del pliego de cargos que revela el puntaje por personal en planilla que deben tener las empresas que quieran prestar el servicio de limpieza hospitalaria al Minsa.

Cuando hicieron sus reclamos, ambas empresas ignoraban que, en la segunda adenda al pliego, el Minsa dispuso que la acreditación de los trabajadores en planilla debía ser presentada por el mismo miembro del consorcio que aportara la experiencia, como ya se explicó.

Falta de información

Las empresas también mostraron reparos en una larga lista de inconsistencias y falta de información, incluso la omisión en el pliego de zonas de limpieza, por lo que la DGCP ordenó al Minsa corregir según las demandas de los potenciales proponentes.

Millenium Cleaning abordó algunas especificaciones del acto público, advirtiendo que eran insuficientes para formular una propuesta objetiva, homogénea y comparable.

“Se advierte –indicó– la existencia de omisiones sustanciales de información técnica, cuantitativa, física y operativa indispensable para que los potenciales proponentes puedan determinar de manera objetiva y razonablemente cierta los recursos humanos, equipos, insumos, productos, medidas de seguridad y demás componentes necesarios para la adecuada prestación del servicio objeto de contratación y, consecuentemente, para estructurar correctamente su propuesta técnica y económica”.

Por ello, exigió la información mínima necesaria para que los proponentes puedan cuantificar sus obligaciones contractuales.

Específicamente, pidió la extensión y características de las superficies objeto de limpieza, clasificación de las áreas según su nivel de riesgo, intensidad de uso, frecuencia de intervención, volumen de residuos, condiciones de las áreas exteriores, etc.

“La ausencia de dicha información obliga a cada interesado a formular su propuesta con fundamento en estimaciones, interpretaciones y supuestos propios, generando el riesgo de que las ofertas presentadas no resulten objetivamente comparables entre sí, no por diferencias derivadas de la eficiencia o competitividad de los proponentes, sino porque cada participante habrá dimensionado el alcance del servicio sobre bases técnicas distintas”, subrayó.

No fue todo. También advirtió que no se establecen parámetros suficientemente claros sobre la extensión de áreas verdes; tipo y características de vegetación; condiciones y dimensiones de jardines; altura aproximada de árboles o vegetación; extensión de áreas exteriores; dimensiones y características de fachadas; altura de ventanales, techos y superficies elevadas, ni si son necesarios andamios, escaleras o plataformas elevadas.

Esa información –añadió– es relevante, pues esos trabajos exigen equipos, elementos de protección personal, procedimientos, cantidad de trabajadores y sistemas de protección contra caídas.

Sobre este tema, La Prensa dirigió cuestionarios al ministro Fernando Boyd y a la empresa Hombres de Blanco. De momento, no han contestado.