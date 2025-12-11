Estados Unidos incluye a Ramón Carretero Napolitano en la Lista Clinton

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, quien tiene amplios vínculos con el régimen del venezolano Nicolás Maduro por lo menos desde el año 2013, fue incluido en la lista sancionatoria de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC), elaborada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Tres sobrinos de Cilia Flores, primera dama de Venezuela, también fueron agregados a la denominada Lista Clinton este jueves 11 de diciembre de 2025.

“Nicolás Maduro y sus asociados criminales en Venezuela están inundando Estados Unidos con drogas que están envenenando al pueblo estadounidense”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en una nota de prensa divulgada por la OFAC.

“Estas sanciones revierten el fallido intento de la Administración Biden de llegar a un acuerdo con Maduro, permitiendo su control dictatorial y brutal a expensas del pueblo venezolano y estadounidense. Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Tesoro está responsabilizando al régimen y a su circulo de amigotes [”cronies“] y empresas por sus continuos crímenes”, agregó Bessent.

Carretero, un colonense de 60 años de edad, es descrito como un empresario con “lucrativos contratos” con el régimen venezolano, que además se ha asociado en diferentes negocios con la familia Maduro Flores. Actualmente se recupera de las heridas de un accidente de avioneta, ocurrido el 24 de septiembre pasado, en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, a 40 kilómetros de Caracas.

“Carretero ha facilitado envíos de productos petroleros en nombre del gobierno venezolano”, señaló la OFAC en su comunicado. Su designación se sustenta en la orden ejecutiva 13850, emitida por el presidente de Estados Unidos Donald Trump el 9 de noviembre de 2018. Esta disposición se centra en la imposición de sanciones económicas a personas o entidades que sean responsables de actividades relacionadas con el gobierno de Venezuela, específicamente a aquellas involucradas en la corrupción, violaciones de derechos humanos o acciones que amenacen la seguridad nacional de Estados Unidos.

Los sobrinos Flores

Con Carretero también fueron incluidos en lista los venezolanos Efraín Campo Flores, Franqui Francisco Flores De Freitas y Carlos Erik Malpica Flores, sobrinos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores.

Today, Treasury’s Office of Foreign Assets Control is targeting associates of Nicolas Maduro, including his wife’s “narco-nephews” and businessmen, shipping companies, and vessels supporting his illegitimate regime in Venezuela.



Under @realDonaldTrump’s leadership, Treasury is… — Treasury Department (@USTreasury) December 11, 2025

Carlos Malpica estuvo al frente de la Fundación Pro Patria 2000, la cual adjudicó contratos de obras civiles a sociedades ligadas a Carretero.

Igualmente, fueron listados y seis embarcaciones de petróleo, de las cuales cuatro navegan con bandera panameña: H. Constance, Kiara M., Lattafa y White Crane.

La sanción de la OFAC se extiende a seis sociedades llamadas Arctic Voyager Incorporated, Full Happy Limited, Myra Marine Limited y Ready Great Limited, inscritas en la Isla Marshall; Poweroy Investment Limited, registrada en BVI, y Sino Marine Services Limited, creada en el Reino Unido.

Estados Unidos prohíbe que sus ciudadanos y entidades realicen negocios o actividades financieras con las personas y empresas listadas por la OFAC.

Información en desarrollo...