Estados Unidos multa con $50 millones a un banco sueco que ocultó información sobre los Panama Papers

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NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La superintendente interina del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (DFS, por sus siglas en inglés), Kaitlin Asrow, anunció este jueves 16 de julio que Swedbank AB y su sucursal de Nueva York acordaron que la entidad bancaria pague una multa de $50 millones por haber retenido deliberadamente información que solicitó el DFS en 2016, 2018 y 2019 sobre su relación —y la de sus clientes— con la desaparecida firma panameña Mossack Fonseca.

La referida entidad bancaria, con sede en Suecia y con una filial en Nueva York, violó la Ley Bancaria de Nueva York al negarse a cooperar con las solicitudes de información que hizo el Departamento de Servicios Financieros.

“Las instituciones financieras tienen la obligación legal de cumplir con las leyes y regulaciones de Nueva York diseñadas para proteger la integridad del sistema financiero”, advirtió la superintendente Asrow.

Pedidos de información

El acuerdo al que llegaron el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York y Swedbank AB y su sucursal de Nueva York es únicamente porque este último retuvo deliberadamente la información solicitada en los temas y años ya señalados. Pero el DFS se enteró de esta violación a la ley bancaria neoyorquina años después de haber hecho la primera solicitud, en 2016.

NEW: Today, the Department announced a $50 million settlement with Swedbank for withholding information from investigators during a DFS investigation related to the Panama Papers leak.



→ Release: https://t.co/ovnRMneD4k



→ See the consent order: https://t.co/s94dn6PoZf pic.twitter.com/Az2X0o7fdF — NYDFS (@NYDFS) July 16, 2026

Fue a principios de 2019 cuando se percató del ocultamiento. Ese año, medios de comunicación revelaron que el banco “no había proporcionado información sobre los vínculos de sus filiales bálticas con Mossack Fonseca y el escándalo de los Papeles de Panamá”.

Para entonces, el banco había presentado algunas respuestas al DFS, pero, gracias a los reportes periodísticos, el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York tuvo conocimiento de la existencia de información que Swedbank “no había incluido” en los documentos que presentó al DFS.

¿Por qué el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York comenzó a hacer preguntas sobre el escándalo que involucró a Mossack Fonseca a los bancos representados en ese estado?

La respuesta era que la noticia “reveló el fracaso de las instituciones financieras en cumplir con las obligaciones legales”, así como con las de debida diligencia, incluidas las relacionadas con el lavado de dinero y la actividad offshore.

La superintendente interina del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (DFS, por sus siglas en inglés), Kaitlin Asrow. Foto tomada de @NYDFS

Por esa razón, el DFS inició una revisión de los concesionarios bancarios con presencia en Nueva York, a fin de identificar las debilidades del sistema, manifestadas a través de sus relaciones —y las de sus clientes— con la firma de abogados panameña, incluido Swedbank. Pero este banco, cuyos empleados sí dieron con algunos hallazgos, decidió no informar de ello a las autoridades bancarias neoyorquinas.

No obstante, el ocultamiento no duró para siempre.

“El DFS encontró que el banco retenía información crítica que respondía a estas solicitudes. En respuesta a la primera solicitud [de información], el DFS encontró que el banco no informó de la exposición más allá de la sucursal de Nueva York; no reconoció la existencia de investigaciones regulatorias europeas y retuvo información relacionada con sus filiales bálticas en Letonia, Lituania y Estonia, incluidas las conexiones entre ciertos clientes y Mossack Fonseca”.

Swedbank has agreed to pay a $50M fine to New York’s state financial regulator to settle a money laundering case tied to the #PanamaPapers, finalizing the state's investigation first launched in 2019. https://t.co/Oj876Nve9R — ICIJ (@ICIJorg) July 17, 2026

Y no era todo. Las autoridades de Nueva York encontraron que “el banco no alertó al DFS de que los clientes de Swedbank en Estonia utilizaban Mossack Fonseca como agente registrado y que las personas a las que se hacía referencia en la filtración de los Panama Papers eran clientes o estaban asociadas con clientes de Swedbank”.

Posteriormente, el DFS “descubrió que el banco excluyó intencionalmente a sus filiales bálticas […] para evitar revelar las numerosas conexiones de Swedbank con Mossack Fonseca, y no reveló los hallazgos adversos de los reguladores europeos”, a pesar de que los propios empleados del banco “reconocían que esta información debió haber sido incluida” en los informes que Swedbank presentó ante el regulador neoyorquino.

Un final condicionado

En el acuerdo firmado por Swedbank, el DFS no tomará ninguna otra medida contra el banco por su conducta en este caso, siempre que cumpla lo pactado. No obstante, el pago de la multa por retener información no es un salvoconducto en caso de nuevos hallazgos.

“El DFS —indica el acuerdo— podrá emprender acciones adicionales contra Swedbank y su sucursal de Nueva York por transacciones o conductas que no hayan sido reveladas en los materiales escritos presentados al Departamento en relación con este asunto”.

El banco ahora tiene 10 días, a partir de la firma del acuerdo, para pagar, mediante transferencia electrónica, la multa de $50 millones.