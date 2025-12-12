Estados Unidos sanciona a sociedad e individuos ligados a una proveedora de seguridad del Estado panameño

Exclusivo Suscriptores

Estados Unidos acaba de imponer sanciones económicas y patrimoniales a una sociedad vinculada a un proveedor de dispositivos de seguridad del Estado panameño.

Se trata de Talent Bridge, S.A., anteriormente conocida como Global Staffing, S.A., con sede en Panamá. Esta sociedad es considerada parte de una red transnacional que recluta a exmilitares colombianos para luchar en la guerra civil de Sudán, razón por la cual el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la incluyó en su lista sancionatoria (comúnmente conocida como Lista Clinton), a partir del 9 de diciembre pasado.

Talent Bridge está controlada por Jack Peter Derman Guzmán, quien funge como su presidente, tesorero y representante legal. Con él figuran Enrique Daniel Palacios Quintanilla y Fredy Alejandro López Ocampo como secretario y director, respectivamente. Esta misma gente aparece en una empresa que, el 12 de agosto pasado, se adjudicó de manera directa un contrato de $1.6 millones para alquilar 500 brazaletes electrónicos al Ministerio de Gobierno (Mingob).

Sprintico Corp., que es como se llama la empresa favorecida por el Mingob, tiene a Derman como presidente, a López como secretario y a Medardo José Rangel Guevara como tesorero. En noviembre pasado, La Prensa informó que Rangel tiene vínculos con NSO Group, la empresa israelí creadora del software de espionaje Pegasus.

Otra coincidencia es que Enrique Palacios Quintanilla es, además, agente residente tanto de Talent Bridge como de Sprintico Corp.

La suscriptora de Talent Bridge es Claudia Viviana Oliveros Forero, una colombiana que también fue incluida en la lista sancionatoria comunicada esta semana. Claudia es la esposa de Álvaro Andrés Quijano Becerra, también listado por la OFAC.

Talent Bridge fue incluida en la Lista Clinton por sus vínculos con la Agencia de Servicios Internacionales (A4SI), una agencia de empleo fundada por Quijano que sirvió como pantalla para reclutar a exmilitares y soldados colombianos, incluyendo niños, para luchar en nombre de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés), una milicia paramilitar sudanesa que está acusada de crímenes de guerra por múltiples organismos como Naciones Unidas y Amnistía Internacional. Su esposa, Claudia Viviana, es la gerente de la agencia.

La OFAC sostiene que Global Staffing (ahora conocida como Talent Bridge) firma contratos y recibe fondos en nombre de la agencia reclutadora de los esposos Quijano. “Sin embargo, los vínculos de Global Staffing con A4SI son aún más profundos. No solo el sitio web de Global Staffing es idéntico al de A4SI, sino que Oliveros, la propietaria y gerente de A4SI, fue hasta hace poco presidenta y tesorera de Global Staffing, y aún está afiliada a ella como suscriptora de la empresa”, remarca la OFAC en una nota de prensa.

En cuanto a Sprintico, no consta que su contrato con el Mingob haya sido refrendado por la Contraloría General de la República.

Aunque esta contratación es por el alquiler de 500 brazaletes electrónicos durante 12 meses (lo que representa un monto de $1.6 millones), anteriormente se le intentó adjudicar un contrato por un servicio más amplio: $37.2 millones por el alquiler de 2,000 brazaletes durante seis años.

Estos dispositivos son para monitorear a aquellos privados de libertad que san favorecidos con alguna medida que les permita cumplir su condena de prisión fuera de un penal. También para aquellos investigados que tengan una medida cautelar personal distinta a la detención preventiva.

La sanción de la OFAC implica que los ciudadanos y entidades estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones comerciales o financieras con cualquier individuo o empresa listada. Igualmente, aquellos bienes a nombre de los sujetos listados que se encuentren en territorio estadounidense serán bloqueados.