Estos son los dueños de los cisternas que tienen contrato con el Idaan

El Instituto Nacional de Alcantarillados y Acueductos Nacionales (Idaan), que supuestamente acumula cuentas por pagar por el suministro de agua potable mediante carros cisterna, tiene 39 contratos con 14 empresas proveedoras que, solo en el año 2024, representan un gasto de $23.8 millones.

Una de esas empresas se lleva casi $4 de cada $10 que se paga por esta prestación, según consta en un informe preparado por el Idaan.

Se trata de Logística, Distribución y Transporte Zupri, S.A., que tiene un contrato por poco más de $9 millones, lo que representa el 37.9% del monto total adjudicado por el Idaan a los proveedores de cisternas.

Las otras 12 empresas prestatarias del servicio son Big Truck Trabajando, S.A., Inversiones Madeira Group, S.A., Mantenek, S.A., Maquinaria y Equipos del Pacífico, S.A., Rellenos Transporte y Equipo, S.A. (Retraneq), Servicios Generales Escobar, S.A., Servicios Profesionales Temer, Servicios y Construcciones DB, S.A., Tanques del Istmo, S.A., Transportes Globales EA, S.A., Transportes VAB, S.A. y Excavaciones y Proyectos, S.A.

También hay una persona que tiene contrato: Dayra Giselle Tuñón Sandoval.

Zupri y sus nexos

Zupri es una empresa frecuentemente vinculada al exdiputado del circuito 8-10 (actual 8-6), Edwin Zúñiga Mencomo, aunque él siempre se ha empeñado en negar la relación.

Oficialmente, en el Registro Público consta que Ameth Ocaña Barba es el presidente y representante legal de Logística, Distribución y Transporte Zupri. Ramón Alexis Arjona Flores y Antonio Abdiel Ocaña González figuran como tesorero y director, respectivamente. Como agente residente aparece anotado Danis Zulanis Ramos Barba.

Esta sociedad nació en el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024), ya que su fecha de inscripción en el Registro Público es el 17 de junio de 2020, es decir, en pleno auge de la pandemia respiratoria, cuando el Idaan tuvo que contratar más cisternas para proveer agua potable a aquellas casas en las que no llegaba el suministro y cuyos residentes estaban imposibilitados de desplazarse, debido a los confinamientos.

Un año después de su registro, en 2021, ya se había adjudicado casi $10 millones ($9.99 millones, para ser exactos) en contratos con el Idaan.

El anterior director del Idaan, Juan Antonio Ducruet, dijo en su momento que el nombre de Zúñiga no aparece en los documentos ni está entre los beneficiarios de Logística, Distribución y Transporte Zupri.

Pero hay otra empresa con un nombre muy similar: Transportes Zupri, S.A. Ahí sí está visible el nombre del exdiputado, que la preside y es su representante legal.

El resto de la directiva de Transportes Zupri la completan su hermano Elam Arturo Zúñiga Mencomo e Ibeth del Carmen Medina, secretario y tesorera, respectivamente. El agente residente es Walter Denis González Bejerano.

El exdiputado y su ahora exesposa Colombia Elizabeth Primola son los suscriptores de Transportes Zupri, inscrita en el Registro Público el 15 de septiembre de 1997. De hecho, Zupri es una combinación de sus dos apellidos: Zuñiga y Primola.

Sin embargo, el exdiputado reniega de cualquier negocio con el Idaan.

“Mi razón social es Transporte Zupri, S.A. Yo me dedico a cargar combustible. Lo que pasa es que hay una compañía, y le soy sincero, es una compañía que se llama Logística, Distribución y Transporte Zupri. Así lo puso el Mici y el representante es o era el señor Ameth Ocaña. Ese señor sí transporta agua”, dijo Zúñiga en abril de 2023, cuando el resto de los diputados lo acusó de haber “tumbado” una sesión en la que estaba citado Ducruet, que entonces era director del Idaan, para rendir cuentas por la falta de agua en Panamá Oeste.

Zúñiga tiene nexos directos con Ameth Ocaña: una auditoría de la Contraloría General de la República, que examinó el periodo del 1 de julio de 2014 al 31 de diciembre de 2016, determinó que Ocaña y Juan Alberto Romero Pérez estaban en la planilla de contratos de la AN, asignada al despacho del entonces diputado Zúñiga, al mismo tiempo en que cotizaban cuotas a la Caja de Seguro Social (CSS) como empleados de Transporte Zupri, S.A.

Por estos hallazgos, Zúñiga fue denunciado penalmente por la presunta comisión del delito de peculado por el contralor de aquella época, Federico Humbert. No obstante, la Corte Suprema de Justicia impidió que la investigación se llevara a cabo: el pleno, en un fallo que tuvo como ponente a Hernán De León, no admitió la denuncia de Humbert por considerar que la auditoría aportada no reunía los requisitos de idoneidad y eficacia necesarios para establecer, al menos indiciariamente, que hubo peculado.

El entonces magistrado Harry Díaz salvó el voto, alegando que la auditoría de Contraloría refleja claramente que Romero y Ocaña laboraban en Transporte Zupri, al mismo tiempo en que ambos mantenían contratos por supuestos servicios profesionales en la Asamblea.

Las otras

Después de Zupri, el proveedor que tiene el mayor contrato con el Idaan para proveer las cisternas con agua potable es Maquinarias y Equipos del Pacífico, S.A.: $3.8 millones para 2024, lo que representa el 16.19% del monto total que pagará la entidad por este servicio.

Su presidente y representante legal es Rafael Asdrúbal Zamora.

Después está Servicios Profesionales Temer: $1.9 millones (8.3% del total). Adriana Fernández Angulo es su presidenta y representante legal.

Le sigue Mantenek, S.A.: $1.8 millones (7.7%). Esa sociedad es presidida por Óscar Grenald, quien también es su representante legal.

Rutilio Villarreal, quien el pasado 1 de octubre reemplazó a Ducruet en la dirección del Idaan, ha dicho que encontró una deuda de $51.8 millones a los proveedores de cisternas, acumulada en parte por emergencias, como la pandemia de la covid-19 y los huracanes Eta e Iota, en 2020. De esa cantidad, hay cuentas por $32 millones que no tienen partida presupuestaria. El resto no solo no tiene partida; tampoco cuenta con un contrato que sustente el pago.

Remarcó que el agua que reparten esos cisternas es de las plantas del Idaan y que las empresas proveedoras no deben cobrar un centavo a la población por el suministro.

Villarreal también habló de reforzar la flota de cisternas del Idaan, para reducir los contratos a proveedores externos.

¿Cuánto cuesta uno de esos vehículos?

En 2015, la entidad convocó a una licitación para adquirir 50 cisternas: 40 pequeños (con capacidad máxima para almacenar 5,000 galones de agua) y 10 grandes tipo tracto mula (con capacidad para hasta 10,000 galones). El precio de referencia era de $10.7 millones en total: $197,950 por cada uno de los cisternas pequeños y $278,200 por cada grande.

Esa licitación fue declarada desierta porque la comisión evaluadora consideró que los cuatro proponentes que presentaron ofertas incumplían con los requisitos.

Tres años antes, en 2012, se compraron 14 camiones a Grupo Tiesa, S.A., por poco más de $2.2 millones. Que se sepa, esa fue la última vez que el Idaan adquirió cisternas.