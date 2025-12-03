Félix Fallabella, el influyente empresario amigo del presidente Mulino

Exclusivo Suscriptores

INVESTIGACIÓN. Es aquella que se realiza como resultado de la búsqueda, análisis en profundidad y verificación de hechos o información de gran complejidad y de interés público, pero que algún grupo de poder desea mantener en secreto.

Viajes y aparentes reuniones sociales se convierten en los hilos conductores de lo que han podido ser lucrativos negocios con el Estado y una red de amigos y familiares nombrados en cargos gubernamentales –en esta y en la pasada administración–, desarrollando así enclaves de poder que subsisten sin importar quién represente el gobierno de turno.

Aquel vuelo a Costa Rica del entonces candidato presidencial José Raúl Mulino –el 18 de abril de 2024, en la recta final de la campaña electoral– dio pistas sobre estos enclaves de poder, en los que un hombre de negocios destaca entre quienes lo acompañaron en ese viaje y lo que parece ser una inédita cercanía con Costa Rica y su presidente, Rodrigo Chaves.

El nombre de Félix Fallabella Napolitano sobresale. No solo es primo hermano de Ramón Carretero Napolitano –el panameño que viajaba en el avión privado accidentado en el aeropuerto internacional de Maiquetía el pasado 24 de septiembre–, sino también su compañero de negocios. Además, es amigo cercano del presidente José Raúl Mulino… y proveedor del Estado.

El avión

Otros pasajeros viajaban en ese vuelo privado Costa Rica y, aunque nadie ha explicado su presencia en aquel desplazamiento, ahora se codean con el poder, como el abogado colonense Michael Soto Movilla o Manuel Hernández Calvo, el dueño de la casa de Obarrio donde se organizaban reuniones periódicas de alto nivel, a las que asistían, por ejemplo, Edilberto “Pecheche” Moreno, el expresidente Ricardo Martinelli o el exministro de Obras Públicas Rafael Sabonge. Era la casa del jabonero, punto de encuentro de personas que hicieron y hacen lucrativos negocios con el Estado.

Momentos en que el entonces candidato presidencial José Raúl Mulino se acercaba a abordar el HP-715, el 18 de abril de 2024, en compañía de Félix Fallabella, Edilberto “Pecheche” Moreno y Michel Soto Movilla.

Si bien todos ellos llaman la atención, el mismo viaje a Costa Rica, en vísperas de las elecciones, también cuenta su propia historia.

Para empezar, la aeronave en la que viajó Mulino fue vendida por una sociedad de Belice (Fuente Holdings, S.A.) –cuyo agente residente es Morgan & Morgan Trust Corporation Belize Limited– a una panameña (Aircraft Solutions, Corp.), cuyo agente residente fue el abogado chiricano Edwin Pitty Madrid.

Esta aeronave la vendió la sociedad Fuente Holdings, S.A., de Belice –cuyo agente residente era la firma panameña Morgan & Morgan Trust Corporation Belize Limited– a la panameña Aircraft Solutions, Corp., que tuvo como agente residente al chiricano Edwin Pitty Madrid, embajador de Panamá en Cuba nombrado por el presidente Mulino. Foto tomada de Jetphotos

Ambas sociedades –vendedora y compradora– estaban representadas por la misma persona: Luis Carlos Zambrano, quien figuraba en sociedades de la familia Carretero y aparece y desaparece de sus múltiples compañías. Dado que Zambrano representaba a la compradora y la vendedora, significaría que él mismo se vendió la aeronave en $500, aunque su precio real en 2020 superaba los $1.8 millones, pero solo era un cambio de jurisdicción, y los propietarios se mantuvieron ocultos.

Zambrano eventualmente salió de la sociedad compradora, que ahora está presidida por Rosendo Santamaría, con José Muñoz como secretario y Eduardo Vega como tesorero.

Un vuelo con conexiones

El manifiesto del vuelo de Mulino a Costa Rica fue confeccionado por la empresa 3K Global FBO Panama, nombre comercial de dos compañías asociadas al negocio de la aviación: 3K Aviation Services, Inc. y Global FBO Panama. Esta última protocolizó en Bocas del Toro –el 16 de marzo de 2023– el acta de una reunión extraordinaria de su junta de accionistas en la que se nombró al suscriptor y actual secretario e la sociedad, Luis Diego Chávez Nuque, como apoderado general de la empresa.

El 18 de abril de 2024 salió rumbo a Costa Rica el HP-715, con cuatro pasajeros a bordo, entre ellos, el entonces candidato presidencial José Raúl Mulino. El avión había sido utilizado previamente por el empresario Ramón Carretero y un nieto del expresidente cubano Raúl Castro. Mulino fue a ver al presidente costarricense Rodrigo Chaves, junto a Félix Fallabella, Pecheche Moreno y Michael Soto Movilla.

Chávez Nuque es un piloto comercial que, en la red LinkedIn, se identifica como “piloto en Transcaribe Trading, S.A.”, empresa para la que trabajó, al menos, seis o siete años, siendo 2011 su primer año de labores.

Transcaribe Trading (TCT) fue fundada por David Ochy, implicado en la compra de los diarios de Editora Panamá América (Epasa) en el caso New Business, por el que fue condenado el expresidente Ricardo Martinelli, actualmente refugiado en Colombia, y su hermano Daniel Ochy. Camiones de TCT también trataron de impedir la circulación de la edición del 2 de agosto de 2012 del diario La Prensa, rodeando las instalaciones del medio.

El embajador de Panamá en Cuba, Edwín Pitty Madrid, aparece como la persona de contacto de la empresa Corporación Logística del Caribe –de la familia Carretero– en la lista de compañías usuarias de la ZLC.

En medio del escándalo de New Business, David Ochy huyó, precisamente, a Costa Rica, donde fue capturado por las autoridades del vecino país el 5 de diciembre de 2023 para responder por delitos tanto allá como en Panamá. Fue extraditado el pasado 2 de julio.

David Ochy, al momento de llegar a Panamá tras ser extraditado de Costa Rica, el 2 de julio de 2025, a fin de enfrentar cargos por blanqueo de capitales en el caso New Business. LA PRENSA/Isaac Ortega

Ochy es actualmente parlamentario centroamericano por el partido oficialista Realizando Metas (RM), que lidera Martinelli.

Cercanía al poder

En cuanto a Fallabella, ha sido y es un importante proveedor de equipos e implemenos de seguridad del Estado panameño.

Sus actividades comerciales con el sector público destacan durante los años en que Mulino fue ministro de Seguridad Pública, aunque el grupo familiar le vendía a todo el Gobierno, incluso al polémico Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Su relación como proveedor en la administración Martinelli (2009-2014) –junto a su primo y entonces socio Roberto Carretero, hermano de Ramón Carretero Napolitano– fue polémica.

Pero esos problemas no han sido óbice para mantener viva la relación. La cercanía de Fallabella con el poder es indiscutible. El propio empresario es visto continuamente junto a Mulino, con el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y con el director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández.

La familia gubernamental

A su vez, familiares y allegados de Fallabella están nombrados en convenientes puestos gubernamentales.

Un nombramiento notable es el del embajador de Panamá en Cuba, Edwin Pitty Madrid, quien era el agente residente de la sociedad panameña que compró el avión en el que Mulino viajó a Costa Rica.

Pitty Madrid –nombrado por Mulino– viajó a La Habana el 22 de julio de 2024 y presentó cartas credenciales ante el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el 23 de noviembre de 2024.

El embajador de Panamá en Cuba, Edwin Pitty Madrid, recibió hace poco en sus oficinas al director nacional de Fiscalización de la Contraloría General, Jorge Escobar, quien dijo haber ido a la isla “a fortalecer las relaciones de cooperación” entre Panamá y Cuba.

Su actividad diplomática puede seguirse en redes sociales, donde ha publicado la visita de empresarios y funcionarios, como la del director de Fiscalización de la Contraloría General de la República, Jorge Escobar, quien viajó a la isla “para fortalecer las relaciones de cooperación” entre Panamá y Cuba.

También lo visitó en marzo pasado la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López Arias.

El embajador se identificaba en LinkedIn como “director comercial del Grupo Carretero” hasta junio de 2024, justo un mes antes de que tomara posesión el actual gobierno. Y, precisamente, con Cuba, el grupo Carretero tiene empresas con importantes negocios… al igual que con Venezuela.

¿Alma llanera?

La empresa Corporación Logística del Caribe, S.A. –bajo el control de Ramón Carretero Napolitano– es asociada de la Cámara de Comercio de Cuba. Con sede en la isla y en la Zona Libre de Colón (ZLC), la empresa se dedica a actividades de importación y exportación.

A su vez, Landscape Vision, Corp. (Lanvicorp) es una empresa a la que el régimen del presidente Nicolás Maduro le ha concedido multimillonarios contratos. Los negocios de ambas empresas explicarían la frecuencia con la que Carretero Napolitano viaja entre Panamá, La Habana y Caracas.

De acuerdo con el portal venezolano Armando.Info, “fuentes conocedoras de sus actividades en Caracas coinciden en que el grupo [Carretero] llegó al país [Venezuela] recomendado por el régimen cubano, al que ha servido, y en que, desde un primer instante, Ramón Carretero Napolitano se volvió cercano a Carlos Malpica Flores, sobrino de la primera dama venezolana, Cilia Flores”.

Carretero Napolitano se ha asociado con Malpica Flores en compañías registradas en Panamá, como Grupo Carrelop, Corp., Pro Hogares, S.A. y Galeras del Este, todas inscritas entre enero y junio de 2014. En Venezuela, se asociaron en las compañías Inlasa, C.A. y Redilama, C.A., entre otras.

Un embajador comprometido

En la directiva de Corporación Logística del Caribe llegaron a estar no solo Ramón, sino también sus hermanos Roberto y Vicente Carretero, así como el comerciante Navin Bhakta, en calidad de dignatario. Este último fue posteriormente socio del expresidente Martinelli y acusado en el caso Odebrecht, proceso en el que también figuró Roberto Carretero. Los lazos comerciales de Bhakta incluyen negocios de generación eléctrica, a través de una concesión hidroeléctrica en el centro del país, asociado con la familia Martinelli.

Navin Bhakta fue socio de Ricardo Martinelli en varios negocios, pero, especialmente, del de generación de energía eléctrica que no se concretó. También está llamado a juicio en el caso Odebrecht, acusado de lavado de activos.

En octubre de 2017, Corporación Logística del Caribe nombró a Pitty Madrid como su representante ante Venezuela, con amplios poderes para participar en negocios, abrir y movilizar cuentas bancarias, aceptar y endosar cheques y letras de cambio, contratar créditos bancarios e incluso nombrar apoderados generales y especiales de la empresa.

Escritura en la que quedó consignado, en octubre de 2017, el nombramiento de Edwin Pitty Madrid –hoy embajador de Panamá en Cuba– apoderado para Venezuela de Corporación Logística del Caribe, la empresa de Ramón Carretero.

Aunque Pitty Madrid fue apoderado hasta marzo de 2021, su nombre siguió apareciendo como tramitador de escrituras de Corporación Logística del Caribe en los años posteriores.

Esta sociedad –con la que Carretero también hace negocios con Cuba– es usuaria de la ZLC, al igual que lo que parece ser una empresa vinculada: Corporación Logística Zona Libre de Colón, S.A., en la que aparecen como contactos dos personas del llamado Grupo Carretero, identificadas únicamente por sus correos electrónicos: i.guardia@clcrali.com y epitty@clzonalibre.com, probablemente este último perteneciente al embajador en Cuba.

Otras empresas del grupo que operan en la ZLC son Carretero International Corp., representada por i.guardia@clcrali.com; Distribuidora Rali, S.A., cuyo contacto es rcarretero@disrali.com. Pitty Madrid, al parecer, cuenta con otro correo electrónico (epitty@landscape-pty.com), usado como contacto de la empresa Importaciones Universo Zona Libre, S.A., que también parece guardar relación con Landscape Vision, Corp. Todas tienen como actividad en la ZLC el comercio al por mayor.

Félix Fallabella estuvo vinculado a la empresa Landscape Vision Corporation (Landscape) hasta julio de 2024, cuando fue reemplazado en el cargo de tesorero que ocupaba en la directiva de esa sociedad.

La otra empresa vinculada a los negocios de Carretero en Venezuela es Lanvicorp, que tuvo en su directiva –en 2013– a Ramón Carretero, a su hermano Vicente y a su primo Félix Fallabella Napolitano.

En 2011, Lanvicorp celebró un contrato de línea de crédito interina de construcción y de crédito convertible a préstamo con Multicredit Bank. Estos créditos fueron garantizados con fincas y una fianza solidaria e ilimitada constituida por Ramón Carretero Napolitano y las sociedades Carretero International Corp. y Distribuidora Rali.

En junio de 2019, Carretero Napolitano fue removido como director de Lanvicorp. En esa misma reunión, la junta general de accionistas nombró secretario y agente residente a Pitty Madrid, el hoy embajador en Cuba.

Pitty Madrid es agente residente en, al menos, una docena de sociedades en las que aparecen los primos Fallabella y Carretero.

Pero si el embajador panameño fue –o es– estratégico para los negocios de la familia en Cuba y Venezuela, también lo es otra prima de Fallabella: Luisa Napolitano Subia, actual gerente general de la ZLC, nombrada por el presidente Mulino.

Lea la próxima entrega “Radiografía de un enclave de poder: Fallabella-Carretero”