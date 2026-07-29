Este es el colonense que está entre los 130 inmigrantes más ricos de Estados Unidos, según Forbes

La más reciente clasificación de multimillonarios publicada por Forbes incluye a un panameño. Se trata de Albert H. Nahmad, empresario colonense de 85 años, a quien la revista atribuye un patrimonio de $1,300 millones.
Con esa fortuna ocupa el puesto 2,886 del ranking mundial.
Su patrimonio proviene principalmente de su participación en Watsco, empresa estadounidense dedicada a la distribución de equipos y repuestos para sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración. Según Forbes, adquirió una participación en la compañía en 1973, cuando era una empresa pequeña, y posteriormente asumió su dirección, impulsando su expansión en el mercado norteamericano.
Nahmad cursó estudios en la Escuela Secundaria de Balboa, en la antigua Zona del Canal, y posteriormente obtuvo en Estados Unidos un título en Ingeniería Mecánica y una maestría en Administración Industrial.
Panameños en Forbes
Nahmad no es el único panameño que ha figurado en el listado de Forbes. En la edición de 2024 también apareció el empresario Stanley Motta, con un patrimonio estimado por la revista en más de $1,100 millones.
Aunque ha desarrollado su carrera empresarial en Estados Unidos, Nahmad mantiene vínculos con Panamá. Integra la Junta Asesora de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) desde 2001 y anteriormente formó parte de la Junta Directiva de la Comisión del Canal de Panamá hasta la reversión de la vía interoceánica en 1999.
También impulsó, junto con la ACP, un programa de becas para que profesionales panameños cursaran maestrías en administración de empresas en universidades estadounidenses como Yale, Northwestern, Purdue, Notre Dame, Wharton y Washington University in St. Louis.
La clasificación de Forbes se elabora a partir de estimaciones sobre el valor de los activos y participaciones empresariales de cada persona, cifras que se actualizan de acuerdo con el comportamiento de los mercados.