Este es el colonense que está entre los 130 inmigrantes más ricos de Estados Unidos, según Forbes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Se calcula que el empresario Albert H. Nahmad acumula una fortuna de $1,300 millones, según la más reciente clasificación de la revista.

La más reciente clasificación de multimillonarios publicada por Forbes incluye a un panameño. Se trata de Albert H. Nahmad, empresario colonense de 85 años, a quien la revista atribuye un patrimonio de $1,300 millones.

Con esa fortuna ocupa el puesto 2,886 del ranking mundial.

Su patrimonio proviene principalmente de su participación en Watsco, empresa estadounidense dedicada a la distribución de equipos y repuestos para sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración. Según Forbes, adquirió una participación en la compañía en 1973, cuando era una empresa pequeña, y posteriormente asumió su dirección, impulsando su expansión en el mercado norteamericano.

En 2017, Alberto H. Nahmad inauguró la exposición "Entre dos océanos", una muestra sobre la historia del Canal de Panamá, desde su construcción hasta la conmemoración de su centenario en 2014. Foto: Web de la University of Florida.

Nahmad cursó estudios en la Escuela Secundaria de Balboa, en la antigua Zona del Canal, y posteriormente obtuvo en Estados Unidos un título en Ingeniería Mecánica y una maestría en Administración Industrial.

Panameños en Forbes

Nahmad no es el único panameño que ha figurado en el listado de Forbes. En la edición de 2024 también apareció el empresario Stanley Motta, con un patrimonio estimado por la revista en más de $1,100 millones.

Desde 2001, Nahmad integra la Junta Asesora de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), organismo que brinda asesoría estratégica sobre la administración de la vía interoceánica. Foto: Tomada de la ACP.

Aunque ha desarrollado su carrera empresarial en Estados Unidos, Nahmad mantiene vínculos con Panamá. Integra la Junta Asesora de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) desde 2001 y anteriormente formó parte de la Junta Directiva de la Comisión del Canal de Panamá hasta la reversión de la vía interoceánica en 1999.

También impulsó, junto con la ACP, un programa de becas para que profesionales panameños cursaran maestrías en administración de empresas en universidades estadounidenses como Yale, Northwestern, Purdue, Notre Dame, Wharton y Washington University in St. Louis.

La clasificación de Forbes se elabora a partir de estimaciones sobre el valor de los activos y participaciones empresariales de cada persona, cifras que se actualizan de acuerdo con el comportamiento de los mercados.