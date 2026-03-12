Funcionario y concesionario, a la vez: los nexos de un pariente de Gaby Carrizo con la AMP y la ATTT

Exclusivo Suscriptores

Poco antes de ser nombrado “inspector náutico” –con salario de $2,500 mensuales en la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), el 14 de febrero de 2020– el hoy empresario Jean Paul De Janon Arias obtuvo una concesión de fondo de mar para reconstruir y operar un muelle en isla Contadora.

El contrato de concesión fue publicado en Gaceta Oficial el 4 de febrero de 2020, apenas 10 días antes de que se formalizara el ingreso de De Janon a la planilla de la AMP.

De acuerdo con la AMP, los inspectores náuticos tienen entre sus funciones supervisar embarcaciones, verificar el cumplimiento de las normas de seguridad marítima y fiscalizar operaciones en puertos, marinas y muelles. En ese contexto, el nombramiento de De Janon en ese cargo resulta particularmente relevante, ya que en esa misma época figuraba como presidente y representante legal de una empresa favorecida con una concesión expedida por su nuevo empleador.

La AMP le concedió el contrato de concesión No. A-2002-2019 a Marina Contadora Holding, S.A., que le permitiría el uso 836.5 metros cuadrados de ribera y fondo marino en Contadora –en el archipiélago de Las Perlas–. De Janon figura como presidente y representante legal de la mencionada sociedad, mientras que en representación de la AMP, firmó el contrato el administrador encargado, Tomás Ávila.

El acuerdo de concesión –pactado a 20 años– fue suscrito el 16 de mayo de 2019 y refrendado el mismo día por el entonces contralor, Federico Humbert (2015-2019).

Marina Contadora Holding, inscrita en agosto de 2016 en el Registro Público, tiene como directivos y dignatarios a miembros de su familia (Gabriela Arias de De Janon y Phillipe De Janon Arias).

Pagos mínimos

El contrato con Marina Contadora Holding establece un pago mensual al Estado de 25 centavos por metro cuadrado en el área concesionada. Ello supone que en el primer año de vigencia del contrato, la AMP habría recibido $2 mil 510. Para el final de la concesión –tras leves incrementos anuales– la sociedad tendría que haber pagado al Estado un total de $83 mil, de acuerdo con sus cálculos.

A cambio de la concesión, la empresa se comprometió a invertir $373 mil, que incluye destinar $14 mil como un “aporte a proyectos sociales de la AMP”, que no se detallan.

Registro de la contratación de Jean Paul De Janon como inspector náutico en la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), cargo que asumió el 14 de febrero de 2020 con un salario mensual de $2 mil 500. Foto: Planilla de la AMP en 2020.

El contrato establece que si la concesionaria planea desarrollar otras actividades complementarias o relacionadas con el objeto original del contrato, debe solicitar autorización previa a la AMP. Y, aunque este medio no halló registros públicos de permisos semejantes, en redes sociales vinculadas a Marina Contadora se promociona desde la venta de galletas y bebidas alcohólicas, hasta la prestación de servicios asociados al muelle.

Vínculos

De Janon ha sido objeto de una reciente investigación periodística de este medio que reveló que es “socio incidental” e inversionista en un proyecto de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) para digitalizar el revisado vehicular. El empresario lo logró al asociarse brevemente con 3Tech Latin America, Corp., concesionaria original de la ATTT en el proyecto de digitalización del revisado vehicular.

De ese modo, De Janon controla dos concesiones importantes con dos entidades del Estado (la AMP y la ATTT), a través de Marina Contadora Holding y Panama Dynamics Int., respectivamente.

De acuerdo con representantes de 3Tech, la aceptación de asociación de Panama Dynamics a este proyecto no fue voluntaria, aunque se firmó un acuerdo en ese sentido para supuestamente inyectar financiamiento al proyecto de parte de Panama Dynamics, representada por De Janon.

De Janon esposo de María Carolina Carrizo Araúz, prima hermana del exvicepresidente de la República, José Gabriel “Gaby” Carrizo. María Carolina es hija de Ignacio Carrizo, tío del exvicepresidente. Este lazo familiar, precisamente, salió a relucir de parte de De Janon cuando, según el presidente de 3Tech, Eric Barrios, se negaba a recibir a Panama Dynamics como socio en el proyecto con la ATTT.

Así, Panama Dynamics se convirtió en socio inversionista para el desarrollo de una plataforma tecnológica del revisado vehicular de la ATTT. Esta sociedad fue constituida en 2019, bajo el nombre original de Rent Contadora, S.A., dedicada inicialmente al alquiler de carritos de golf y equipos también en isla Contadora.

Gracias al acuerdo pactado con 3Tech, De Janon recibiría casi la mitad de los beneficios: $1.10 de los $2.40 de comisión que cobraría 3Tech por cada revisado vehicular.

El préstamo

De Janon y su suegro, Ignacio Carrizo –tío del exvicepresidente Gaby Carrizo– constituyeron en mayo de 2018 una sociedad llamada Promotora Icaco, S.A. En septiembre de 2020, esta sociedad solicitó y recibió un préstamo de $100 mil de la Cooperativa de Servicios Múltiples Prácticos del Canal, R.L., pagaderos en 25 años. El dinero se usaría para “inversiones bajo criterio societario”, que no fueron precisadas en la escritura de préstamo.

Este préstamo de $100 mil fue garantizado con una finca que pertenece a Canal View, S.A., una sociedad integrada –una vez más– por miembros de la familia De Janon. La finca –ubicada en El Cristo de Aguadulce, provincia de Coclé– fue comprada en $12 mil por Canal View y tiene una extensión de 8.7 hectáreas.

Originalmente, la finca era un lote nacional baldío, adjudicado –en septiembre de 2019– por solo $54 a un particular (Amador Torres López), gracias a la gestión de la Dirección Nacional de Adjudicación Masiva de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati).

Solo dos meses después –en diciembre de 2019– este lote baldío fue vendido a Canal View, y en septiembre de 2020, fue hipotecado a favor de la Cooperativa de Pilotos del Canal, a fin de que la sociedad Promotora Icaco, S.A. obtuviera el préstamo de $100 mil.

Posteriormente, en diciembre de 2020, el contrato de préstamo con la mencionada cooperativa fue modificado: El monto del préstamo fue elevado a $180 mil, al igual que las garantías. Una vez más, Canal View puso en garantía otra finca que le compró al mismo sujeto: Amador Torres López, luego de que este obtuviera de la Anati –en 2016– este otro terreno baldío, adjudicado únicamente por $174, con una extensión de 28.5 hectáreas.

Canal View le pagó a Torres López $28 mil 600 en septiembre de 2016 por ese terreno, y en 2020, la sociedad lo hipotecó para aumentar el monto de su préstamo con la cooperativa.

En otras palabras, Canal View pagó unos $40 mil 500 por dos fincas que luego fueron utilizadas para garantizar un préstamo de $180 mil otorgado por la Cooperativa de Pilotos del Canal.

‘Todo fue legal’

Consultado sobre la concesión y su posterior nombramiento en la AMP, visiblemente molesto, De Janon aseguró que esperó cuatro años antes de que se firmara el contrato, el cual –afirmó– lo obtuvo de manera “legal” en mayo de 2019.

El empresario intentó justificar su nombramiento en la AMP, pese a ser representante de una empresa concesionaria, al señalar que ocurrió en un periodo gubernamental distinto al de Juan Carlos Varela )2014-2019), periodo en el que obtuvo la concesión para la marina en Contadora. “Eso fue en administraciones distintas”, insistió.

De Janon se negó a precisar cuánto tiempo permaneció como empleado de la AMP, contratado bajo la Administración del Laurentino Cortizo y Gaby Carrizo (2019-2024).

En relación a las actividades paralelas desarrolladas en el área concesionada en Contadora, De Janon afirmó que ha obtenido los permisos correspondientes para incorporarlas, aunque no precisó cuándo fueron otorgadas.

En cuanto a Panama Dynamics y su vinculación con el contrato de digitalización del revisado vehicular, De Janon declinó referirse al tema porque dijo que el caso se ventila en un proceso de arbitraje.