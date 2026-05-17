GAESA y la huella panameña en el imperio económico de la dictadura cubana

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INVESTIGACIÓN. Es aquella que se realiza como resultado de la búsqueda, análisis en profundidad y verificación de hechos o información de gran complejidad y de interés público, pero que algún grupo de poder desea mantener en secreto.

Investigación INVESTIGACIÓN. Es aquella que se realiza como resultado de la búsqueda, análisis en profundidad y verificación de hechos o información de gran complejidad y de interés público, pero que algún grupo de poder desea mantener en secreto.

Estados Unidos, que por años ha visto cómo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba ha burlado el embargo utilizando sociedades y servicios en Panamá y otras jurisdicciones extranjeras, ha incrementado la presión contra el régimen y ha puesto en marcha una medida sin precedentes: a partir del 5 de junio de 2026, cualquier entidad, empresa o ciudadano fuera de Estados Unidos que mantenga relaciones comerciales o financieras con el conglomerado militar cubano Grupo de Administración Empresarial, S.A. (GAESA) está sujeto a sanciones económicas.

GAESA es la entidad más poderosa de Cuba y controla prácticamente todos los servicios y actividades de la isla. El Departamento del Tesoro estadounidense calculó que sus ingresos triplican el presupuesto del Estado cubano y que controla hasta $20,000 millones en activos ilícitos.

Hay dos poderosas filiales de GAESA registradas en Panamá: Financiera Cimex, S.A. (Fincimex) y Kave Coffee, S.A. Ambas están listadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Tesoro desde el 21 de diciembre de 2020.

La nueva orden fue firmada por el presidente Donald Trump el pasado 1 de mayo, aunque no se divulgó hasta el 7 de mayo.

Today’s sanctions demonstrate that the Trump Administration will not stand by while Cuba’s communist regime threatens our national security in our hemisphere. We will continue to take action until the regime takes all necessary political and economic reforms. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 7, 2026

Las nuevas sanciones apuntan directamente a los fondos ilícitos que las élites del régimen cubano esconden en centros financieros extranjeros y buscan desalentar a compañías extranjeras de mantener vínculos con empresas cubanas.

“Por primera vez, las nuevas sanciones contra GAESA apuntan a esos fondos ilícitos —y a las entidades extranjeras que los albergan— en cualquier parte del mundo. El régimen debe devolver estos recursos al pueblo cubano”, escribió Jeremy P. Lewin, subsecretario interino y principal asesor del secretario de Estado, Marco Rubio, en su cuenta de X el pasado sábado, al comentar una nota que ese día publicó el New York Times (NYT), sobre GAESA.

Cuba’s communist system is a cruel lie. While the people suffer from hunger, poverty and repression, the regime’s corrupt elites have funneled the country’s resources into a secret web of overseas bank accounts for their personal benefit. No more. For the first time, @SecRubio’s… — Senior Official Jeremy Lewin (@UnderSecretaryF) May 16, 2026

“El sistema comunista de Cuba es una cruel mentira. Mientras el pueblo sufre hambre, pobreza y represión, las élites corruptas del régimen han desviado los recursos del país hacia una red secreta de cuentas bancarias en el extranjero para su beneficio personal. Basta ya”, agregó Lewin en su mensaje.

Parte de esa “red secreta” a la que alude el asesor de Rubio se ha tejido en Panamá.

Fincimex y Kave Coffee

Fincimex controla cientos de gasolineras, supermercados, bienes raíces, casas de remesas y al único proveedor de internet del país, entre otros negocios. Todas estas operaciones funcionan al margen del gobierno cubano y del Partido Comunista.

Sitio web de la OFAC, en la que se informa sobre la nueva orden que pone presión sobre los activos del régimen cubano, en el extranjero.

“Financiera Cimex S.A. es una empresa de inversión financiera y de remesas propiedad de GAESA e incorporada en Panamá. Fincimex está autorizada por el Banco Central de Cuba para financiar operaciones de exportación, realizar operaciones de arrendamiento financiero y gestionar la distribución comercial de tarjetas de remesas”, explicó la OFAC en diciembre de 2020.

El coronel Héctor Oroza Busutil, presidente de las juntas directivas de Fincimex y Kave Coffee, dos sociedades panameñas utilizadas por la élite cubana. Foto tomada de @PresidenciaCuba

Fincimex fue inscrita en el Registro Público de Panamá el 31 de enero de 1984 por los suscriptores Julio César Contreras III y José Ángel Noriega Pérez. Fue la primera sociedad anónima controlada por el régimen. Desde su creación, hace 42 años, hasta la fecha, ha tenido un único presidente: el coronel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Héctor Oroza Busutil. Lo mismo ocurre con la cubana Mali Suris Valmaña, quien ha sido directora y dignataria desde sus inicios. En tanto, el abogado cubano Yamil Hernández González figura como vicepresidente y secretario, quien -según su perfil- ingresó al conglomerado en 2012.

El coronel Oroza también preside Kave Coffee, la otra sociedad panameña sancionada por la OFAC en 2020. Fue inscrita el 7 de agosto de 1987 y tiene como suscriptores a José Roberto Luttrell y Dolores Gaez. Mali Suris Valmaña también figura como directora. Como vicepresidente y secretario aparece Juan Sera Blázquez.

El agente residente de Fincimex y Kave Coffee es la firma ISF Legal, que tiene entre sus socios fundadores a Ildefonso Suira Franco, exsubdirector de Asesoría Legal de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) durante el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024). Suira se mantiene en la AMP como abogado, con un salario de $5,100 mensuales, según la planilla de la entidad.

Ildefonso Suira, abogado de la AMP. En el gobierno pasado, fue subdirector de asesoría legal de esa entidad. Foto tomada de amp.gob.pa

Anteriormente, el agente residente era la firma Morgan & Morgan, que renunció el 9 de agosto de 2020, cuatro meses antes de las sanciones de la OFAC. El relevo lo tomó ISF Legal.

Eso indica que ambas sociedades, cuando ya habían sido listadas y señaladas por Estados Unidos, tenían como agente residente a una firma forense fundada por quien entonces ejercía como subdirector de legal en la AMP.

Un conglomerado todopoderoso

Según una nota de NYE publicada el pasado sábado, el poder de GAESA es hoy mayor que nunca. También el de los Castro, que no ha menguado aunque el presidente del país sea Miguel Díaz-Canel y no alguien perteneciente a esa familia. De hecho, el diario neoyorquino destaca que GAESA, las Fuerzas Armadas y los Castro tienen más influencia, poder y riqueza que el Estado, el Partido Comunista y Díaz-Canel.

Durante un tiempo, al frente de GAESA estuvo el general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, yerno de Raúl Castro. Cuando falleció repentinamente, el 1 de julio de 2022, aparentemente de un infarto, la presidencia ejecutiva del conglomerado fue asumida por la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera. Sin embargo, Estados Unidos también le impuso sanciones la semana pasada.

La general de brigada Ania Guillermina Lastres es la actual presidenta de Gaesa, pero los expertos ponen en duda su poder real sobre el holding. / Partido Comunista de Cuba (PCC)

Lastres es muy cercana a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, “El Cangrejo”, hijo del fallecido exjefe de GAESA y nieto favorito de Raúl Castro. De hecho, forma parte de su equipo de seguridad y en febrero pasado se dijo que sostenía conversaciones secretas con el secretario Rubio. Otra prueba de su influencia es que la semana pasada participó en una reunión con el jefe de la CIA, John Ratcliffe, entonces de visita en La Habana, en un intento por mejorar la relación entre ambos países y facilitar ayuda ante la escasez del combustible que amenaza con paralizar la isla.

El Cangrejo visita con frecuencia Panamá, aunque poco se conoce sobre sus actividades en el país. Su estilo de vida, sin embargo, es notoriamente opulento. Ocasionalmente circulan fotografías suyas en viajes, boutiques de lujo, bodas ostentosas y conciertos.

La presencia de El Cangrejo

Una investigación de La Prensa, en conjunto con Armando.info, documentó que en 2024 realizó 13 viajes a Panamá y al menos 10 durante los primeros nueve meses de 2025, siempre en avión privado.

También hay constancia de un viaje a Panamá en 2023 a bordo del Learjet con matrícula YV-3440, la misma aeronave que el 24 de septiembre de 2025 se precipitó a tierra cuando intentaba despegar del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía (Venezuela), con dos pasajeros a bordo. Uno de ellos era el panameño Ramón Carretero Napolitano, quien también ostenta el dudoso honor de figurar en la lista de sancionados por la OFAC.

Carretero se instaló durante años en La Habana, desde donde dirigía sus transacciones y operaba una sociedad llamada Corporación Logística del Caribe, S.A., utilizada por la constructora Odebrecht para canalizar coimas a políticos, testaferros y funcionarios panameños entre 2010 y 2014. Carretero no fue enjuiciado por blanqueo de capitales en el caso Odebrecht porque previamente pactó un acuerdo de colaboración con la fiscalía anticorrupción. Como dato curioso, en aquel acuerdo se consignó que el domicilio de Carretero estaba en La Habana.

Más recientemente, Carretero ha sido señalado como uno de los operadores de la “flota fantasma” que desvió petróleo venezolano a Cuba y Asia.

De vuelta a El Cangrejo, uno de los viajes más conspicuos que realizó fue el 1 de mayo de 2024, cuatro días antes de las elecciones presidenciales panameñas. Llegó en un avión con matrícula YV-654T y una tripulación venezolana compuesta por tres pilotos. De este viaje no existen registros migratorios en Panamá, salvo el manifiesto de vuelo.

Con el nieto de Raúl Castro viajaba también la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera, la presidenta ejecutiva de GAESA.

El nombre de Lastres, a su vez, figuró en dos sociedades panameñas: Anumex Corp. y Lukenwest Holding. La primera está suspendida y la segunda, disuelta.

Fotografía tomada el 18 de abril de 2024, segundos antes de que Mulino y sus acompañantes abordaran la aeronave que los llevaría a San José, Costa Rica, junto al empresario Féliz Fallabella, quien camina delante de Mulino; el financista Edilberto ‘Pecheche’ Moreno Velásquez (atrás de Mulino), y el abogado colonense Michael Soto Movilla, detrás de Moreno.

Según la investigación de La Prensa y Armando.info, “El Cangrejo” también estuvo en el país el 1 de julio de 2024, cuando José Raúl Mulino tomó posesión como presidente de la República. No está claro si el nieto de Raúl Castro asistió a la investidura o fue invitado a alguno de los eventos relacionados.

De hecho, El Cangrejo y Mulino tienen algo en común: ambos han utilizado el jet ejecutivo Raytheon Hawker 800XP con matrícula panameña HP-715. El nieto lo utilizó para viajar a Panamá, mientras que Mulino lo usó en su viaje a Costa Rica el 18 de abril de 2024 —poco antes de las elecciones—, cuando realizó una inexplicable visita al entonces presidente de ese país, Rodrigo Chaves, acompañado de Félix Fallabella y Manuel Soto Movilla.