Inicia la construcción del hospital para perros y gatos por $14.1 millones, adjudicado a la empresa que restaura la villa diplomática

Investigación INVESTIGACIÓN. Es aquella que se realiza como resultado de la búsqueda, análisis en profundidad y verificación de hechos o información de gran complejidad y de interés público, pero que algún grupo de poder desea mantener en secreto.

El presidente de la República José Raúl Mulino y su familia dieron la primera palada para la construcción del hospital de mascotas, una obra de más de $14.1 millones a cargo de Construction Management Group Inc. (CMG).

Se trata de la misma empresa que, en octubre pasado, se adjudicó un contrato de $7.1 millones para restaurar la villa diplomática de Quarry Heights, en Ancón.

El hospital, que se enfocará en la atención de perros y gatos, se construirá en Costa Sur, corregimiento de Don Bosco, cerca del Corredor Sur. Mulino ha puesto celeridad al proyecto por tratarse de uno de los más importantes de su campaña electoral, concebido por sus hijas mellizas. Curiosamente, las hermanas Mulino también han estado interesadas en los trabajos en la villa diplomática.

“Quiero agradecer el compromiso de mi esposa Maricel por su amor por las mascotas y a mis hijas [Monique y Alexandra], que han sido pilares importantes en perseguir esta idea y comenzar a hacerla realidad”, aseguró el mandatario durante el acto, celebrado este miércoles 3 de diciembre.

Agregó que, con el inicio de los trabajos, cumple con su promesa de campaña y se compromete a “contribuir a construir un Panamá más humano, más responsable y más solidario. Seguimos avanzando con patitas firmes”, afirmó Mulino.

La primera dama, Maricel Cohen de Mulino, realizó la primera palada para la construcción del hospital de mascotas por $14.1 millones. Foto: Cortesía Ministerio de la Presidencia.

El mandatario cedió a la primera dama la palada inicial de la obra, mientras él tocaba una pequeña campana. Poco después, su hija Monique también dio una palada. Con ellas también estaba Verónica, la hija pequeña de los esposos Mulino.

La obra será una especie de hospital universitario. Un comunicado del Ministerio de la Presidencia detalla que el centro “brindará un espacio para la formación de los estudiantes de la carrera de veterinaria, que se inclinen en la atención de perros y gatos”.

Monique Mulino, hija del presidente José Raúl Mulino, también realizó una palada de inicio de obra. Durante el acto, el mandatario destacó que ella y su hermana melliza, Alexandra, impulsaron esta obra prometida en campaña electoral. Las mellizas también participaron en un recorrido por la villa diplomática, que será restaurada por más de $7.1 millones por la misma empresa Construction Management Group Inc. Foto: Cortesía del Ministerio de la Presidencia.

Sorpresas

Durante el acto público, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, anunció que se construirá otro hospital para mascotas. Será en Chiriquí, la provincia de la que son oriundos él y Mulino. Linares no proporcionó los detalles.

“Señor presidente, también quiero anunciarle que en David ya tenemos bastante adelantado las instalaciones para un hospital de mascotas”, resaltó Linares.

¿A cuánto asciende esa obra? ¿Qué empresa la construye? ¿Fue una contratación directa o qué tipo de acto público se realizó? ¿Dónde exactamente está ubicada? Estas son algunas de las preguntas que La Prensa envió a la oficina de relaciones públicas del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) para conocer los detalles de una proyecto desconocido hasta ahora, pero que −según el ministro− está “bastante adelantado”.

La entidad inicialmente respondió que “no ha iniciado el proceso para su desarrollo...” Como esa respuesta contrasta con lo que Linares anunció más temprano, la oficina de relaciones públicas posteriormente se retractó.

Ante la insistencia de La Prensa, la cartera de Desarrollo Agropecuario informó escuetamente que “el ministro indicó que el hospital de mascotas en Chiriquí estará ubicado en la sede del Mida en David. Las estructuras que serán ocupadas forman parte del complejo, ubicado en el corregimiento de San Pablo Viejo”.

Un proceso rodeado de reclamos

Antes de que se conocieran las ofertas económicas para este acto público, algunas empresas presentaron reclamos ante la Dirección General de Contrataciones Públicas, alegando que el pliego de cargos contenía disposiciones que limitaban la participación y vulneraban el principio de igualdad de oportunidades. Esto provocó la suspensión temporal del proceso de licitación hasta que el Mida introdujera las correcciones.

Entre las empresas participantes, cuatro presentaron ofertas válidas el pasado 9 de junio: Administración y Supervisión de Obras Civiles (que ofertó $14.2 millones), Constructora Rigaservices ($14.2 millones), Administradora de Proyectos de Construcción Aprocosa ($14.9 millones) y Construction Management Group o CMG ($14.1 millones).

Estas tres últimas empresas —Rigaservices, Aprocosa y CMG— se unieron en el Consorcio Construcciones Hospitalarias S.A. para terminar la construcción de la Ciudad de la Salud, que manejó un presupuesto de $500 millones, luego de que la empresa FCC incumpliera con el calendario de entrega de las dos primeras fases.

En consorcio con Aprocosa, CMG también está a cargo de la restauración de la iglesia San Felipe de Portobelo, la capilla San Juan de Dios y áreas aledañas en Colón. En este caso no hubo acto público: fue un contrato directo de $12.2 millones otorgado por el Ministerio de Cultura, con el aval del Consejo de Gabinete.

CMG, Aprocosa y Rigaservices están en la lista de clientes de Palacios Vásquez & Asociados, la firma de la abogada Odila Castillo, una antigua asesora de la Contraloría General de la República que gestionó millonarios equilibrios contractuales durante la gestión del excontralor Gerardo Solís (enero 2020-diciembre 2024).

Cláusulas especiales

El contrato para la construcción del hospital de mascotas fue adjudicado bajo la modalidad de llave en mano, que establece pagos por etapas y un plazo de 608 días para finalizar la obra (aproximadamente un año y seis meses), a mediados de 2027.

El Mida incluyó una cláusula que permite habilitar el hospital antes de su finalización mediante un “acta sustancial”, una excepción que históricamente ha sido objeto de controversias en proyectos públicos.

En el contrato se establece que “los pagos correspondientes a la ejecución de las obras civiles, servicios, mantenimiento y demás obligaciones distintas del equipamiento se efectuarán de forma parcial por avance de obra”. Para este año, se indica que la empresa recibirá $340,000 destinados a “preliminares, estudios, permisos y diseño”.

Los pagos posteriores se distribuyen de la siguiente manera: en 2026, la empresa recibirá más de $10.6 millones durante 12 meses para diseños, planos y construcción; en 2027, otros $3 millones para construcción y equipamiento. Además, se contemplan más de $44,700 para mantenimiento por un periodo de siete meses.

Pagos programados por año que recibiría Construction Management Group Inc. por la construcción del hospital de mascotas, valorado en $14 millones, según el contrato entre el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y la empresa.

El cuadro de pagos también incluye los años 2028 y 2029, con desembolsos de $76,666.67 cada uno por concepto de mantenimiento. Sin embargo, para 2029 se agrega un último pago adicional por $31,944.44 correspondiente a cinco meses de mantenimiento.

Las nuevas instalaciones contarán con ocho consultorios, dos salas de espera —una para perros y otra para gatos—, área de urgencias, rayos X, farmacia, caja, peluquería, salas de admisión y de preparación, cuarto de vacunación y quirófanos ambulatorios. También incluirán un área de hospitalización de 300 metros cuadrados.

El hospital contará, además, con una zona comercial integrada a la recepción, donde habrá una tienda de mascotas para que los dueños puedan comprar productos mientras esperan. Hasta ahora no se ha informado quién administrará ese espacio o se dará en concesión.

Con la familia Mulino y el ministro Linares también estaban en el acto conmemorativo de la primera palada los ministros Fernando Boyd (de Salud) y Juan Carlos Orillac (de la Presidencia); el secretario de Metas, José Ramón Icaza; el alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, y la gobernadora de la provincia de Panamá, Mayín Correa.