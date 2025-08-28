La aprehensión fallida de la operación ‘Mercurio’: Ralph Attie fue hospitalizado en una clínica privada

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El empresario Ralph Attie D’Jamous, requerido como parte de la operación anticorrupción “Mercurio”, fue hospitalizado la mañana del miércoles 27 de agosto, poco después de que agentes de la Policía y del Ministerio Público acudieran a aprehenderlo en su residencia, en Punta Pacífica.

Diversas fuentes consultadas por La Prensa confirman que Attie recibió a los agentes y, acto seguido, sufrió un “bajón de azúcar”. Al momento de colocarle las esposas para conducirlo a la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), se “descompensó”.

Fue trasladado al hospital privado Pacífica Salud, donde permanece internado, a diferencia de los otros tres detenidos en la operación “Mercurio”, quienes desde la mañana del miércoles se encuentran en la DIJ. Allí pasaron la noche y a las 2:00 p.m. de este jueves serán trasladados a las oficinas del Primer Distrito Judicial de Panamá para la audiencia en la que se les imputarán cargos y se definirán las medidas cautelares.

Los aprehendidos son Budy Attie (hermano de Ralph), el exdirector de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, y la abogada Janice Becerra de Reynardus, socia de la firma Panama Legal Group y presidenta de la Cámara de Comercio Digital y Blockchain.

Los cuatro son requeridos por la presunta comisión de los delitos de corrupción de funcionario, peculado y asociación ilícita para delinquir, relacionado con la operación de la plataforma Listo Wallet, utilizada para gestionar los pagos a los beneficiarios del Vale digital, del plan Panamá Solidario.

La plataforma era manejada por la empresa Fintek Corp., con quien Oliva había suscrito un acuerdo, sin que mediara licitación alguna.

La plataforma dejó de operar y el vale (que en cuatro años representó un gasto de $2,936 millones) ya fue suspendido.