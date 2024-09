La Asamblea compra 232 placas vehiculares para los diputados y miembros de su junta directiva

Escuchar audio noticia

La Asamblea Nacional (AN) adquirió 232 placas vehiculares: 142 para repartir entre los 71 diputados principales; 71 para sus suplentes, y 19 para asignar a la junta directiva del Legislativo.

La junta directiva de la AN está integrada por cinco personas. Actualmente, los diputados Dana Castañeda, del partido Realizando Metas (RM); Didiano Pinilla, de Cambio Democrático (CD), y Jamis Acosta, de RM, ejercen como presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente, respectivamente. La junta directiva la completan Carlos Alvarado y Fátima Agrazal, como secretario y subsecretaria general.

Se desconoce cómo se repartirán 19 placas entre cinco personas.

A Castañeda, Pinilla y Acosta ya les corresponden dos placas a cada uno, como diputados.

La orden de compra, con fecha del 7 de julio de este año, es para la confección de 232 placas en la Escuela Vocacional de Chapala, ubicada en Arraiján, por un monto de $5,800. Es decir, que la Asamblea pagará $25 por cada placa.

Igualmente, con cada placa va una calcomanía, las cuales costarán $812 o $3.5 cada una.

En total, el Legislativo desembolsará $6,612.

La orden de compra, que le dio 20 días al proveedor para entregar las placas, fue gestionada por la secretaría general del Legislativo. La Contraloría General de la República aprobó el pago el 7 de agosto.

Prebendas

Según el reglamento interno de la AN, a cada diputado le corresponden dos placas oficiales, que deben portarse en los vehículos destinados “exclusivamente” al uso personal del diputado (sea principal o suplente) y sus familiares dependientes. Para retirarlas, el diputado solo debe presentar el registro único vehicular.

Además, cada diputado tiene la “prerrogativa funcional” de importar libre de impuestos y gravámenes hasta dos vehículos durante el período en que fue electo, que en este caso es hasta el 30 de junio de 2029.

Las otras prerrogativas contempladas en el reglamento interno son la asignación de franquicia postal y telefónica dentro del territorio nacional, y el pasaporte diplomático.

Líos con las placas

En 2011, las autoridades allanaron un vehículo con 140 kilos de cocaína en un retén en Divisa. El automóvil circulaba con placas que coincidían con la numeración de una placa asignada al diputado perredista Raúl Pineda. El político convocó una conferencia de prensa donde dijo que sus placas habían sido falsificadas en octubre de 2009 por una compañía que contrató para hacer trabajos de seguridad en una de sus empresas particulares.

Pineda nunca fue procesado en relación a este hecho.

En 2016, el entonces presidente de la AN, el diputado Rubén De León, ordenó retirar las placas a los diputados y sus suplentes. La medida fue anunciada luego de que agentes de la Policía Nacional retuvieran al conductor de un vehículo que llevaba una placa de la AN. Según las autoridades en ese entonces, cargaba presuntamente un kilo de cocaína. El conductor era un colaborador del entonces diputado de Cambio Democrático, Juan Poveda, quien confirmó que el automóvil llevaba una “copia” de la placa que se le asignó en el Legislativo por el período 2014-2019.

La orden de De León no fue acogida por todos los diputados. La AN incluso informó que 17 diputados no habían entregado sus placas. Otros, como Alfredo Fello Pérez, solo devolvieron una.

Resulta que dos meses antes, una asistente del despacho del entonces diputado Pérez fue imputada por presunto blanqueo de capitales luego de ser sorprendida circulando en un vehículo que llevaba $854 mil dólares en efectivo.