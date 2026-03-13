La ATTT investiga el contrato de revisado vehicular digital que está ligado a un familiar del exvicepresidente Gaby Carrizo

Exclusivo

INVESTIGACIÓN. Es aquella que se realiza como resultado de la búsqueda, análisis en profundidad y verificación de hechos o información de gran complejidad y de interés público, pero que algún grupo de poder desea mantener en secreto.

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) ha ordenado una evaluación interna para determinar si el contrato de digitalización del revisado vehicular cumplió con los procedimientos administrativos correspondientes, luego de revelaciones periodísticas de este medio que vinculan al empresario Jean Paul De Janon Arias, esposo de una prima hermana del exvicepresidente José Gabriel “Gaby” Carrizo, como inversionista en el negocio.

La entidad analiza si en el proceso administrativo relacionado con la concesión directa (que originalmente fue adjudicada a 3Tech Latin America Corp. en el año 2022) se cumplieron los procedimientos establecidos o si existen decisiones que deban corregirse, subsanarse e incluso anularse.

“Estamos revisando, de acuerdo con la información publicada, si se cumplieron los procedimientos de forma correcta. Queremos determinar si existen actos administrativos que corregir, subsanar o anular”, indicó la institución por escrito, ante una consulta de La Prensa.

Para ello, la ATTT informó que conformó un equipo interdepartamental encargado de examinar la documentación y las decisiones tomadas dentro del proyecto. El grupo está integrado por la Oficina de Asesoría Legal y las direcciones Administrativa y de Servicio y Control Vehicular.

El ingreso al negocio

La Prensa reveló que De Janon figura como “socio incidental” e inversionista en el proyecto tecnológico destinado a digitalizar el proceso del revisado vehicular.

El contrato fue adjudicado en noviembre de 2022 a la empresa 3Tech Latin America, Corp., que obtendría $2.40 por cada revisado vehicular procesado a través de la plataforma digital.

Sin embargo, pocos días después de firmada la concesión, el presidente de 3Tech Latin America, Eric Barrios, suscribió un acuerdo que incorporó como inversionista a la sociedad Panama Dynamics Int., vinculada a De Janon.

Panama Dynamics Int., S.A., sociedad vinculada al empresario Jean Paul De Janon Arias, figura como socio incidental en el proyecto de digitalización del revisado vehicular de la ATTT, tras un acuerdo con la concesionaria 3Tech Latin America. Foto: Registro Público.

A partir de ese momento, la comisión por cada revisado vehicular se dividiría: $1.30 para 3Tech y $1.10 para Panama Dynamics, es decir, casi la mitad de los ingresos del negocio.

‘No fue voluntario’

3Tech Latin America firmó un acuerdo que permitió la entrada de Panama Dynamics bajo el argumento de que la compañía aportaría financiamiento para el desarrollo del proyecto.

Según la versión de Barrios, la incorporación de Panama Dynamics al proyecto no fue “voluntaria”. No amplió ese señalamiento ni especificó si recibió presiones para asociarse a De Janon.

El vínculo político

Durante las conversaciones para integrar a Panama Dynamics al proyecto surgió además un elemento político. De Janon es esposo de María Carolina Carrizo Araúz, hija de Ignacio Carrizo, tío de Gaby Carrizo.

De acuerdo con Barrios, ese vínculo familiar fue mencionado por el propio De Janon cuando la empresa inicialmente se resistía a aceptar a Panama Dynamics como socio en el contrato con la ATTT.

Panama Dynamics Int. fue constituida en 2019. Entonces se llamaba Rent Contadora, S.A. y se dedicada al alquiler de carritos de golf y equipos en isla Contadora.

Posteriormente, la sociedad cambió su nombre y terminó vinculada al desarrollo de la plataforma tecnológica para el revisado vehicular.

Consultado sobre su participación en el contrato y el acuerdo con 3Tech, De Janon declinó referirse al tema, argumentando que el acuerdo interno entre las empresas se encuentra actualmente en un proceso de arbitraje.

Lo del revisado vehicular con la ATTT no es la única concesión importante que controla De Janon. También tiene un contrato para el uso de fondo de mar con la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). El contrato es a favor de Marina Contadora Holding, sociedad que él representa.

Paralelamente, De Janon –siendo concesionario de la AMP– fue nombrado inspector náutico en esa entidad en 2020, cargo que, entre otras funciones, tiene la responsabilidad de fiscalizar las operaciones en puertos, marinas y muelles del país. De Janon se negó a precisar cuánto tiempo permaneció como empleado de la AMP, contratado bajo la administración de Laurentino Cortizo (2019-2024), en la que Carrizo se desempeñó como vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia.