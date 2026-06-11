La CSS pagará $2.4 millones por un seguro contra errores u omisiones de directores y asesores

INVESTIGACIÓN. Es aquella que se realiza como resultado de la búsqueda, análisis en profundidad y verificación de hechos o información de gran complejidad y de interés público, pero que algún grupo de poder desea mantener en secreto.

Investigación INVESTIGACIÓN. Es aquella que se realiza como resultado de la búsqueda, análisis en profundidad y verificación de hechos o información de gran complejidad y de interés público, pero que algún grupo de poder desea mantener en secreto.

La cobertura incluiría gastos de defensa, costos judiciales e indemnizaciones para directivos, subdirectores, miembros de la junta directiva y asesores de la Dirección General.

La Caja de Seguro Social (CSS) prevé contratar una póliza de seguro con una cobertura de hasta $15 millones para atender reclamaciones relacionadas con errores, omisiones y decisiones adoptadas por altos funcionarios durante el ejercicio de sus funciones.

El documento establece que la cobertura alcanzaría a directores, subdirectores, miembros de la junta directiva y asesores de la Dirección General de la CSS.

Con esto se busca proteger al personal frente a reclamaciones relacionadas con actos culposos, errores de gestión, incumplimiento del deber fiduciario, omisiones, supervisión inadecuada y declaraciones involuntariamente incorrectas.

El informe que sustenta la contratación de la póliza fue aprobado por el director de la CSS, Dino Mon, y el director ejecutivo nacional de Finanzas, César Herrera.

La póliza tendría una vigencia de 36 meses y un costo estimado de $2.4 millones.

La contratación está consignada en el Informe D.N.F.A.S. No. 782-2026, documento cuya autenticidad fue confirmada a La Prensa.

De acuerdo con el informe, la denominada “Póliza de seguro de directores, subdirectores, miembros de la Junta Directiva y asesores de la Dirección General” busca proteger a la institución y a sus funcionarios frente a acciones legales derivadas del ejercicio de funciones de dirección y administración.

Entre las coberturas previstas figuran la protección patrimonial de los asegurados, gastos de defensa, honorarios de abogados y peritos, costos de investigación, gastos judiciales e indemnizaciones derivadas de reclamaciones presentadas contra los funcionarios cubiertos.

La póliza también contempla cubrir los costos legales de defensa, incluso cuando no exista una determinación de responsabilidad, así como reclamaciones derivadas de decisiones o actuaciones realizadas durante el desempeño de funciones administrativas.

Uno de los aspectos más relevantes del documento es que incluye cobertura para indemnizaciones derivadas de reclamaciones contra servidores públicos asegurados como consecuencia de actos erróneos cometidos en el ejercicio de sus funciones, además de los gastos asociados a su defensa.

Según el informe, la suma asegurada sería de $15 millones bajo un esquema de límite único agregado, por lo que la cobertura aplicaría hasta alcanzar ese monto total.

‘No es nada nuevo’

Consultado por este medio, el director general de la CSS, Dino Mon, sostuvo que esta contratación no constituye una medida nueva ni exclusiva de la institución, sino una obligación prevista en la legislación vigente.

Mon aseguró que este tipo de pólizas es utilizado por otras entidades estatales y forma parte de los mecanismos de gestión de riesgos contemplados para instituciones que administran recursos públicos o toman decisiones con impacto sobre terceros.

“Es la póliza que contratan el Banco Nacional, la Caja de Ahorros, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y otras instituciones. Viene desde el año 2005 en la ley. No es nada nuevo, no sé cuál es el tema”, indicó.

Asimismo, señaló que la cobertura tiene como propósito responder ante posibles afectaciones a terceros y no beneficiar directamente a los funcionarios.

“Esto está en la ley. Hay que contratarlo. Es para indemnizar a los terceros afectados, no a los funcionarios de la Caja”.

Mon indicó que la contratación se sustenta en las disposiciones legales que regulan las facultades y responsabilidades de la junta directiva y del director general respecto a la contratación de seguros y mecanismos de protección institucional.

Añadió que, conforme a la normativa vigente, corresponde al director general gestionar la contratación inicial y sus renovaciones periódicas, mientras que las coberturas se establecen en función de la responsabilidad inherente a cada cargo.

Contratación por tres años

El informe indica que la contratación sería sometida a un proceso de licitación pública y que la empresa aseguradora deberá contar con respaldo de reaseguradoras internacionales con calificaciones mínimas de riesgo establecidas por la institución.

La póliza comprendería los años 2026, 2027 y 2028, con una asignación presupuestaria de $800 mil por año, para un total estimado de $2.4 millones.

Documentación enviada por el director de la CSS a La Prensa señala que corresponde al director general contratar y renovar las coberturas y fianzas de manejo para servidores públicos y miembros de la Junta Directiva.

El documento está fechado el 9 de abril de 2026 y aparece firmado por el director ejecutivo nacional de Finanzas, César Herrera, y por Mon.

En la justificación de la contratación, la CSS señala que la póliza busca fortalecer el marco de gobernanza institucional, la gestión responsable del riesgo y la protección jurídica vinculada al ejercicio de funciones directivas dentro de la entidad.