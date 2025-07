La diputada Patsy Lee cuestiona los contratos del Minsa a Hombres de Blanco: ‘Evidencia una mala planificación’

El Ministerio de Salud (Minsa) habría incurrido en irregularidades administrativas al permitir que empresas prestaran un servicio al Estado sin contar con un contrato debidamente refrendado por la Contraloría General de la República.

Así lo expresó la diputada Patsy Lee, del Partido Popular (PP), al referirse a la contratación directa del consorcio Salud e Higiene Hospitalaria (al que pertenece la empresa Hombres de Blanco Corp.), el cual presta el servicio de limpieza y desinfección en ocho hospitales del país por un año (del 1 de julio de 2025 al 30 de junio de 2026).

Previamente, durante un periodo de seis meses (enero-junio de 2025), dicho consorcio realizó estas tareas en seis hospitales, a cambio de $5.4 millones. No obstante, aún no ha recibido ese pago, ya que la Contraloría todavía no ha otorgado el refrendo correspondiente.

“Ejecutar un servicio público sin un contrato refrendado es una violación al principio de legalidad administrativa y evidencia una mala planificación por parte de ustedes [en alusión al Minsa], porque si sabían que ese contrato de limpieza vencía en junio de este año, ¿por qué no tomaron las precauciones e incluyeron el gasto en el presupuesto del año para hacer una contratación pública y no recurrir a un procedimiento excepcional?”, cuestionó la diputada Lee este jueves 17 de julio, en el pleno legislativo, durante el periodo de incidencias.

El principio de legalidad en los actos administrativos implica que estos deben ajustarse al ordenamiento jurídico.

El Minsa reconoció, en un comunicado emitido el jueves, que al consorcio al que pertenece Hombres de Blanco no se le ha pagado por los servicios ya prestados en seis hospitales durante los primeros seis meses del año. El pasado martes, La Prensa había informado que la Contraloría aún no había refrendado los desembolsos, pese a que el Minsa los solicitó desde el 21 de mayo.

La diputada Lee envió un mensaje al ministro de Salud, Fernando Boyd: “Usted está siendo mal asesorado. Debe considerar seriamente destituir a sus asesores legales, porque lo que se publicó en el comunicado sobre la empresa Hombres de Blanco demuestra que el Minsa está haciendo las cosas terriblemente mal”, remarcó Lee.

Los contratos otorgados a Hombres de Blanco y sus socios se han adjudicado mediante procedimientos excepcionales, como la cotización en línea.

Por la limpieza de los ocho hospitales hasta junio de 2026, el Minsa pagará $15.3 millones.

Anteriormente, el servicio era provisto por otro consorcio, denominado Bioseguridad Hospitalaria, que incluye entre sus miembros a la empresa Sicarelle Holding. Este grupo —contratado mediante licitaciones públicas— prestó el servicio de limpieza en los ocho hospitales desde 2017 hasta el 31 de diciembre de 2024. En total, recibió $84 millones.

En el comunicado emitido el jueves pasado, el Minsa aseguró que ya cuenta con un pliego de cargos listo para el acto público de selección del contratista para el servicio de limpieza hospitalaria a partir de julio de 2026. No obstante, advirtió que la convocatoria se realizará “una vez se confirme la disponibilidad presupuestaria”.

La Prensa intentó obtener una reacción del Minsa ante los señalamientos de la diputada Lee, pero informaron que no harían declaraciones adicionales a lo ya expresado en el comunicado.