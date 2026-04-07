Las detenciones de buques de bandera panameña en los puertos chinos aumenta casi 400% en un mes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Aunque China sostiene que son “infundadas” las acusaciones sobre la supuesta detención de buques de bandera panameña, las cifras indican lo contrario y muestran que las mismas se intensificaron a partir de la formalización del fallo que declaró inconstitucional el contrato de concesión de Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison.

La Prensa examinó la base de datos del Asia Pacific Computerized Information System (Apcis), que, entre otras cosas, procesa información relacionada con el transporte y los movimientos portuarios de esa región.

En dicha base de datos consta que, en marzo pasado, 124 embarcaciones fueron detenidas en los puertos chinos, de las cuales 92 (el 74.19%) portaban la bandera de Panamá.

Las retenciones supuestamente obedecen a inspecciones administrativas o de seguridad. En promedio, duran de uno a cuatro días, aunque hay excepciones, como le ocurrió al buque de carga refrigerada Eita Maru, propiedad de la naviera taiwanesa Koo’s Shipping Co., S.A., que fue detenido en el puerto de Weihai el 10 de marzo y liberado 10 días después.

La cifra contrasta con lo ocurrido en febrero pasado, cuando fueron retenidos 19 buques de bandera panameña. Eso significa que en un mes (entre febrero y marzo de 2026), la detención de embarcaciones abanderadas en Panamá registró un alza de 384.21%.

En enero de 2026, la cifra era de 23 naves inmovilizadas.

En lo que va del mes de abril, ya se ha producido la detención de 11 embarcaciones con bandera panameña.

Detención de embarcaciones con bandera de Panamá en puertos chinos.

No siempre fue así.

Hace un año, en marzo de 2025, la cifra era de apenas 32 embarcaciones de bandera panameña retenidas, el 34.04% de las 94 naves que, en total, fueron inmovilizadas ese mes.

Tomando como referencia el mismo mes (marzo), en el año 2024 las autoridades portuarias de China detuvieron a 13 buques abanderados en Panamá; en 2023, fueron 34; en 2022, apenas 3; en 2021, 5, y en 2020, 2.

Detención de embarcaciones con bandera de Panamá en puertos chinos.

Aunque Apcis incluye datos de 18 países de la región Asia-Pacífico, es China la que concentra la mayor cantidad de retenciones. Por ejemplo, en todo marzo de 2026 se contabilizaron 185 detenciones en los puertos de la región, de las cuales 124 corresponden a China.

Las crecientes detenciones de buques con bandera de Panamá pueden interpretarse como una represalia de China, que el 30 de enero pasado -un día después de que el fallo de inconstitucionalidad contra PPC fuera publicado en Gaceta Oficial-, aseguró que se adoptarían “todas las medidas necesarias” para proteger los derechos e intereses de las empresas de capital chino.

“El Gobierno chino tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar firmemente los derechos e intereses legítimos y legales de las empresas chinas”, afirmó un vocero del Ministerio de Exteriores de China.

El primero en alertar sobre las restricciones a los buques con bandera panameña fue el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien advirtió que estas medidas amenazan la fluidez de las cadenas de suministro y encarecen los costos logísticos en rutas clave.

El pasado viernes 3 de abril, la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, negó estos señalamientos y culpó a Estados Unidos de intentar crear confusión para quedarse con el control de los puertos panameños.

Panamá agradece el respaldo de EE. UU., Israel, Ucrania, Costa Rica, Honduras, Paraguay y Perú, y de organismos internacionales, ante acciones en puertos de China contra buques con bandera panameña. Nota completa: https://t.co/HyQUAoIY1i — Cancillería de Panamá (@CancilleriaPma) April 4, 2026

Entre tanto, Panamá ha sumado apoyo: Israel, Ucrania, Costa Rica, Paraguay, Përú y Honduras se han sumaron a la lista de países que públicamente ha repudiado las medidas de China contra los buques que usan la bandera de Panamá.

“El Gobierno de la República de Panamá agradece y destaca el respaldo manifestado por diversos Gobiernos y organismos internacionales en defensa de la flota mercante panameña, tras las recientes detenciones e inspecciones de buques con bandera panameña en puertos de la República Popular China”, expresó la Cancillería en un comunicado, divulgado el pasado sábado, un día después del pronunciamiento de la portavoz china.

Panamá aún no ha comunicado si tomará alguna medida de represalia.

Los puertos de Balboa y de Cristóbal, que por casi 30 años operó PPC, ahora están bajo la administración temporal de empresas filiales de la danesa Maersk y la italiana Mediterranean Shipping Company (MSC), respectivamente.