Hombres de Blanco en Tocumen: contratos polémicos y cuestionables incumplimientos

Hombres de Blanco, Corp. es una empresa que dio mucho de qué hablar en la pasada administración. Obtuvo contratos del Gobierno, de las empresas estatales y de la Alcaldía de Panamá, algunos de ellos polémicos, como el de limpieza y aseo del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (AITSA), contrato que obtuvo en consorcio con JCV International, por un monto de $11 millones 87 mil.

Este contrato fue adjudicado en el año 2022, a pesar de los reclamos de los demás participantes en el acto público, quienes se quejaron de que el Consorcio Servicios Integrales de Higiene (que conformaban Hombres de Blanco Corp. y JCV International) no había cumplido con los requisitos establecidos en la licitación. El tiempo de duración del contrato fue pactado por 36 meses, del 1 de octubre de 2022 al 30 de septiembre de 2025, aunque fue firmado el 1 de noviembre de 2022 y refrendado 60 días después, el 30 de diciembre de 2022.

La relación con el aeropuerto no terminó nada bien, como se verá más adelante, pero Hombres de Blanco, Corp. sigue incólume. De hecho, se prepara para cerrar otros jugosos –y polémicos– negocios con el Estado, también por millones de dólares.

Estrecha relación

El presidente y representante legal de Hombres de Blanco, Corp., Rubén Daniel Arguelles Sánchez (que también es el representante legal del Consorcio Servicios Integrales de Higiene), logró obtener numerosos contratos de limpieza en el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024), del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Al mismo tiempo, su hermano gemelo, Rubén Darío Arguelles Sánchez, mantenía una estrecha relación con quien prometió destruir ese partido: el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).

Rubén Darío se postuló como candidato a diputado por el partido de Martinelli, Realizando Metas (RM). La cercanía de ambos generó gran curiosidad en las redes sociales, así como el nivel de penetración de su empresa en el gobierno de Cortizo.

Esa ostentosa afinidad con Martinelli no impidió que el anterior gerente de AITSA, Raffoul Arab, le adjudicara a Hombres de Blanco el contrato en 2022 (que originalmente era por $11,086,971) y luego le concediera una adenda, lo que aumentó su monto en otros $570,000, elevando el total a casi $11,657,000. La adenda fue aprobada el 7 de marzo de este año y refrendada el 20 de mayo de 2024; entonces faltaban 42 días para el cambio de gobierno.

Problemas en el paraíso

Sin embargo, con la llegada del presidente José Raúl Mulino y su aliado Martinelli, las cosas cambiaron –al menos un poco– para Hombres de Blanco, por lo menos en AITSA.

Seis meses después de firmada la adenda, el nuevo gerente general del aeropuerto, José A. Ruiz Blanco, envió a Rubén Daniel Arguelles una extensa carta –que incluía las copias de un informe sobre las deficiencias que encontró la Vicepresidencia de Mantenimiento de AITSA, un resumen sobre el desempeño de la empresa, una nota en el mismo tenor y seis memorándums– quejándose de la precariedad de sus servicios.

La carta era, en realidad, un aviso en el que AITSA anunciaba su intención de “resolver administrativamente” el contrato de aseo y limpieza.

La nota de Ruiz estaba debidamente sustentada. Por ejemplo, AITSA se quejaba de que la empresa debía contar con un equipo de 48 unidades (lavadoras, aspiradoras, etc.) para realizar sus labores, pero solo había siete y no de forma permanente.

Además, AITSA señalaba que la empresa no entregaba el cronograma de trabajo para verificar el alcance de las labores ejecutadas, ni realizaba actividades que debían formar parte de su rutina contractual. Incluso, algunas tareas solo se hicieron cuando AITSA las solicitó, pese a que debían ser ejecutadas de manera rutinaria.

Incumplimientos

Entre los incumplimientos alegados por AITSA se mencionaba también que la empresa no entregaba debidamente detalladas sus cuentas; que se destinaba más de $760,000 a la limpieza de los cielos rasos, pero esta actividad no se llevó a cabo; que solo se limpiaban los pisos de oficinas, pasillos y baños, y que no se aseaban las paredes, pese a que el contrato destinaba $230,000 específicamente para ese servicio.

También se quejó porque se asignó un gasto de $50,000 para la limpieza de un “piso rústico” en el edificio de mantenimiento de la terminal, pero ese supuesto piso rústico es inexistente.

Dada la larga lista de incumplimientos, AITSA decidió terminar unilateralmente el contrato, basado en más de 10 causales de incumplimiento.

Mientras cartas, memorándums e informes iban de AITSA a Hombres de Blanco sin que esta los respondiera, el hermano gemelo del representante legal de la empresa, Rubén Darío Arguelles, fue nombrado cónsul general de Panamá en Río de Janeiro, Brasil, por el gobierno de Mulino. El nuevo diplomático había sido un activista clave en el partido RM, primero en la campaña de Martinelli y luego en la de Mulino.

Fin del contrato

Hasta junio de 2024, Hombres de Blanco había cobrado el 56% del monto original del contrato, es decir, $6,514,938. Ello, a pesar de que eran diarias las quejas por la falta de limpieza en las dos terminales del aeropuerto (baños sucios, malos olores, falta de jabón y de papel higiénico), por las deficiencias en el aseo de los estacionamientos, los pavimentos manchados y la basura acumulada. Siete informes generaron las quejas. Hombres de Blanco solo respondió a uno de esos informes y a la carta en la que el gerente general del aeropuerto comunicó la terminación del contrato.

Hombres de Blanco contestó el 21 de noviembre pasado, básicamente argumentando, según un resumen publicado por AITSA, que, sobre la falta de equipos, el aeropuerto realizó el inventario sin la presencia de la empresa; que lo que faltaba estaba distribuido “estratégicamente” en las terminales; que tenían en “resguardo” ciertos equipos en depósitos debido a pérdidas, y que contaban con la dotación “necesaria y requerida [de equipos] para los tres turnos” diarios que exigía el contrato.

Si se excluye el tema de los equipos faltantes, la lista de incumplimientos señalados por AITSA sigue siendo extensa. Sin embargo, el gerente de la terminal se retractó y no habló más de su intención de resolver administrativamente el contrato.

Finalmente, el asunto se zanjó de una manera poco ortodoxa: las partes decidieron terminar la relación contractual por “mutuo acuerdo”, informó el gerente de AITSA.

Sin consecuencias

No obstante, la figura del “mutuo acuerdo” ha sido cuestionada, ya que, según especialistas consultados, no existe en la Ley de Contrataciones Públicas de 2006 y sus posteriores modificaciones.

Según esta legislación, “los contratos con el Estado se entenderán vigentes hasta su liquidación”, para lo cual se llega a esa etapa una vez que el contrato haya sido ejecutado en su totalidad. La otra forma de terminar un contrato es mediante la “resolución administrativa”, generalmente por incumplimientos, iniciativa que toma la entidad contratante de manera unilateral, como AITSA lo planteó en su carta a Hombres de Blanco.

Si el contrato con Hombres de Blanco se hubiera resuelto administrativamente “por incumplimiento culposo o doloso” -como indica la Ley de Contrataciones Públicas-, es probable que la empresa hubiese tenido que afrontar sanciones, como la inhabilitación temporal para contratar con el Estado. Eso perjudicaría la negociación de contratos en curso o futuros.

Pero el nivel de influencia de esta empresa o el de su representante legal no debe subestimarse.

A pesar de ser un proveedor gravemente cuestionado por incumplimientos contractuales, sorprendentemente las actividades de Hombres de Blanco con el Estado podrían expandirse, como se verá en la próxima entrega.