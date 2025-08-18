Licitación de $5 millones de Mayer para limpiar ríos genera alerta por posible duplicidad

Exclusivo Suscriptores

INVESTIGACIÓN. Es aquella que se realiza como resultado de la búsqueda, análisis en profundidad y verificación de hechos o información de gran complejidad y de interés público, pero que algún grupo de poder desea mantener en secreto.

Investigación INVESTIGACIÓN. Es aquella que se realiza como resultado de la búsqueda, análisis en profundidad y verificación de hechos o información de gran complejidad y de interés público, pero que algún grupo de poder desea mantener en secreto.

La Alcaldía de Panamá, a cargo de Mayer Mizrachi, ha destinado casi $5 millones para pagar el servicio de saneamiento, recolección de residuos sólidos y descontaminación de los cauces de los ríos Matías Hernández y Río Abajo, así como del litoral de playas de la bahía de Panamá.

La empresa seleccionada deberá retirar basura flotante, escombros y distintos desechos presentes en ambos ríos. Paradójicamente, estas tareas ya las realiza parcialmente una asociación sin fines de lucro, con donaciones del sector privado.

Desde septiembre de 2022, Marea Verde opera una rueda hidráulica recolectora que bautizó con el nombre “Wanda Díaz”, por aquello de que opera en el río Juan Díaz. Más recientemente, la asociación instaló barreras flotantes en otros ríos, como Río Abajo, y planea hacerlo en el Matías Hernández antes de que termine el año.

El acto público fue anunciado el 20 de junio y la apertura de propuestas está prevista para el próximo 22 de agosto.

El millonario contrato (que será financiado con fondos aportados por la Autoridad Nacional de Descentralización) tendrá una duración de 485 días: 60 para conseguir la aprobación del estudio de impacto ambiental (EIA), 365 días para proveer el servicio y 60 para el cierre administrativo y técnico del proyecto.

Aunque en el pliego de cargos se indica que los proponentes deben acreditar experiencia en limpieza de áreas verdes, ríos, canales y manejo de residuos en los últimos 10 años, no se especifica cuál debe ser el mecanismo para limpiar los cauces.

Hay otro detalle: el precio de referencia ($4.9 millones) no incluye el cargo por disposición en el vertedero de Cerro Patacón, por lo que “se deberá gestionar un acuerdo interinstitucional entre la entidad contratante y la administración del vertedero para la exoneración”.

¿Duplicidad de trabajo?

La directora ejecutiva de Marea Verde, Laura González, aplaudió que la Alcaldía de Panamá impulse la descontaminación de los ríos y playas, pero subrayó la importancia de “sumar y no restar” esfuerzos.

Contó que la asociación firmó un memorando de entendimiento con el Municipio de Panamá (que está en revisión por parte de la alcaldía), precisamente para evitar duplicar esfuerzos y coordinar tareas teniendo en cuenta las acciones que ya ejecuta Marea Verde.

“Lo que buscamos es que este trabajo se haga de la manera más eficiente posible, alineando esfuerzos para lograr lo que todos queremos: una bahía libre”, señaló.

Pese a la inversión que hará la alcaldía capitalina, Marea Verde seguirá ejecutando su labor con el apoyo de aliados internacionales como The Ocean Cleanup. “Nuestro objetivo desde 2017 es claro: que la bahía esté limpia y que los recursos se usen de la manera más eficiente posible”, aseguró González.

Marea Verde fue una de las 10 entidades interesadas que participó en la reunión de homologación el pasado 18 de julio. En ese encuentro, González consultó si existían accesos definidos para maquinaria en los ríos, pero la respuesta fue que “no hay punto preestablecido, queda a criterio del contratista hacer las gestiones pertinentes para ya sea acceder a un terreno que esté cerca del litoral o del cauce, o sacar la permisología necesaria para establecer rampas”.

En la reunión, también participaron Sostenibilidad Ancón, Servitaller Industrial, Panamá Waste Management (PWM), Constructora Pacífico Atlántico, Becv Consulting Group Inc., Administración y Supervisión de Obras Civiles, Ecotermo de Panamá, Áreas Verdes Panamá, y un particular, Carlos Mora.

Qué abarcaría el contrato

Según el pliego, los trabajos se realizarán en el río Matías Hernández, desde la intersección con la vía Domingo Díaz hasta su desembocadura en la bahía. En Río Abajo, desde la vía Transístmica a la bahía. En el litoral costero, el tramo comprende desde el Puente de las Américas, pasando por Casco Antiguo, avenida Balboa, Costa del Este y, finalmente, la desembocadura de Río Abajo.

Para González, el trabajo de saneamiento debe realizarse río arriba porque es “más eficiente”, no así cuando llega a la desembocadura, debido a que la basura se acumula en el manglar y en el mar, lo que hace más difícil retirarla.

La exvicealcaldesa Raisa Banfield advirtió que convocar a una licitación millonaria sin antes coordinar esfuerzos podría generar a una duplicidad de funciones o conflictos sobre el manejo del mismo recurso, con poco impacto real. Añadió que si la propuesta es solo limpiar, el proyecto podría extenderse 20 años y no resolver nada de fondo.

“Eso es botar la plata, literalmente”, afirmó.

Recomendó al municipio apostar por reducir los residuos desde la fuente, con incentivos y sanciones.

“No necesitamos más gente limpiando la playa o los ríos, sino evitar que llegue la basura. Lo que estamos haciendo es gastando recursos y mandándole el mensaje a la gente: ‘tiren, que nosotros limpiamos’. Y a la empresa privada que financia Marea Verde, que deje de hacerlo porque hay plata”, opinó Banfield.

Trabajos similares

El proyecto “Siete Cuencas”, de Marea Verde, consiste en colocar barreras flotantes en los siete ríos principales que desembocan en la bahía (por lo pronto ya están en el Juan Díaz, en Río Abajo y próximamente en el Matías Hernández), responsables de arrastrar unas 800 mil toneladas de residuos cada año.

A partir de la experiencia con Wanda Díaz y con “BoB” —barrera o basura— se ha retenido más de 420 mil kilos de residuos en el río Juan Díaz desde su instalación en 2022, mientras que la nueva barrera en Río Abajo acumula 9 mil kilos en apenas dos meses. Se calcula que el 10% del material se envía a una recicladora y el resto va a Cerro Patacón, donde Marea Verde paga la disposición.

Cuando la basura crece

Neveras —hasta 23 en una semana, en este mes de agosto—, balones de fútbol, juguetes y objetos insólitos como estatuas de hielo seco y tanques de gasolina con combustible flotan por los ríos.

Cuando la lluvia es más fuerte, el trabajo se intensifica, aseguró la directora ejecutiva de Marea Verde. En mayo, por ejemplo, la acumulación de basura rompió récords, obligando a jornadas extendidas y trabajo incluso durante fines de semana.

¿Qué estudios de mercado justifican $4.9 millones? ¿Se coordinó previamente para evitar duplicación de esfuerzos? Son algunas de las interrogantes que La Prensa envió al alcalde Mizrachi.

Al cierre de esta nota, Mizrachi no había respondido.