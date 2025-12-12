Lista Clinton: el gobierno panameño se distancia de Ramón Carretero

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El gobierno de José Raúl Mulino tomó distancia de Ramón Carretero Napolitano, el empresario panameño que este jueves 11 de diciembre fue incluido en una lista sancionatoria del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por ayudar al régimen del venezolano Nicolás Maduro.

“Nosotros, como gobierno, no tenemos ningún tipo de comercio ni hay absolutamente nada con el señor Ramón Carretero, hasta donde yo conozco”, dijo el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac.

Sobre la inclusión de Carretero en la denominada Lista Clinton, indicó que se trata de una decisión exclusiva del gobierno estadounidense.

“Nosotros, como gobierno panameño, simplemente podemos observar lo que ellos, como gobierno, tomen y decidan”, remarcó.

También se pronunció el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera.

En un acto para entregar una donación de medicamentos al Ministerio de Salud, el embajador señaló que las listas sancionatorias se actualizan permanentemente.

“Vamos a seguir actualizando esas listas de acuerdo con la seguridad nacional de nuestro país y para protegerlo”, afirmó el diplomático.

Carretero Napolitano fue incluido en la lista de la OFAC junto a tres sobrinos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, dos de los cuales ya fueron condenados por narcotráfico, por un tribunal de Nueva York. Los vulgarmente denominados “narcosobrinos” se llaman Efraín Campo Flores, Franqui Francisco Flores De Freitas y Carlos Erik Malpica Flores.

La OFAC presenta a Carretero, un colonense de 60 años de edad, como un empresario con “lucrativos contratos” con el régimen venezolano, que además se ha asociado en diferentes negocios con la familia Maduro Flores. Actualmente se recupera de las heridas de un accidente de avioneta, ocurrido el 24 de septiembre pasado, en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, a 40 kilómetros de Caracas.

Estados Unidos prohíbe que sus ciudadanos y entidades realicen negocios o transacciones financieras con personas y empresas listadas por la AFAC. Además, dispone que todas las propiedades que los sancionados tengan en territorio estadounidense serán bloqueadas.