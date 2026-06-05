Los hermanos Amaro, Panamá y los pagos que investiga la justicia española en el caso Rodríguez Zapatero

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INVESTIGACIÓN. Es aquella que se realiza como resultado de la búsqueda, análisis en profundidad y verificación de hechos o información de gran complejidad y de interés público, pero que algún grupo de poder desea mantener en secreto.

Investigación INVESTIGACIÓN. Es aquella que se realiza como resultado de la búsqueda, análisis en profundidad y verificación de hechos o información de gran complejidad y de interés público, pero que algún grupo de poder desea mantener en secreto.

La investigación al expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, que inicialmente nació alrededor del rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, ha derivado en el hallazgo de una compleja estructura ligada a Domingo y Guillermo Amaro Chacón, cuyo objetivo era el ejercicio de influencias de carácter ilícito.

A la complejidad de la imputación del expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha sumado ahora la participación de una familia venezolana ligada al chavismo, cercana a la presidenta Delcy Rodríguez, que controla una red de sociedades en Panamá.

Se trata de los hermanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón, identificados como “administradores solidarios” de Inteligencia Prospectiva SL, una sociedad limitada con domicilio en el Paseo de la Habana, en Madrid, que hizo pagos por 561,440 euros ($652,730 al cambio actual) a Whathefav SL, la agencia de mercadeo digital que manejan las hijas de Rodríguez Zapatero.

La investigación al expresidente, que inicialmente nació alrededor del rescate con fondos públicos de Plus Ultra Líneas Aéreas, ha derivado en el hallazgo de una compleja estructura societaria y jerarquizada que, según el juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional de España, orbitaba alrededor de Rodríguez Zapatero y cuyo objetivo era el ejercicio de influencias de carácter ilícito.

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional salen de la sede de la empresas de las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, este martes en Madrid. EFE

El pasado 18 de mayo, el juez Calama firmó el auto judicial que declara abierta la investigación al expolítico socialista. La Prensa tuvo acceso a ese documento, así como a dos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España en los que se ha basado el juez para imputar al expresidente, los cuales mencionan en numerosas ocasiones a los hermanos Amaro Chacón y muestran la gran relevancia que adquirieron en la estructura que está bajo investigación.

Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo son hijos de Domingo Amaro Rangel, fundador de Seguros Altamira y de Ingenieros Chacón, Amaro & Asociados. Con esta última empresa supuestamente construyó 18 estaciones de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). En su página de internet, Amaro Rangel presume del crecimiento sostenido, la “capacidad de adaptación” y la “innovación continua” de sus negocios mientras Venezuela atraviesa su peor crisis política, económica y social.

El venezolano Domingo Amaro Rangel, presidente de Seguros Altamira. Foto tomada de www.domingoamarorangel.com.

El nombre de Amaro Rangel aparece como director y/o dignatario en 19 sociedades inscritas en el Registro Público de Panamá; seis están suspendidas y una, disuelta. En la mayoría también figura su hijo Domingo Amaro Chacón.

El auto del juez Calama destaca que los vínculos de los Amaro Chacón y sus negocios internacionales, particularmente centrados en Venezuela, “exceden ampliamente las capacidades de un empresario corriente, al proyectarse directamente sobre asuntos de Estado de máximo nivel, ajenos por completo al marco normal de una actividad mercantil”.

En algunas conversaciones intervenidas por los investigadores policiales hay referencias a Delcy Rodríguez, a quien apodan la “Dama”. En particular, está la transcripción de una comunicación con Julio Martínez Martínez, hombre de confianza de Rodríguez Zapatero, en la que Domingo Amaro Chacón le informa que el suizo Philippe Apikian, presidente de Swissoil Trading, S.A., y los “chinos” están “listos para comprar barcos”.

Esa conversación ocurrió el 23 de enero de 2024; tres años antes, el 19 de enero de 2021, Apikian y Swissoil Trading, con sede en Ginebra, fueron incluidos en la lista sancionatoria de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por supuestamente facilitar la venta de crudo venezolano para posteriormente enviarlo clandestinamente a China. Apikian y Swissoil Trading fueron retirados de la lista de la OFAC el 29 de junio de 2023.

Aquel mensaje interceptado por la UDEF continúa con Domingo Amaro Chacón informando que Apikian y los chinos están “listos para viajar a reunirse con la Dama y el ministro de Petróleo”. Indica que estos clientes deben canalizar la gestión a través de Rodríguez Zapatero, a quien deberán dirigir la carta de intención (LOI), y añade que Delcy Rodríguez, que en aquella época era vicepresidenta de Venezuela, es quien asigna directamente los barcos.

“Lo anterior pone de manifiesto el modo de proceder, observándose la participación e influencia de José Luis Rodríguez Zapatero, quien dispone del acceso a personas de la más alta responsabilidad política. Además, al emplearse la expresión ‘debemos tener claro que vamos a ofertar. Esta es una empresa que depende del Partido Comunista Chino’, se deduce la implicación o participación en la operativa del negocio que se estaría realizando”, señala el informe de la UDEF.

Las comunicaciones también dejan en evidencia las intenciones de los Amaro por expandir los negocios de la red a Emiratos Árabes Unidos, en busca de clientes interesados en explorar mercados de habla hispana. No se sabe si ese plan se concretó.

Los pagos a Zapatero, en 3 vías

El juez Calama identificó que la mayoría de los pagos que los Amaro hicieron a Rodríguez Zapatero, fue a través de Inteligencia Prospectiva.

Para eso se inventaron “contratos ficticios” entre Inteligencia Perspectiva y tres supuestos “proveedores”: Whathefav, Análisis Relevante y la asociación The Global Analysis & Trends in Emerging Regions Center, un think tank también conocido como Gate Center.

El negocio de Esport de las hijas del expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero se expande a Venezuela. Foto El Economista.es

Las administradoras y socias de Whathefav son Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente español, considerado el “principal beneficiario de los fondos”. En 2024, el diario digital El Economista informó que Alba y Laura buscaban personal para expandir las operaciones de su agencia en Venezuela, un país que Rodríguez Zapatero ya frecuentaba como mediador político y gestor de mesas de diálogo con otros expresidentes como Martín Torrijos, de Panamá, y Lionel Fernández, de República Dominicana.

Rodríguez Zapatero figura además como “consultor” de Análisis Relevante, sociedad que controla su amigo Julio Martínez y que recibió 380,208 euros ($441,997) de los Amaro. Por cierto, Análisis Relevante aparece en la lista de clientes de Whathefav, según la nota de El Economista. Todo queda en familia.

Los agentes policiales ya registraron las oficinas de Whathefav. Aunque la empresa supuestamente cobró por elaborar informes y consultorías para Análisis Relevante, la investigación indica que “su labor consistiría en la maquetación de unos informes que a priori ya estarían elaborados”, según consta en un informe del 22 de abril de 2026 elaborado por la UDEF.

En el sitio web de Gate Center, se informa que José Luis Rodríguez Zapatero preside su comité asesor. Foto tomada de getecenter.org

En tanto, Gate Center, que recibió 266,200 euros ($309,611) de Inteligencia Prospectiva, se define en su sitio de internet como “una puerta abierta al diálogo y a la cooperación”. El think tank fue fundado en Madrid en 2022 y tiene a Rodríguez Zapatero como presidente de su consejo asesor. En el auto de imputación se menciona que Gate Center remitió 352,980 euros ($410,518) a Rodríguez Zapatero y 171,727 euros ($199,741) a Whathefav, la agencia manejada por sus dos hijas.

Supuestamente hubo más pagos.

Víctor de Aldama, un español implicado en varios casos de corrupción y cercano a Delcy Rodríguez, afirmó en el programa de televisión Horizonte que Plus Ultra Líneas Aéreas habría transferido 10 millones de euros “a Panamá” para pagar las comisiones a Rodríguez Zapatero.

De momento, en el auto judicial de Calama no hay nada que respalde ese señalamiento.