Meduca, laptops y contradicciones: luces y sombras de una compra directa de $241.7 millones

La ministra de Educación, Lucy Molinar, se rehúsa a entregar a La Prensa una copia del convenio de cooperación entre esa entidad y la organización One Laptop per Child (OLPC) para la compra directa de 654 mil computadoras portátiles (laptops) por más de $241.7 millones, alegando que espera el refrendo de la Contraloría General de la República (CGR).

Aunque la ministra reconoció que la Ley 6 de 2002 o Ley de Transparencia —invocada por La Prensa en su solicitud de información— establece que todo tipo de datos en manos de agentes del Estado debe ser de acceso público, argumentó que “no es viable remitir copias” del convenio de cooperación entre el Ministerio de Educación (Meduca) y OLPC, porque “el mismo no ha pasado por el debido refrendo de la Contraloría”.

Al tratarse de una organización sin fines de lucro, dijo la ministra, “se hace exigible el refrendo del convenio por parte de la Contraloría”.

Pero el contralor general de la República, Gerardo Solís, afirmó que no conoce el convenio con OLPC y ni siquiera tiene constancia de haberlo recibido para su debido refrendo. Incluso preguntó a La Prensa cuál es el número que se le asignó al convenio cuando ingresó al Sistema de Seguimiento, Control, Acceso y Fiscalización de Documentos (Scafid), para así poder proporcionar información sobre su contenido, pero el Meduca no incluyó ese dato en su respuesta a este medio.

Esta no es la primera vez que Molinar compra computadoras portátiles para los estudiantes de las escuelas públicas. En el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), cuando ella también fue ministra de Educación, hubo una inversión aproximada de $83 millones (entre 2012 a 2014) para adquirir 116,800 laptops, que se entregarían paulatinamente a los estudiantes de escuelas oficiales.

En 2015, cuando acabo el gobierno de Martinelli, unas 26 mil computadoras portátiles fueron encontradas en cajas en un depósito del Meduca en Paraíso, Ancón. Luego se probó que esas laptops eran parte del lote de 116,800 aparatos adquiridos por Molinar.

La ministra Molinar defendió el uso de laptops para estudiantes al señalar: "no podemos reducir el conocimiento de nuestros estudiantes al libro y a los 40 minutos que dura (una clase)" — Asamblea Nacional (@asambleapa) September 17, 2024

La oferta

Los detalles del convenio con OLPC no son el único misterio, sino también cómo la organización acordó la transacción con el Meduca.

Molinar afirmó que OLPC “se presentó sin ninguna referencia especial, con una propuesta que coincide con lo que hemos proyectado y acorde con las realidades presupuestarias” del Meduca.

Agregó que dicha propuesta “implica una inversión muy por debajo de lo ofrecido por el resto de las empresas que se acercaron”.

De hecho, en su respuesta a La Prensa, aseguró que “OLPC ofreció 51% menos del precio establecido en convenio marco y de mercado con especificaciones superiores”.

La administración de OLPC no quiso contar qué fue lo que prometió al Meduca (en términos de costos y tecnología) para que la compra de su producto fuera sin licitación.

“Es competencia del Meduca aclarar cualquier información con relación al proceso de selección”, respondió OLPC, a través de Marian Stuyvesant, encargada de comunicaciones de esta fundación, cuando fue contactada por La Prensa.

Este medio también pidió una copia del convenio a la organización y fotos de las computadoras, pero se respondió vía telefónica que esa documentación tenía que facilitarla el Meduca. En cuanto a las fotos, OLPC indicó por escrito que “los equipos vienen personalizados y aún no se cuenta con el diseño final de los mismos”.

Los orígenes de OLPC

OLPC fue un proyecto fundado por Nicholas Negroponte, académico del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), en enero de 2005. Su finalidad era que cualquier niño del mundo, principalmente de recursos escasos, pudiera tener acceso a la tecnología como método educativo.

Inicialmente, se proyectó que las computadoras costarían $100, aunque luego se vendieron por $135 cada una.

Luego enfrentaron múltiples críticas por su alto costo de fabricación, falta de apoyo técnico y baja efectividad en el ámbito educativo. La fundación cerró en enero de 2014, habiendo vendido en ese momento 3 millones de portátiles.

Un mes después de su cierre, una nueva administración asumió el control de la fundación. La encabezó el banquero nicaragüense Roberto Zamora Llanes, presidente del grupo financiero Lafise, así como de Roberto Zamora Terán y María Zamora.

Las oficinas de OLPC en Estados Unidos y Nicaragua se encuentran en los edificios donde opera el banco Lafise.

OLPC no quiso informar cuántas computadoras ha vendido desde 2014, alegando que “no nos medimos únicamente por la cantidad de computadoras entregadas, sino por el desarrollo sostenible de nuestro programa educativo”.

Mencionó que se mantiene activa en Centroamérica y el Caribe.

En Panamá, desde 2017, adoptó un programa educativo en 12 escuelas de Veraguas, en colaboración con la Asociación Pro Niñez. No se informó cómo ha sido esa experiencia.

En cuanto a las críticas sobre la falta de efectividad de su programa en las escuelas, OLPC respondió a La Prensa que respeta y valora los cuestionamientos, pero que desde 2014, “bajo una nueva administración”, se ha enfocado en ir más allá de entregar computadoras, ofreciendo seguimiento tecnológico y pedagógico.

En otros países se ha dicho que los resultados prometidos por OLPC sobre mejorar la calidad educativa en materias como matemáticas y español no fueron los esperados. La organización replicó que la tecnología por sí sola no garantiza mejores resultados académicos, “si no tiene una visión integral y un análisis de contexto”.

¿Y el mantenimiento?

A inicios de octubre pasado, cuando cumplió 100 días en el cargo, Molinar destacó como uno de sus principales logros la firma del convenio con OLPC.

En los 100 días de gestión, firmamos un acuerdo para transformar el sistema educativo integrando tecnología en las aulas. Se entregarán computadoras portátiles gratuitas a docentes y estudiantes de 7mo. y 12vo. grado, beneficiando así el proceso educativo en los próximos 5 años. pic.twitter.com/l7XTzKLnMW — Ministerio de Educación de Panamá (@MeducaPma) October 8, 2024

Para su desagrado, pronto empezaron los cuestionamientos.

Preocupa, por ejemplo, que el millonario acuerdo no incluye el servicio de mantenimiento y provisión de piezas.

Molinar indicó que OLPC, luego de acompañar al Meduca en el proceso de “preparación y personalización de los equipos”, también “tendrá la obligación de brindar seguimiento a las reparaciones, incidencias y rastreo al equipo tecnológico entregado a la población beneficiada”.

OLPC le contó a La Prensa que solo acompañará en “el diseño y ejecución del plan de mantenimiento y reparaciones”, aunque aclaró que “este plan aún se encuentra en proceso de definición”.

La fundación subrayó que “todo el proyecto es responsabilidad del Meduca. OLPC acompañará y colaborará con aspectos técnicos y pedagógicos para las comisiones designadas por el Meduca”.

En un desglose del Meduca sobre las especificaciones de las computadoras, se detalla que están diseñadas con un 80% de plástico reciclado y pueden ser “reparadas por los propios estudiantes y sus padres”.

Molinar aseguró que los equipos “serán monitoreados”, sin mencionar qué entidad estará a cargo ni el método y alcance de su efectividad.

Advirtió que los usuarios no podrán navegar por “páginas prohibidas”.

El acceso a internet es otro tema: solo 66% de 2,052 escuelas oficiales tiene cobertura, ya sea a través de fibra óptica, microonda o satelital.

Versiones inconsistentes

Molinar parecía no tener muy clara cuál era la base legal del acuerdo con OLPC.

En varias ocasiones, La Prensa solicitó copia del documento, pero la respuesta fue que “el convenio marco es abierto en Panamá Compra. Pueden entrar cuando quieran”. En Panamá Compra no hay nada sobre dicha organización.

Luego cambió su versión, señalando que ya no se trataba de un convenio marco, sino de uno de cooperación.

La compra millonaria de computadoras también levantó cuestionamientos en la Asamblea Nacional (AN).

En la comisión legislativa de Presupuesto, Molinar aseguró que la fundación “está en Panamá desde hace 10 años”. Sin embargo, OLPC aclaró a este medio que es ahora que decidió “establecer una filial en Panamá”, debido a la magnitud y responsabilidad del nuevo proyecto con el Meduca.

Las portátiles para los centros educativos oficiales tendrán un costo de $358 por estudiantes y de $498.60 para cada docente de séptimo y duodécimo grado, aproximadamente.

Se calcula que serán entregadas entre 2025 y 2029, y que todos los docentes recibirán sus laptops el próximo año.

La ministra resaltó que las portátiles contarán con una garantía de cinco años por defectos de fábrica.