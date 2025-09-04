Panamá, 04 de septiembre del 2025

    Ministerio Público abre investigación: Héctor Brands tendrá que responder por casi $28 millones depositados en cuentas bancarias

    Juan Manuel Díaz / Mónica Palm
    El Ministerio Público inició una investigación de oficio contra el exdirector del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Héctor Brands Córdoba, luego de que las autoridades identificaran depósitos por $27.9 millones en cuentas bancarias personales y en otras a nombre de tres sociedades controladas por el también exdiputado.

    La información fue confirmada por fuentes que solicitaron el anonimato. No se precisó cuál es la fiscalía a cargo de estas pesquisas.

    Brands fue diputado durante el quinquenio 2019-2024, pero entre abril de 2021 y febrero de 2023 solicitó una licencia para ausentarse de la curul y ocupar el cargo de director de Pandeportes. Entre 2021 y 2024, dicha institución adjudicó contratos y aprobó adendas que suman $601.5 millones.

    Las sociedades investigadas, que tienen a Brands como beneficiario final, son Multi Servicios Modernos, S.A., Services Solutions, S.A. y MSM Production & Consulting Corp.

    Producto de un análisis financiero se encontró que las cuentas de ahorro, cuentas corrientes y tarjetas de crédito a nombre de Brands (a título personal), Multi Servicios Modernos, Services Solutions y MSM registraron depósitos por $27.9 millones y retiros por $28.3 millones.

    Esos movimientos muestran un comportamiento que indicaría la posible comisión de delitos como blanqueo de capitales y corrupción de funcionarios. Las fuentes no confirmaron si esos serían los delitos por los que se investigará a Brands.

    El presidente de Multi Servicios Modernos es Elvis Enrique Rodríguez, quien ha sido identificado como presunto “testaferro” de Brands. Rodríguez fue director ejecutivo de la fundación Movimiento Nueva Generación, fundada por Brands en el año 2000, cuando promovía ligas deportivas en comunidades. Se desconoce si Rodríguez también está siendo investigado.

    Entre otros hallazgos, las autoridades identificaron transferencias desde cuentas personales de Rodríguez a la exdiputada Katleen Levy. Se presume que ese dinero era aportado por Brands y que Rodríguez se prestó para ocultar el origen real de esos fondos.

    Levy ha declarado que el dinero que recibió de Rodríguez corresponde a honorarios por servicios de asesoría y consultoría de imagen, prestados entre diciembre de 2019 y junio de 2020.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa


