Ministra Montalvo defiende millonario contrato con empresa vinculada a red de espionaje Pegasus

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, respondió a las críticas surgidas tras la adjudicación de un contrato directo por más de $37 millones a Sprintico Corp., para el alquiler de brazaletes electrónicos destinados a personas privadas de libertad.

Uno de los directivos de la sociedad está vinculado a una empresa relacionada con la venta en México del software de espionaje Pegasus.

En su cuenta personal de X, Montalvo calificó de “tendenciosas” las noticias que cuestionan la contratación, argumentando que se trata de una medida “urgente” y necesaria para atender el problema del hacinamiento carcelario en el país.

La ministra no explicó por qué no se convocó a un acto público para adjudicar el millonario contrato.

Sin mencionar nombres, Montalvo aseguró que intentó contratar a otras empresas con las que realizó pruebas, pero que “no resultaron bien”, por lo que decidió mantener a Sprintico Corp. para “no perder lo invertido, no correr riesgos en la implementación y para que después no me vengan a poner a subir y bajar escaleras por los benditos peculados y las diferentes formas que se inventan”.

Ya empezamos. No han podido encontrar por dónde darme palo a mi y ya empezamos a dar noticias tendenciosas sobre la contratación que se está haciendo de brazaletes que son urgentes, que se pide todo el tiempo que se termine de implementar y que tengo que hacerlo. Cuando necesiten… — Dinoska Montalvo (@DinoskaDinoska) May 5, 2025

La reacción de Montalvo se produce luego de una investigación de La Prensa, que reveló que el tesorero de Sprintico Corp. —un exchofer de la Contraloría General hasta 2023— mantiene vínculos con Stavton Corp., una sociedad señalada por blanqueo de capitales y relacionada con el escándalo de Pegasus en México.

“Ya empezamos. No han podido encontrar por dónde darme palo a mí, y ya empezamos a dar noticias tendenciosas sobre la contratación que se está haciendo de brazaletes, que son urgentes, que se pide todo el tiempo que se termine de implementar y que tengo que hacerlo”, agregó Montalvo en su publicación.

Sprintico fue constituida en septiembre de 2021.

En un borrador de contrato entre Montalvo y el presidente de Sprintico, Jack Peter Derman Guzmán, se establece que el costo unitario diario por cada brazalete electrónico es de $8.50. Se ha observado que, en Estados Unidos, un dispositivo más avanzado se ofrece por casi la mitad de ese precio.

Se desconoce dónde y cuándo se realizó el estudio de mercado para determinar dicho costo, ya que esa información no es pública.

El contrato directo tendría una duración de seis años.

Los brazaletes no funcionan cuando no hay señal de internet.

La Prensa intentó localizar a la ministra, para preguntarle si la cobertura de internet no sería un problema para el éxito de este programa, entre otros temas. Montalvo no ha respondido hasta ahora.