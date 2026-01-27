Minseg otorga otro contrato por ‘urgencia’ a Max Gear

Exclusivo Suscriptores

Un nuevo contrato directo por casi $300 mil fue otorgado por el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) a Max Gear, Inc., empresa ligada a Félix Fallabella Napolitano.

El contrato es para el suministro de 7,692 raciones de alimentos para agentes de las fuerzas especiales y unidades antinarcóticos y ambientales de la Policía Nacional.

Este sería el segundo contrato bajo la justificación de “urgencia” que se entrega a Max Gear, en menos de un mes (entre noviembre y diciembre de 2025).

Juntos, como siempre, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego (Izq.), el empresario Félix Fallabella (centro) y su prima, la gerente de la ZLC, Luisa Napolitano (Der.). Tomada de Internet.

A finales de octubre pasado, el Minseg le adjudicó un contrato por $6.9 millones para el suministro de uniformes y botas para agentes de la Policía. Sin embargo, ante las críticas por tratarse de un millonario contrato exprés otorgado a través de un procedimiento que tardó cuatro horas, se realizó una convocatoria a un nuevo acto público en noviembre, pero el resultado fue el mismo y la compra fue a favor de Max Gear.

“Urgencia” invocada

El desabastecimiento de alimentos tomó “de imprevisto” al Minseg, lo que “obligó” a adoptar medidas inmediatas para garantizar la “subsistencia” de los agentes, justificó la entidad al solicitar la aprobación de la contratación.

En un documento titulado “informe técnico fundado”, el Minseg justificó la contratación directa alegando que no resultaba viable realizar un procedimiento “ordinario” de selección de contratista, ya que estos procesos tardan un tiempo —“hasta 70 días”—, la urgencia operativa de la entidad y el cierre de la vigencia fiscal.

“Para abordar esta situación de manera eficaz, la entidad ha realizado un minucioso análisis y ha decidido considerar la selección de un determinado proveedor a través de la contratación por vía de procedimiento excepcional”, señala el documento, en el que además se afirma que con Max Gear podrá “cumplir con los compromisos actuales” y garantizar “estándares de calidad y eficiencia”.

El informe fue firmado por el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández; el viceministro de Seguridad, Luis Icaza (entonces en funciones de ministro encargado), y de otros dos miembros de la institución policial. En el documento se sostiene que la elección de Max Gear se fundamenta en su “sólida reputación y destacada trayectoria”.

Félix Fallabella Napolitano, comerciante vinculado a la empresa Max Gear, fue captado en la tarima principal durante las festividades patrias en Colón, en noviembre de 2025, junto al ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y el presidente José Raúl Mulino. En la fotografía, Fallabella se observa a la izquierda, Ábrego en el centro y Mulino a la derecha. Foto tomada de Instagram.

El Minseg asegura que los agentes que consumirán las raciones de alimentos (desayuno, almuerzo y cena) “son responsables, entre otras misiones, de patrullar las riberas del Canal de Panamá”, y que la falta de abastecimiento “compromete directamente la capacidad de estas fuerzas para garantizar la seguridad y protección de este recurso vital”.

La autorización para este procedimiento excepcional de contratación llegó el 19 de diciembre pasado por parte de la Secretaría General de la Dirección General de Contrataciones Públicas. En la nota se menciona que la solicitud de la entidad tuvo que ser subsanada siete días después de haberse presentado.

En el documento consta que la última vez que se adquirieron estas raciones fue en el año 2021, sin precisar el proveedor, la cantidad y el monto.

La entidad concluye que la compra “no puede esperar”, al tratarse de una “necesidad urgente, impostergable y vinculada a la seguridad nacional”, lo que —según el informe— justifica la aplicación del procedimiento excepcional.

No obstante, entre los documentos aportados por la propia entidad al portal Panamá Compra figura un antecedente de compras de este tipo de comida: Max Gear, Inc. fue proveedor del Minseg en 2020, cuando entregó 110 cajas de raciones por un monto de $15,900.

Max Gear, Inc. fue constituida en febrero de 2008. En su junta directiva figuran Marco Bosquez, quien funge como presidente, secretario y tesorero, junto con Irak Shaik y David Camaño como directores.

Entre los suscriptores aparece Edwin Pitty Madrid, quien actualmente se desempeña como embajador de Panamá en Cuba. Pitty Madrid fue agente residente hasta el pasado 24 de noviembre. En su reemplazo quedó Zuleiry Quinzada.

Aunque su nombre no figura en la junta directiva de Max Gear, según el Registro Público, en julio de 2024 Fallabella solicitó a la Procuraduría General de la Nación (PGN) que certificara por escrito que no existía —ni existe actualmente— investigación formal en su contra ni en varias empresas vinculadas a su entorno, entre ellas Max Gear, Inc., Ultratech International Enterprises, S.A., e International Munition & Explosives, S.A., también conocida como Inmunex, S.A.

La Prensa intentó obtener la versión de Fallabella y de Bosquez sobre la adjudicación de este nuevo contrato y los cuestionamientos en torno a las contrataciones por “urgencia”. Sin embargo, pese a que desde la oficina de Max Gear se indicó que devolverían la llamada, hasta el cierre de esta nota no se recibió respuesta.