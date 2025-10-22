Mulino ordena suspender compra de uniformes y botas por más de $6.9 millones

INVESTIGACIÓN. Es aquella que se realiza como resultado de la búsqueda, análisis en profundidad y verificación de hechos o información de gran complejidad y de interés público, pero que algún grupo de poder desea mantener en secreto.

Investigación INVESTIGACIÓN. Es aquella que se realiza como resultado de la búsqueda, análisis en profundidad y verificación de hechos o información de gran complejidad y de interés público, pero que algún grupo de poder desea mantener en secreto.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, ordenó la suspensión del acto público para la compra de uniformes y botas para agentes de la Policía Nacional, por más de 6.9 millones de dólares.

La información fue comunicada por el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), la tarde de este miércoles 22 de octubre, poco después de que se conociera que se había seleccionado a un proveedor, a través de un procedimiento que tardó cuatro horas, según la información que consta en el portal PanamáCompra.

“Por instrucciones del señor presidente de la República, José Raúl Mulino, hemos procedido a suspender el acto público realizado por la Policía Nacional para la adquisición de uniformes y botas”, indicó el comunicado del Minseg, difundido en sus redes sociales y contactos de WhatsApp este miércoles.

A pesar del anuncio, la suspensión aún no aparece reflejada en PanamáCompra, donde sigue visible un “formulario de seguimiento” del Minseg. En ese documento se destaca que la entidad daría trámite a la cotización presentada por Max Gear Inc., y que “se procederá a solicitar a esta empresa los documentos requeridos para completar el proceso de contratación”.

La compra de uniformes y botas favorecería a Max Gear Inc., una empresa vinculada a Félix Fallabella Napolitano.

El Minseg había convocado previamente a una licitación con el mismo monto millonario, pero la canceló en septiembre pasado. Sin embargo, este lunes 20 de octubre, la entidad publicó un “procedimiento especial de adquisición de emergencia”, con un lapso de apenas cuatro horas para recibir cotizaciones en línea para la compra de los uniformes para los agentes policiales.

En ese proceso, la única empresa que presentó oferta fue Max Gear Inc.

El Minseg sostuvo en su comunicado que “todo lo actuado se realizó con apego a la ley y la transparencia”, y anunció que en un plazo de 15 días hábiles —hasta el 19 de noviembre de 2025— se convocará un nuevo proceso de licitación, bajo los lineamientos de la Ley de Contrataciones Públicas.

Esta sería la tercera vez, en menos de dos meses, que el Minseg cambia las condiciones para esta compra.

“La institución reafirma su compromiso con la defensa de los intereses de los panameños, con una fuerza más capacitada y con mejores herramientas en la lucha contra el delito”, concluye el comunicado.

La Prensa intentó obtener la versión de Max Gear Inc.; sin embargo, al cierre de esta nota no fue posible obtener una respuesta de Fallabella.