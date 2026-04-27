Ni prisión ni multa: la condena del caso New Business permanece sin cumplir

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INVESTIGACIÓN. Es aquella que se realiza como resultado de la búsqueda, análisis en profundidad y verificación de hechos o información de gran complejidad y de interés público, pero que algún grupo de poder desea mantener en secreto.

Investigación INVESTIGACIÓN. Es aquella que se realiza como resultado de la búsqueda, análisis en profundidad y verificación de hechos o información de gran complejidad y de interés público, pero que algún grupo de poder desea mantener en secreto.

Han transcurrido 784 días desde que la sentencia condenatoria del caso New Business quedó ejecutoriada y 419 días desde que venció el plazo para el pago de las penas accesorias.

En todo ese tiempo, nada de lo ordenado por la juez penal Baloisa Marquínez en su fallo del 17 de julio de 2023 se ha cumplido.

Marquínez, en su sentencia, dictó condena de prisión por blanqueo de capitales a cinco personas, incluyendo al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014), a quien además impuso una multa de $19.2 millones. También ordenó la disolución de dos sociedades anónimas y el comiso de todas las acciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa) a favor del Estado, ya que se probó que estas fueron adquiridas con fondos depositados por contratistas de diferentes entidades públicas en una cuenta canasta a nombre de la sociedad New Business Services Limited.

La Prensa pudo confirmar que nada de lo dispuesto por la juez se ha materializado, pese a que la sentencia condenatoria quedó “ejecutoriada” el 4 de marzo de 2024. Eso significa que, desde ese día, quedó lista para su ejecución y no podía ser impugnada a través de recursos ordinarios (como apelación o casación, entre otros), porque su contenido era definitivo y de obligatorio cumplimiento.

Ni los condenados ingresaron a prisión ni los tribunales velaron por su ejecución.

Se fue sin pagar nada

Cuando Martinelli se marchó a Colombia (país que le otorgó asilo) el 10 de mayo de 2025, no solo evadió su ingreso a prisión: tampoco pagó la multa de $19.2 millones. Es como si hubiese estado sentado dentro de una virtual caverna de Platón, viendo pasar estas cosas ante él, en un universo paralelo.

Ante una consulta que La Prensa presentó por escrito, la secretaria general de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Anilú Batista, indicó que no existen registros que reflejen que ese pago se haya realizado.

Como esa multa es a favor del Tesoro Nacional, la PGN solicitó a la Dirección General de Ingresos (DGI) que certificara si esa obligación fue cumplida o no. La DGI informó que, de acuerdo con la base de datos del sistema e-Tax 2.0, no existen registros que reflejen el pago de la multa.

Sobre la decisión judicial que pesa sobre las acciones de Epasa, todavía no se ha realizado la inscripción ante el Registro Público. La secretaría general de la PGN informó que la Fiscalía Primera Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada, a cargo de Emeldo Márquez, solicitará el comiso ante un juez de cumplimiento. Aún no se ha anunciado la fecha para esa audiencia.

El fiscal Superior contra la delincuencia organizada, Emeldo Márquez, a su llegada a la Corte Suprema de Justicia el 23 de mayo de 2023, para participar en el juicio de New Business. LP Richard Bonilla

No en vano, con sarcasmo, muchos comparan esta suerte con la de aquellos que son llevados a la justicia por cazar una iguana.

El valor de las acciones

El comiso ordenado por la juez Marquínez recae sobre el 60% de las acciones de Epasa.

El 40% restante ya fue entregado al Estado y recibido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), producto de los acuerdos de colaboración con Henri Mizrachi y Riccardo Francolini, dos antiguos socios de Epasa. Martinelli los nombró a ambos en cargos de alto perfil, durante su mandato: Mizrachi fue miembro de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y Francolini fungió como presidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros.

En octubre de 2022, la fiscalía calculó que ese 40% tenía un valor aproximado de $9.2 millones.

Error ortográfico retrasa inscripción

En lo que se aprecia algún avance (aunque todavía inconcluso) es en la disolución de TPAHC Inc. e Inmobiliaria TPA, S.A., dos sociedades utilizadas como parte del esquema para ocultar quiénes eran los beneficiarios reales y blanquear los fondos depositados en la cuenta canasta de New Business.

Para llevar a cabo esta gestión, la fiscalía tuvo que solicitar la corrección de la sentencia mixta dictada por la juez Marquínez en 2023, ya que en la parte resolutiva de ese documento se cometió un error al transcribir el nombre de TPAHC Inc. Equivocadamente se consignó “TPHC Inc.”.

El juzgado realizó la corrección el 29 de diciembre de 2025.

Finalmente, el 16 de marzo de 2026, la juez Águeda Rentería dirigió una nota a Nairobia Escrucería González, directora del Registro Público, para solicitar la disolución de las dos sociedades.

La solicitud se encuentra actualmente “en calificación”.

Sociedades y repartos

Cuando se concretó la compra de las acciones de Epasa, a finales de 2010, la identidad de los nuevos dueños quedó oculta bajo capas de sociedades.

Epasa pasó a ser propiedad de TPAHC, Inc., creada el 7 de diciembre de 2010, dos semanas antes de cerrar la compra. Sus suscriptores fueron Henri Mizrachi y Ricardo Chanis Correa. Mizrachi también fue su primer presidente; Chanis, en tanto, fue designado secretario y tesorero.

Parte de los alegatos del fiscal Emeldo Márquez, presentados en el juicio del caso New Business.

Chanis, en una declaración indagatoria voluntaria rendida el 21 y 27 de febrero de 2020, contó a los fiscales que, por instrucciones de Mizrachi, se emitieron 1,000 acciones de la nueva sociedad, las cuales se repartieron así: 600 para Corporación de Inversiones Multimedios, S.A.; 200 para Ibiza Overseas Corp., y 200 para Meadows Investment, S.A.

Según Chanis, el beneficiario final de Corporación de Inversiones Multimedios es Martinelli, quien entonces era presidente de la República. Las otras dos pertenecen a Mizrachi. Esta relación fue confirmada por uno de los peritos que declaró durante el juicio celebrado en mayo de 2023.

Mizrachi renunció como dignatario de TPAHC Inc. el 4 de septiembre de 2015; Chanis lo hizo el 8 de noviembre de 2019. Actualmente, como directivos aparecen Luis Eduardo Camacho González (presidente), Gilberto Cruz (secretario), Theodoros Theodorou Stefano (tesorero) y Greisy Rodríguez de Cedeño (directora). El agente residente es Cruz Ríos y Asociados.

En cuanto a Inmobiliaria TPA, S.A., la sociedad fue inscrita el 6 de junio de 2011. Desde su constitución, la totalidad de sus acciones se emitió a nombre de TPAHC, Inc., que, a su vez, es la sociedad tenedora de las acciones de Epasa. Sus primeros dignatarios fueron Greisy Rodríguez de Cedeño (presidenta y tesorera) y Gregorio Pinto Montenegro (secretario), quienes además fueron los suscriptores. Su primer agente residente fue la firma Chanis Asociados y Consultores, de Ricardo Chanis. Los dignatarios actuales son prácticamente los mismos que los de TPAHC Inc.: Camacho González, Cruz y Theodorou, como presidente, secretario y tesorero, respectivamente. También comparten agente residente.

Próxima entrega: La respuesta del MEF a la sentencia de New Business