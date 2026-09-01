No hay refrendo: la Contraloría devuelve al Meduca la adenda del contrato de las laptops

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NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La modificación queda sin refrendo mientras persisten diferencias sobre la cantidad de equipos entregados al Meduca.

El contralor Anel Flores cumplió su advertencia: no refrendó la adenda al contrato suscrito entre el Ministerio de Educación (Meduca) e IS Group, S.A. para la compra de 54,000 computadoras portátiles para los docentes.

El documento, sin la firma del contralor, ya fue devuelto al Meduca.

La adenda contemplaba un incremento de $234,956 en el valor del contrato (que se pactó en $28.4 millones) y una extensión de 75 días calendario al plazo de ejecución. Sin el refrendo del contralor, la adenda no tiene validez.

La adenda solicitada por el Meduca a favor de IS Group ingresó el 12 de junio a la Contraloría para su refrendo. La modificación contempla un aumento de $234,956 y una extensión de 75 días al plazo de ejecución.

La devolución de la adenda al Meduca se produce mientras existen diferencias entre la cantidad de computadoras que IS Group asegura haber entregado al Meduca y los equipos que, según los registros oficiales de Aduanas, fueron importados al país.

Registros de Aduana

La Autoridad Nacional de Aduanas confirmó a La Prensa que IS Group importó 24,635 computadoras portátiles entre el 11 de junio y el 6 de agosto, en nueve cargamentos. La cifra coincide con la cantidad de equipos identificada previamente por este medio.

El dato oficial contrasta con un comunicado divulgado por IS Group, en el que la empresa aseguró haber entregado 28,585 computadoras al Meduca y afirmó que había culminado “satisfactoriamente el cronograma planteado por la administración”.

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas y Meduca.

Además, las importaciones registradas por Aduanas continuaron después de vencido el plazo original de 60 días establecido en el contrato.

El último cargamento identificado ingresó el 6 de agosto, 40 días después del vencimiento del plazo contractual, mientras la adenda que buscaba ampliar el periodo de ejecución permanece sin refrendo.