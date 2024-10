‘Nunca viajamos’: Ifarhu pagó más de $232 mil por un curso de inglés en Estados Unidos

Escuchar audio noticia

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) desembolsó $232,800 para que 24 personas asistieran a un curso de inglés de seis meses, pero que, según los beneficiarios, solo se extendió por dos.

A pesar de que –según la información divulgada por el Ministerio de la Presidencia– el curso fue impartido en Estados Unidos, los beneficiarios afirman que fue virtual y que “nunca viajaron” al extranjero. La mayoría de los participantes ni siquiera tiene visa para ingresar a ese país.

Estos auxilios económicos fueron concedidos en marzo de 2021, cuando el Ifarhu estaba bajo la dirección de Bernardo Meneses.

La Prensa revisó algunos de los 24 contratos para el curso de inglés y encontró inconsistencias.

En algunos documentos también se menciona que el curso sería impartido por Vedx Solutions Inc. ubicada en Nueva Zelanda; en otros se señala que esa empresa se encuentra en Panamá.

A cada uno de los participantes se les concedió un auxilio de $9,700: $1,200 para “cubrir gastos de movilización” y $8,500 para sufragar el costo del curso, dinero entregado directamente al centro de estudios.

En los contratos del Ifarhu se indica que Vedx Solutions Inc. impartiría el curso virtual durante seis meses, desde “noviembre de 2020, con vencimiento en abril de 2021″. No obstante, en otros contratos se menciona que el curso se realizaría entre marzo y septiembre de 2021.

En la lista de los auxilios económicos divulgada se indica que el curso inició el 3 de marzo de 2021.

Una profesora de la Universidad de Panamá (UP) inscrita en el curso, que prefirió mantener el anonimato por temor a represalias, confirmó a La Prensa que “nunca salimos” del país.

La docente resaltó que el Ifarhu ofreció el curso como una “beca” para alumnos de la Facultad de Administración Pública de la UP, pero que, al conocerse las irregularidades con los auxilios económicos, revisaron sus contratos y notaron que la ubicación de Vedx Solutions variaba en los distintos documentos.

En el listado de los beneficiados se observó que en la sección denominada “carrera” se colocó la frase: “no listada” o “primaria secundaria”.

Irregularidades

Los consultados por La Prensa coincidieron en que “a duras penas el curso llegó a junio. Era demasiado básico”.

Otro dato curioso es que en los certificados de aprobación no figura el nombre de Vedx Solutions Inc., empresa inicialmente vinculada al programa, sino el de Global XR Academy.

Global XR Academy fue establecida en 2021 en Bend, Oregón, Estados Unidos, durante la pandemia, según destaca su cuenta de LinkedIn. En la misma ciudad se registró Vedx Solutions.

La cuenta de Global XR Academy en Facebook fue abierta cinco meses después de iniciado el curso, el 16 de agosto de 2021, mientras que la de Vedx Solutions Inc. fue registrada el 14 de diciembre de 2020. Estas cuentas poseen 47 y 226 seguidores, respectivamente.

Luis Aldeano, padre de una de las beneficiarias, expresó su preocupación ante las posibles repercusiones para los estudiantes y sus familias.

“Mi hija nunca salió de Panamá. Ni siquiera tiene pasaporte”, dijo.

Aldeano explicó que en la UP le ofrecieron a su hija “una beca, no un auxilio económico”, para un curso de inglés. Se les prometió que quienes aprobaran el curso recibirían una dotación de $1,200, lo cual no les pareció mal, ya que aún había ciertas restricciones sanitarias por la pandemia respiratoria.

El dinero, contó este padre de familia, fue entregado de tres a cuatro meses después de haber finalizado el curso.

“Fue un curso relativamente rápido, virtual, nada presencial, sencillo”, resaltó.

La preocupación de Aldeano se hace más latente al saber que las nuevas autoridades del Ifarhu han indicado que los beneficiarios deben devolver el dinero recibido, una suma que asegura no tener.

“Mi hija ahora aparece en la lista de los auxilios económicos como si hubiese recibido un monto de $9,700. No sé en el bolsillo de quién quedó ese dinero”, narró.

“Es injusto que nos pidan devolver el dinero por un curso que nunca se completó como estaba previsto”, agregó.

Mencionó que interpondrá una denuncia por estas irregularidades.

Algunos de los beneficiados

Entre los participantes del programa hay funcionarios administrativos de la UP y del Ifarhu.

Una de las beneficiadas fue Jeaneira Rodríguez. Poco después de finalizado el curso, Rodríguez fue nombrada supervisora de becas internacionales en el Ifarhu, según un reporte de la planilla de la entidad en febrero de 2022.

Rodríguez, quien posteriormente fue trasladada al departamento legal del Ifarhu, fue destituida en febrero pasado, pero su caso está en proceso de reconsideración, informó una fuente.