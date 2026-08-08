Pandeportes: ocho años, cuatro adendas y un contrato ligado a la cuñada de Ordóñez

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INVESTIGACIÓN. Es aquella que se realiza como resultado de la búsqueda, análisis en profundidad y verificación de hechos o información de gran complejidad y de interés público, pero que algún grupo de poder desea mantener en secreto.

Investigación INVESTIGACIÓN. Es aquella que se realiza como resultado de la búsqueda, análisis en profundidad y verificación de hechos o información de gran complejidad y de interés público, pero que algún grupo de poder desea mantener en secreto.

El director del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Miguel Ángel Ordóñez, firmó una cuarta adenda a un contrato millonario que lleva ocho años sin concluir, beneficiando al consorcio Nueve Canchas Coclé, cuya representante legal es Ximena Arias Neira, su cuñada.

Como si fuera poco, el consorcio mantiene además una solicitud de equilibrio contractual, cuyo monto no fue revelado por Ordóñez y que actualmente se encuentra en evaluación.

La adenda, suscrita el 16 de septiembre de 2024, se suma a una cadena de modificaciones que transformaron de manera sustancial el contrato para el estudio, diseño y construcción de nueve instalaciones deportivas en los distritos de Olá, Natá y La Pintada, en Coclé, el cual será parte de una auditoría forense anunciada el pasado viernes por la Contraloría.

Miguel Ángel Ordóñez, director de Pandeportes, firmó una cuarta adenda al contrato del consorcio Nueve Canchas Coclé, cuya representante legal es Ximena Arias Neira, su cuñada.

El contrato original fue firmado por poco más de $2.8 millones, pero tras las sucesivas adendas su costo final se elevó a casi $3.9 millones, sin incluir aún el posible impacto económico de un equilibrio contractual.

El proyecto debía ejecutarse en 12 meses, a partir de la orden de proceder emitida el 16 de enero de 2018. Ocho años después, la obra no ha sido liquidada contractualmente, confirmó Ordóñez en diciembre pasado en una entrevista con La Prensa.

El consorcio Nueve Canchas Coclé está integrado por las sociedades Grupo Innova —cuya representante legal es Arias Neira—, En Gris Constructora, S.A., y Jardines Urbanos, S.A.

En el caso de Grupo Innova, los vínculos familiares con el director de Pandeportes son directos. Carolina Arias, esposa de Ordóñez, fungió como presidenta de esa empresa desde agosto de 2018 hasta el 19 de junio de 2024, poco después de que el presidente José Raúl Mulino postulara a Ordóñez como director de Pandeportes, el 31 de mayo de 2024.

Carolina Arias, esposa del director de Pandeportes, estuvo al frente de Grupo Innova durante casi seis años, empresa que forma parte del consorcio a cargo del proyecto de las nueve canchas en Coclé. Foto: Registro Público.

¿Conflictos de intereses?

En diciembre pasado, Ordóñez justificó la solicitud de equilibrio contractual que presentó el consorcio, ya que tomaba en cuenta factores como la variación de precios de los materiales, intereses moratorios, fianzas vencidas y la permanencia extendida del contratista en un proyecto que se prolongó por más de 87 meses.

“Honestamente, creo que es una solicitud justa... Entonces, definitivamente sí, sí creo, sí me parece que ahí hay una solicitud válida. Sin embargo, no me corresponde a mí como director, me explico, no soy yo como director el que puedo tomar esa decisión”, expresó a La Prensa.

También defendió la figura del equilibrio contractual, al indicar que “ha sido muy cuestionada y demonizada”, pero que se trata de un mecanismo “contemplado en la ley”.

Ordóñez aseguró que el contrato se encontraba, en diciembre pasado, “en el proceso final de liquidación” y que, en ese contexto, el consorcio solicitó un equilibrio contractual que “se puede aprobar o no” y que permanece bajo evaluación. Señaló que la decisión dependerá de los criterios técnicos de Pandeportes y de la Contraloría.

Historia con contradicciones

A la fecha, las nueve canchas no cuentan con un acta de entrega final publicada en Panamá Compra. Aun así, algunas instalaciones ya son utilizadas por las comunidades; otras permanecen abandonadas o sin mantenimiento visible.

El director de Pandeportes indicó que las actas de entrega sustancial —que permiten el uso de las obras cuando alcanzan un 95% de avance— no necesariamente se publican en Panamá Compra, sino que reposan en los expedientes internos de la entidad. Según explicó, cinco de dichas actas existen y comenzaron a recibirse antes de su llegada a la institución, en julio de 2024.

Sin embargo, su cuñada ofreció una versión distinta. Señaló que, al momento de tramitarse la cuarta adenda, el proyecto “quedó con un avance mayor al 80%”.

Pandeportes gestionó el 25 de noviembre de 2024 un pago por más de $300 mil a favor de Grupo Innova, trámite que posteriormente recibió el refrendo de la Contraloría General de la República.

Pese a la ausencia de una liquidación contractual, Pandeportes gestionó desde febrero de 2025 al menos cinco pagos por un monto aproximado de $416 mil ante la Contraloría a favor de Grupo Innova y no del consorcio Nueve Canchas Coclé. Uno de los últimos pagos detectados por este medio, por más de $308 mil, habría sido recibido por la empresa en noviembre de 2024.

Sobre este punto, Arias afirmó que el consorcio no tiene personería jurídica propia y que, desde su conformación en 2017, se designó a Grupo Innova como la responsable de la facturación, recepción de pagos y trámites administrativos ante Pandeportes.

Grupo Innova fue inscrita en el Registro Público en abril de 2016. En su pacto social original, Ximena Arias figuraba como presidenta; sus hermanos Hernando y Gabriela, también cuñados de Ordóñez, como secretario y tesorera, respectivamente; mientras que la esposa del actual director de Pandeportes aparecía como agente residente.

Dos años después, la esposa de Ordóñez tomó las riendas de la empresa. Tras su renuncia en 2024 y la salida de sus hermanos de la junta directiva, la empresa quedó conformada por Marta Rodríguez Camaño como presidenta, Nahum de Gaiza como secretario y Jennys Oderay Marquínez como tesorera. Sin embargo, Ximena Arias se mantiene como apoderada.

En cuanto a En Gris Constructora, inscrita en septiembre de 2010, la sociedad figura como suspendida en el Registro Público desde septiembre de 2024 por falta de agente residente y morosidad en el pago de la tasa única durante tres años consecutivos, según una resolución de la Dirección General de Ingresos publicada en abril de 2025 en la Gaceta Oficial.

Jardines Urbanos, por su parte, fue inscrita en 1999 y sus directivos son Edgar Hernández (presidente), Leonel Murillo (vicepresidente), Luis Dutari De La Espriella (secretario) y Rafael Mora (tesorero).

Estas sociedades, junto con otra empresa vinculada, presentaron el 10 de diciembre de 2024 un incidente de desacato dentro de una acción de hábeas data contra Pandeportes. El caso se encuentra en el despacho del magistrado Olmedo Arrocha.

Las adendas

El consorcio Nueve Canchas Coclé no solo obtuvo extensiones de tiempo para entregar una obra inconclusa, sino también incrementos económicos y modificaciones que redujeron el alcance original del proyecto.

En la administración de Mario Pérez (2017-2019), Pandeportes le aprobó dos adendas. La primera, el 21 de enero de 2018, modificó la forma de pago; la segunda, en febrero de 2019, otorgó al contratista más de $189 mil adicionales y una extensión de cuatro meses y 10 días, fijando como nueva fecha de entrega el 26 de mayo de 2019. La obra tampoco fue entregada. En ambas adendas, Ximena Arias firmó como representante legal del consorcio.

Posteriormente, en 2021, el consorcio solicitó, nuevamente a través de Arias, una tercera adenda que incluyó otra extensión de tiempo, un aumento superior a los $141 mil y cambios sustanciales al proyecto, como la sustitución de grama natural por sintética en tres canchas en Copé de El Harino, El Potrero y El Cortezo.

Estos cambios fueron aprobados en la gestión de Héctor Brands (2021-2023), actualmente en detención provisional por el presunto delito de blanqueo de capitales.

Para entonces, el costo del proyecto ya había ascendido a poco más de $3 millones.

Ordóñez defendió esta modificación al señalar que el mantenimiento de canchas con grama natural en zonas rurales es inviable, por problemas de riego, drenaje y deterioro acelerado. En la misma línea, Arias indicó que el cambio a grama sintética no implicó una reducción del alcance, sino un “aumento de costos”, ya que el precio por metro cuadrado es superior al de la grama natural y ambos “estaban contemplados en el contrato original”.

‘Reactivé el trámite’

Con la llegada de Ordóñez a Pandeportes, se dio curso a la cuarta adenda. El director aseguró que fue “aprobada en 2021”, durante la administración anterior, pero quedó sin vigencia administrativa, lo que “impidió continuar los trabajos”. Según su versión, su gestión se limitó a reactivar el trámite para permitir la culminación del proyecto.

“Yo lo único que hice fue traerla a vigencia… la traje a vigencia extendiendo el tiempo para que la adenda pudiera, para poder darle, o sea, porque tú no puedes en el Estado trabajar sin un contrato vigente”, afirmó.

Esta adenda añadió más de $198 mil al contrato y extendió el plazo por otros 14 meses y 29 días, elevando el periodo total de ejecución a 87 meses y 14 días, con una nueva fecha de culminación fijada para el 30 de abril de 2025.

La adenda fue refrendada por el entonces contralor Gerardo Solís, en octubre de 2024.

Al ser consultada sobre el beneficio otorgado al consorcio mediante la última adenda y su vínculo familiar con Ordóñez, Ximena Arias evitó referirse a ambos temas. Se limitó a señalar que las modificaciones contractuales fueron aprobadas por dos administraciones anteriores y sostuvo que el refrendo correspondiente “no se concretó en tiempo oportuno, por lo que el proyecto quedó sin vigencia administrativa, impidiendo la continuación de trabajos que estaban fuera del alcance del contrato original”.

Arias sostuvo que la actual administración de Pandeportes “se limitó a dar continuidad a un trámite que ya se encontraba en proceso”.

Ordóñez expresó que, ante la fase de liquidación contractual y la solicitud de equilibrio presentada por el consorcio, la decisión final la tendría el subdirector o el secretario general de la entidad y la Contraloría. Sin embargo, aseguró que “eso [el equilibrio contractual] es una decisión técnica. Evidentemente a mí, como director, se me consulta al final, se me muestra todo, porque yo tengo que dar mi aval. En este caso en particular, como te he explicado por la naturaleza de la relación [familiar], yo sí, en ese caso me declararía impedido”.

Luego de que la Contraloría anunciara la auditoría, La Prensa volvió a contactar a Ordóñez, pero contestó que no estaba disponible y que podía responder cualquier asunto el próximo lunes.