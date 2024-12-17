Rico Pineda es trasladado a El Renacer

Exclusivo Suscriptores

INVESTIGACIÓN. Es aquella que se realiza como resultado de la búsqueda, análisis en profundidad y verificación de hechos o información de gran complejidad y de interés público, pero que algún grupo de poder desea mantener en secreto.

Abraham Rico Pineda, el hijo del diputado Raúl Pineda que está imputado en el marco de la operación antidrogas Jericó, fue trasladado de la cárcel La Nueva Joya, en Pacora, al centro de rehabilitación El Renacer, en Gamboa.

El traslado se llevó a cabo el 13 de diciembre pasado.

Rico Pineda fue capturado el 20 de agosto de 2024, frente a las oficinas del Primer Tribunal Superior de Justicia del Sistema Penal Acusatorio (SPA), en Plaza Ágora. Al día siguiente, un juez legalizó su aprehensión, decretó su detención provisional (por seis meses, de momento) y le formuló cargos por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales.

La esposa y el padre de Rico Pineda también son investigados por esta causa.

La presunta vinculación de Raúl Pineda a estos ilícitos la determinará la Corte Suprema de Justicia, dada su condición de diputado. El magistrado Olmedo Arrocha, como ponente del caso, dijo esta semana que el Ministerio Público le ha enviado 51 tomos, los cuales ahora debe estudiar a fondo.