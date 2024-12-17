Panamá, 09 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    InvestigaciónINVESTIGACIÓN. Es aquella que se realiza como resultado de la búsqueda, análisis en profundidad y verificación de hechos o información de gran complejidad y de interés público, pero que algún grupo de poder desea mantener en secreto.
    |
    Operación Jericó

    Rico Pineda es trasladado a El Renacer

    Mónica Palm
    Rico Pineda es trasladado a El Renacer
    Abraham Rico Pineda. Foto: Isaac Ortega

    Abraham Rico Pineda, el hijo del diputado Raúl Pineda que está imputado en el marco de la operación antidrogas Jericó, fue trasladado de la cárcel La Nueva Joya, en Pacora, al centro de rehabilitación El Renacer, en Gamboa.

    +info

    Operación Jericó: magistrado Arrocha explica el avance en la investigación sobre Raúl PinedaOperación Jericó: acusan a Servicios Múltiples Rama por presunto blanqueo de capitalesOperación Jericó: Fiscalía de Drogas imputa cargos de blanqueo de capitales a esposa de Abraham Rico Pineda

    El traslado se llevó a cabo el 13 de diciembre pasado.

    Rico Pineda fue capturado el 20 de agosto de 2024, frente a las oficinas del Primer Tribunal Superior de Justicia del Sistema Penal Acusatorio (SPA), en Plaza Ágora. Al día siguiente, un juez legalizó su aprehensión, decretó su detención provisional (por seis meses, de momento) y le formuló cargos por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales.

    La esposa y el padre de Rico Pineda también son investigados por esta causa.

    La presunta vinculación de Raúl Pineda a estos ilícitos la determinará la Corte Suprema de Justicia, dada su condición de diputado. El magistrado Olmedo Arrocha, como ponente del caso, dijo esta semana que el Ministerio Público le ha enviado 51 tomos, los cuales ahora debe estudiar a fondo.

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Pearl Island desiste de construir hotel de $29 millones en la isla Pedro González al quedar sin efecto el incentivo fiscal turístico. Leer más
    • Grupo Estrella adquiere Cemex Panamá por $200 millones. Leer más
    • Cuatro hoteles de Panamá, entre los 20 mejores de Centroamérica según ranking de Tripadvisor. Leer más
    • IMA: calendario y horario de las Agroferias para el lunes 6 y martes 7 de octubre. Leer más
    • IMA: puntos de venta de las Agroferias para este miércoles 8 de octubre. Leer más
    • La Prensa presentará la investigación sobre la marina privada de Louis Sola en Amador, en la conferencia de periodismo Colpin. Leer más
    • Juez niega solicitud a Bernardo Meneses y mantiene querella del Ifarhu en caso de peculado. Leer más