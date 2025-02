Se suspende la licitación del Meduca para el servicio de internet en las escuelas, por burlas a la ley y a la AIG

Escuchar audio noticia

La licitación de $59.3 millones, convocada por el Ministerio de Educación (Meduca) para proveer de internet a 3,102 planteles en todo el país, ha sido suspendida debido a errores y omisiones en el pliego de cargos.

La orden de suspensión fue dictada por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), bajo la dirección de Javier Raúl Marquínez Dejud, este martes 18 de febrero, apenas una semana después de que el Consejo de Gabinete autorizara a la ministra de Educación, Lucy Molinar, a convocar al acto público.

Entre otras cosas, se advirtió que a los futuros proponentes se les está exigiendo documentación que limitaría la participación y que se “aparta” de las disposiciones ordenadas en el “Instructivo de mejores prácticas en la creación de pliegos de cargos para los procedimientos de selección de contratistas”, elaborado por la DGCP. Tampoco se tomaron en cuenta importantes observaciones realizadas por la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG).

En la Resolución DS-DF-117-2025 del 28 de febrero, Marquínez apuntó que el Meduca exige a los oferentes que presenten cartas de garantía, un requisito considerado irrelevante, ya que el futuro contratista tendrá que aportar una fianza de cumplimiento correspondiente al 10% del valor del contrato. Esta situación es contraria a lo establecido en el instructivo de mejores prácticas, pero también al contenido de la Ley 22 de 2006 sobre contrataciones públicas y a la normativa emitida por la Contraloría General de la República.

La DGCP también advierte que en el pliego de cargos (de 156 páginas) consta un “modelo de contrato” que no contiene información significativa y presenta varios espacios en blanco, “que resultan ser notoriamente importantes, como son las obligaciones del contratista”.

“Es una obligación de la entidad licitante completar la información específica en el modelo de contrato, en aspectos sustanciales como el objeto de la contratación, los derechos y obligaciones de las partes para el logro del objetivo de la contratación, las garantías, el plazo de entrega, el valor o monto del contrato, la forma de pago, las cesiones, las multas, los aspectos relacionados con la resolución administrativa del contrato, los niveles de servicio, entre otros aspectos que son de suma importancia y que deben ser de conocimiento por parte de los interesados en participar en el acto público”, remarcó Marquínez en la Resolución DS-DF-117-2025.

El Meduca también ignoró “18 puntos relativos a observaciones técnicas” que la AIG realizó al pliego de cargos. Esto fue comunicado por escrito al Meduca el pasado 13 de febrero. No obstante, “la entidad licitante no ha atendido las observaciones advertidas y no ha emitido respuesta alguna”, advirtió el director de Contrataciones Públicas.

Asimismo, se recomienda que, dado que se trata de un servicio de “alto nivel de complejidad”, se realicen los estudios y análisis correspondientes para evaluar la conveniencia de realizar la adjudicación por mejor valor.

La DGCP ordenó que el acto sea suspendido hasta que se hagan las correcciones necesarias para ajustar el pliego de cargos a lo que dicta la ley de contrataciones públicas, el instructivo de mejores prácticas y a la nota de la AIG del 13 de febrero pasado.

El Meduca pretende recibir ofertas (de forma electrónica) para la “adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha del servicio de acceso a internet para planteles educativos a nivel nacional” hasta el próximo 7 de abril. Por tanto, el servicio no estará disponible cuando inicie el calendario escolar 2025, el próximo 10 de marzo.

El periodo de ejecución del contrato es de 2,005 días calendario (casi cinco años y medio). Los primeros seis meses serán para que el proveedor implemente, configure y ponga en marcha la red.

En los centros educativos que no tengan electricidad, el proveedor deberá suministrar sistemas de paneles solares con soporte suficiente para cargar hasta 10 computadoras conectadas simultáneamente.