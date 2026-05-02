Un cuñado del ministro Felipe Chapman es designado en la directiva de la Superintendencia de Valores

INVESTIGACIÓN. Es aquella que se realiza como resultado de la búsqueda, análisis en profundidad y verificación de hechos o información de gran complejidad y de interés público, pero que algún grupo de poder desea mantener en secreto.

Investigación INVESTIGACIÓN. Es aquella que se realiza como resultado de la búsqueda, análisis en profundidad y verificación de hechos o información de gran complejidad y de interés público, pero que algún grupo de poder desea mantener en secreto.

El presidente José Raúl Mulino designó a José Ramón García de Paredes Navas como miembro de la junta directiva de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), pese a que mantiene un vínculo de afinidad con el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

García de Paredes Navas es hermano de la esposa del ministro Chapman.

José Ramón García de Paredes, cuñado del ministro Felipe Chapman, asumirá como directivo de la SMV el próximo 2 de septiembre, tras su designación por el Órgano Ejecutivo. Foto: Tomada de la Asamblea Nacional.

El artículo 41 del Decreto Ejecutivo 246 de 2004, que dicta el Código Uniforme de Ética para aquellos que laboran en entidades del Estado, establece que los servidores públicos deben abstenerse de beneficiar con nombramientos a su cónyuge o parientes dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad. El parentesco entre Chapman y su cuñado es de segundo de afinidad.

La normativa también advierte que los servidores públicos deben evitar ejercer funciones en unidades administrativas donde existan relaciones de control o fiscalización con personas con las que mantengan vínculos de parentesco, sin haber informado previamente a su superior jerárquico.

Si bien la SMV cuenta con autonomía administrativa y financiera, sus miembros son designados por el Órgano Ejecutivo y su actuación no se aísla del marco de la política económica que lidera el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Además, sus directivos son juramentados en actos encabezados por el titular de esa cartera.

¿Ratificación antes de la promulgación?

La designación de García de Paredes Navas está consignada en el Decreto Ejecutivo 11 de 17 de marzo de 2026, publicado en Gaceta Oficial el martes 28 de abril.

El decreto lleva la firma del presidente José Raúl Mulino y de Chapman, como ministro de Economía y Finanzas.

El decreto ejecutivo que oficializa la designación de José Ramón García de Paredes en la SMV lleva la firma del ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman —cuñado del designado—, junto a la del presidente José Raúl Mulino.

El 21 de abril, la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional recomendó al pleno legislativo la ratificación del nombramiento, que se extiende por el periodo de 2026 a 2031. Seis días después, el 27 de abril, fue ratificado.

El Pleno Legislativo ratificó a Antonio Manuel Tercero González como director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) y a José García De Paredes, como miembro de la Junta Directiva de la Superintendencia del Mercado de Valores pic.twitter.com/WODVly449A — Asamblea Nacional (@asambleapa) April 28, 2026

Ese mismo día, el pleno también ratificó a Antonio Tercero González como nuevo director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

García de Paredes reemplazaría en el cargo a Luis Vásquez Brown, cuyo periodo concluye el próximo 2 de septiembre.

No es la primera vez que ocupa una silla en la junta directiva de la SMV. El 29 de noviembre de 2011, el entonces presidente Ricardo Martinelli también lo designó en ese mismo ente, por un periodo de tres años.

La junta directiva de la SMV está compuesta por siete miembros, de los cuales cinco son designados por el Órgano Ejecutivo.

¿Qué dijo Chapman?

¿Informó al presidente Mulino sobre su vínculo de afinidad con García de Paredes? ¿Tiene previsto participar en el acto de juramentación del nuevo miembro de la junta directiva de la SMV? Estas fueron algunas de las preguntas enviadas por La Prensa al ministro de Economía y Finanzas.

Chapman, quien evitó responder de forma directa, defendió la designación de su cuñado y sostuvo que el análisis debe centrarse en la “idoneidad y trayectoria profesional” de aquellos postulados al cargo.

“No me sorprenden la pregunta ni los cuestionamientos. Forman parte del escrutinio propio de una democracia. Sin embargo, ese escrutinio es más productivo cuando se ejerce con objetividad. Así como procuro ser respetuoso al referirme a los demás, valoro que mantengamos ese mismo estándar de respeto hacia las personas y sus familias”, aseguró.

El ministro señaló que, en un país pequeño como Panamá, es común que “personas capacitadas coincidan en espacios de servicio público”, y afirmó tener “plena confianza” en la “capacidad e independencia de criterio” de García de Paredes.

Agregó que su cuñado fue propuesto por conocedores del mercado de valores, quienes —según indicó— reconocen su experiencia técnica para ocupar el cargo y “le solicitaron participar”.

El titular del MEF también sostuvo que su gestión busca “contribuir a cambiar prácticas del pasado y actuar en función del interés del país”, y abogó por elevar el debate público hacia criterios de desarrollo institucional y económico.

Esta misma semana, Chapman tuvo que responder por señalamientos de conflicto de interés respecto a otro familiar.

Se trata de su hermano Fernando Chapman, director suplente de Compañía Azucarera La Estrella, S.A. (Calesa), una de las empresas que había exteriorizado su interés en participar en la implementación del bioetanol como parte de la estrategia de diversificación energética del país.

Al día siguiente de conocerse este vínculo, la Asamblea Nacional puso en pausa el proyecto de ley que fomenta el uso del bioetanol anhidro.