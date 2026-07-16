Una vez más, Hombres de Blanco presta servicios de aseo en hospitales del Minsa sin refrendo

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NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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“No existe una adenda al contrato cuya vigencia expiró el 30 de junio de 2026. La continuidad del servicio [que presta Hombres de Blanco] se sustenta en el Procedimiento Excepcional de Contratación antes descrito, el cual aún debe completar las etapas de asignación de fondos, formalización y refrendo conforme a la ley”, explicó el Minsa.

Hombres de Blanco, Corp., líder de un consorcio que actualmente lleva a cabo la limpieza y desinfección de ocho hospitales administrados por el Ministerio de Salud (Minsa), carece de un contrato formal para llevar a cabo estas labores, reconoció la propia empresa. Ello, a pesar de que el periodo de contratación —de un año— venció el pasado 30 de junio, cuando se cumplió el término de la vigencia contractual.

La prestación del servicio, adjudicada por el Minsa de manera directa —por $15.3 millones—, finalizó, sin que el contrato obtuviera el refrendo de la Contraloría, según informó uno de los representantes de la empresa días atrás, durante la homologación, precisamente, de la licitación de este mismo servicio para los próximos cinco años, convocada por el Minsa.

Según el acta de homologación del acto público, el representante de Hombres de Blanco presente en este trámite —quien manifestó su interés en obtener este contrato de $80 millones— afirmó: “… No tenemos en la actualidad un contrato formalizado, a pesar de que somos la empresa que está prestando el servicio…” de desinfección y aseo de los hospitales del Minsa.

Esta es la segunda vez que Hombres de Blanco opera al margen de las formalidades de la Ley de Contrataciones Públicas, que exige que la prestación de cualquier servicio al Estado esté precedida del respectivo refrendo de la Contraloría General de la República.

Esta situación había sido advertida por el contralor, Anel Flores, el 4 de septiembre de 2025, cuando, en una circular dirigida a todo el Gobierno —incluido el Minsa—, el funcionario advirtió que la Contraloría “…no refrendará ningún documento contractual en los que hayan sido recibidos con antelación los bienes, obras o servicios objeto del compromiso”.

La advertencia tenía como base el artículo 74 de la Ley de Contrataciones Públicas de 2006, que señala que “los contratos se entenderán perfeccionados cuando sean refrendados por la Contraloría General de la República y surtirán sus efectos a partir de la fecha de notificación o entrega de la orden de proceder al contratista…”.

La razón de este recordatorio era que, según el contralor Flores, estaba observando que “con frecuencia presentan para nuestro refrendo órdenes de compra y contratos de suministros, obras y servicios recibidos antes de que la Contraloría General de la República, en ejercicio del control previo, realice el refrendo de dichos documentos…”.

Letra muerta

En consecuencia, y considerando la advertencia del contralor, teóricamente este contrato de Hombres de Blanco no recibiría el refrendo de la Contraloría por haberse prestado el servicio antes de perfeccionar el contrato.

Pero tal advertencia, ¿se cumpliría? El antecedente deja claro que dicha circular no tiene efectos para el Minsa. Sería letra muerta.

En diciembre de 2024 y durante medio año, período que finalizó justo cuando entró en vigor la actual contratación (2025-2026), Hombres de Blanco, Corp. y Sicarelle Holding, Inc. —antigua prestataria del servicio de aseo en los hospitales del Minsa— fueron contratadas de manera directa por el Minsa para prestar el mismo servicio. Ambas empresas recibieron la orden de proceder sin haberse formalizado sus respectivos contratos.

Aun sin ese requisito, en 2025 el Minsa gestionó traslados de partidas en la Asamblea Nacional para pagarle a Hombres de Blanco, Corp. El Minsa obtuvo unos $5.4 millones, a lo que hay que sumarle otros $15.3 millones del contrato vigente —aún sin refrendar—, para un total de $20.7 millones de forma directa para Hombres de Blanco, Corp. y sin licitación pública.

El contralor Anel Flores. LP/Richard Bonilla

Menos de un mes después de haber enviado su advertencia por escrito a los funcionarios sobre el cumplimiento de la Ley de Contrataciones Públicas, Flores dio declaraciones a TVN, en las que dijo que pagaría los contratos a Hombres de Blanco, pese a no tener el refrendo de su institución.

La acción no solo era contraria a sus propias advertencias, sino que violaba la Ley de Contrataciones Públicas, justamente el artículo de esa ley que citó el contralor en su circular a las instituciones del Estado sujetas al control previo.

“Yo creo que tengo que pagarlo —dijo el contralor—. No podemos parar hasta que haya una licitación nueva [para la limpieza de los hospitales del Minsa]… Tenemos que ser muy responsables. Es muy fácil criticar, pero gobernar es otra cosa. Cuando hay que tomar decisiones como esa, se toman por el bien del país”.

La Prensa preguntó al ministro de Salud, Fernando Boyd, la razón por la que Hombres de Blanco no ha perfeccionado su contrato. El funcionario respondió que una de las razones es que actualmente está en la fase de asignación de fondos por parte de la Dirección de Presupuesto de la Nación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Ello supondría una contratación sin presupuesto, pese a que este es un servicio básico y necesario para los hospitales.

Ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo. LP/ Alexander Arosemena

“No existe una adenda al contrato cuya vigencia expiró el 30 de junio de 2026 —explicó el Minsa—. La continuidad del servicio [que presta Hombres de Blanco] se sustenta en el Procedimiento Excepcional de Contratación antes descrito, el cual aún debe completar las etapas de asignación de fondos, formalización y refrendo conforme a la ley”.

En otras palabras, el contrato se adjudicó y ejecutó, e incluso seguirá vigente más allá de la fecha de culminación mientras no haya una nueva contratación. Sin embargo, las formalidades de ley jamás se cumplieron, pese a que debieron completarse antes de que el Minsa diera la orden de proceder.

De hecho, explicó el Minsa, el expediente de esta contratación ni siquiera ha sido enviado a la Contraloría para su refrendo, porque aún falta que se cumplan los pasos ya mencionados. Ello supondría, además, que el contrato no ha pasado por el control previo que exige la ley, ejecutándose por completo sin el aval de la Contraloría.