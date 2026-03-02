Panamá, 02 de marzo del 2026

    Decreto Ejecutivo

    UPAM desafía decreto del Meduca y continúa abierta sin un permiso de funcionamiento

    Ereida Prieto-Barreiro
    Imagen compartida por la Universidad Panamericana en su cuenta @upampanama

    La rectora de la Universidad Panamericana (UPAM), Damaris Candanedo, confirmó que el centro continúa operando con normalidad, pese a que el jueves de la semana pasada el Ministerio de Educación (Meduca) canceló de forma definitiva su permiso de funcionamiento.

    La UPAM supuestamente presta sus servicios desde un local en una plaza comercial en El Cangrejo.

    El Decreto Ejecutivo 5 del 26 de febrero de 2026 lleva la firma del presidente José Raúl Mulino y de la ministra Lucy Molinar; fue publicado ese mismo día en la Gaceta Oficial número 30471A.

    Según el Meduca, la UPAM incurrió en “faltas graves y persistentes” a la normativa que regula la educación superior en el país. Entre los señalamientos figuran incumplimientos en el proceso de acreditación institucional, deficiencias académicas y la reiterada falta de cumplimiento de los estándares exigidos por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa).

    Pese a la publicación del decreto ejecutivo en la Gaceta Oficial, Camargo está esperando una notificación formal del Meduca y sostiene que la universidad continuará operando.

    La Prensa intentó conocer si el Meduca ha verificado el cumplimiento de la orden y qué acciones adoptará en este caso; sin embargo, al cierre de esta nota no hubo respuesta a las consultas enviadas por este medio.

    La UPAM no logra acreditarse desde 2012, según detalla el Decreto Ejecutivo 5 de 2026. A pesar de ello, figura entre las universidades que más abogados ha graduado en el país.

    Información en desarrollo…

    Ereida Prieto-Barreiro

    Periodista unidad investigativa


