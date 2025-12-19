Panamá, 19 de diciembre del 2025

    Vicente y Roberto Carretero Napolitano fueron sancionados por Estados Unidos, por sus vínculos con el régimen venezolano

    Mónica Palm
    Nicolás Maduro, presidente de Venezuela desde 2013, es acusado de terrorismo y narcotráfico por EE.UU. / Getty

    Los panameños Roberto y Vicente Luis Carretero Napolitano y cinco parientes de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, fueron añadidos a una lista sancionatoria elaborada por Estados Unidos, debido a sus vínculos con el régimen de Nicolás Maduro.

    La decisión, comunicada este viernes 19 de diciembre por la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense, se da ocho días después de que Ramón, el hermano mayor de los Carretero, fuera incluido en la denominada Lista Clinton.

    También fueron sancionados Eloisa Flores de Malpica (hermana de la primera dama de Venezuela), su esposo Carlos Evelio Malpica Torrealba y la hija de ambos, Irianmi Malpica Flores. Otro hijo de la pareja, llamado Carlos Malpica Flores, está en la Lista Clinton desde la semana pasado.

    Malpica Torrealba, el cuñado de la primera dama, fue propietario de una residencia en Costa del Este. La adquirió en mayo de 2015, cuando tenía un valor de $665,000. En julio de 2017, la vendió a una sociedad llamada Empresa Globalizada de Inversiones, S.A.

    Irianmi, por su parte, figura como directora o dignataria en por lo menos una docena, todas ya disueltas.

    Las sanciones anunciadas este viernes también alcanzan a Damaris del Carmen Hurtado Pérez y Erica Patricia Malpica Hurtado, la esposa y la hija de 24 años de edad de Carlos Malpica Flores, respectivamente.

    Con esta acción, el Departamento del Tesoro ordena bloquear cualquier propiedad o dinero que estos individuos tengan en territorio estadounidense.

    Extracto de la sanción impuesta por la OFAC a Vicente Carretero Napolitano.

    Igualmente, los ciudadanos y entidades estadounidenses tienen prohibido mantener alguna relación comercial o financiera con aquellas personas y empresas incluidas en la lista de la OFAC.

    En las últimas semanas, el Tesoro estadounidense ha adoptado múltiples sanciones financieras para atacar al sector petrolero venezolano, lo que incluye, además de allegados, familiares y funcionarios del régimen de Maduro, compañías navieras. También se han incautado embarcaciones petroleras.

    Extracto de la sanción adoptada por la OFAC contra Roberto Carretero Napolitano.

    Roberto Carretero fue condenado a 4 años de prisión por peculado y malversación de fondos por la compra irregular de instrumentos musicales con fondos del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN).

    También fue investigado por las coimas que Odebrecht repartió en Panamá, pero la fiscalía especial anticorrupción solicitó un sobreseimiento provisional a su favor, razón por la que no fue llamado a juicio.

    Información en desarrollo...

