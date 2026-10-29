Zonta y la operación Espejismo: este es el socio de Luis Alberto Gaitán que aparece en la trama de los créditos fiscales

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NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La investigación por el fraude de créditos fiscales destapado en la Operación Pandora comienza a revelar nuevos nombres y conexiones que van más allá de los funcionarios, operadores y testaferros inicialmente imputados.

Entre los actores que han quedado ligados a la investigación figura un importante contratista del Estado: el costarricense Juan José Zonta Sing, quien además dirige el Sporting Club San Miguelito desde el año 2020, en reemplazo del diputado del PRD Raúl Pineda.

El socio de Zonta, Luis Alberto Gaitán Mendoza, fue imputado el pasado 13 de septiembre por delitos relacionados con delincuencia organizada, blanqueo de capitales y corrupción de funcionarios públicos. Desde entonces, se encuentra en prisión preventiva.

Al momento de su detención, Gaitán era el presidente y representante legal del Consorcio HCG, que construye el Centro Regional Universitario (CRU) de San Miguelito. Al día siguiente, el 14 de septiembre, su nombre había sido eliminado de esa sociedad. Hubo un cambio de directores y el consorcio tiene ahora como presidente, secretario, tesorero y representante legal a la misma persona: Juan José Zonta Sing.

Un colaborador de Gaitán, llamado Renaul Delgado Barrios, también fue aprehendido, imputado y confinado en detención provisional. Delgado era (hasta el 30 de septiembre de 2026) el presidente de Concag, S.A., una sociedad en la que Gaitán fungió como secretario entre 2020 y 2025.

5 aprehendidos en Espejismo

El 7 de septiembre de 2026, el fiscal Marcos Mosquera, de la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada, ordenó la aprehensión de Gaitán, Delgado, Efraín Cherigo Moreno, Dídimo Rodríguez Ayala y Gabriel Martínez, en la denominada operación Espejismo, la cual se deriva de la operación Pandora. En la resolución de aprehensión, los identificó como miembros de una estructura organizada relacionada con la red que operaba a lo interno de la Dirección General de Ingresos (DGI) y que manipuló el sistema e-Tax 2.0 para apropiarse de créditos fiscales, provocando una lesión patrimonial de $40 millones.

Afiche de la Policía en el que se anuncia la búsqueda de Luis Alberto Gaitán Mendoza.

En aquella resolución de aprehensión, el fiscal Mosquera explicó el rol que ejercía cada uno: Gaitán era el financista; Delgado y Cherigo, los operadores de las sociedades intermediarias. Luego, el fiscal menciona a Zonta.

Zonta, según el fiscal, era el “socio y apoyo financiero”.

La captura de Zonta no ha sido ordenada.

La lista

Aunque contra Zonta no se han formulado cargos, su nombre está mencionado en la investigación de la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada.

El 28 de agosto pasado, la División de Blanqueo de Capitales de la Dirección Nacional de Investigación Judicial remitió a la fiscalía un informe preliminar de actuación financiera, en el que se incluye una lista de 18 personas (naturales y jurídicas) que están “relacionadas con la presente investigación”. El primero es Gaitán; el segundo, Zonta.

En esa lista figuran Renaul Delgado, Efraín Cherigo, Gabriel Martínez y Dídimo Rodríguez, los cuatro personajes detenidos en la operación Espejismo, junto a Luis Alberto Gaitán.

También están mencionados el Consorcio HCG, Concag, S.A., Panaconstruct, S.A., Consorcio Comger Colón, S.A., y varios personajes imputados en la operación Pandora, entre otros.

Raúl Pineda (Izq.) y Juan José Zonta, en una foto captada en un evento deportivo, el 1 de octubre de 2019. LP

El año pasado, el Consorcio HCG estuvo en la mira del Ministerio Público por informes de presuntas transacciones bancarias sospechosas que indican que el diputado Raúl Pineda, su hijo Abraham Rico Pineda y otras dos personas detenidas como parte del operativo antinarcóticos Jericó habrían recibido fondos del contratista del CRU.

De $1,875 a $75,000 al mes

La información que maneja la fiscalía muestra un cambio radical en el perfil de Gaitán: en 2007, con el propósito de abrir una cuenta en un banco local, indicó que se desempeñaba como “gerente general” en la empresa Café Durán, con un ingreso mensual de $1,875. Pero 12 años después, en 2019, actualizó su información bancaria y reportó un salario de $5,000 al mes como gerente de Construcciones y Mantenimientos Generales, S.A. Luego, en 2021, declaró un ingreso mensual de $75,000, es decir, 14 veces más de lo que ganaba dos años antes.

Construcciones y Mantenimiento General, S.A. es parte del Consorcio HCG. El otro integrante es la sociedad Health Care Products Centroamerica, S.A. Todo es manejado por Zonta y Gaitán.

Un informe incorporado al expediente señala que Gaitán mantuvo seis depósitos a plazo constituidos entre los años 2021 y 2024, por un valor de casi $2.7 millones, de los cuales $2.4 millones fueron colocados en ocho meses, entre noviembre de 2023 y julio de 2024. Estos depósitos no guardan relación con su supuesto ingreso mensual de $75,000.

Gaitán y Pandora

Gaitán también habría tenido un rol como negociador de los créditos fiscales alterados por la red que operaba a lo interno de la DGI, mediante la manipulación del sistema e-Tax 2.0.

En el expediente que maneja el fiscal Mosquera consta que Cervecería Nacional de Panamá y LPG de Panamá (Panagas) admitieron que negociaron la compra de créditos fiscales con Gaitán y Cherigo. Se presume que ambas empresas desconocían el origen irregular de los créditos fiscales y, por tanto, actuaron de buena fe.

Panagas aportó a la fiscalía copia de dos contratos de cesión de créditos fiscales. El primero fue suscrito el 28 de agosto de 2023 con Gaitán, quien actuó en representación del Consorcio HCG. El segundo es del 9 de octubre de 2023, con Gaitán como firmante a nombre del Consorcio Comger Colón. En ambos contratos se pactó el pago del 98.65% del valor del crédito fiscal que fuese reconocido por la DGI.

Algo muy parecido ocurrió con la Cervecería Nacional. También le contaron a la fiscalía que negociaron la cesión de créditos con Gaitán y sus compinches. El contrato fue suscrito el 3 de octubre de 2023.

Luis Alberto Gaitán, presidente - Consorcio HCG. 3 de junio de 2025. LP/Carlos Vidal-Endara

También consta la declaración de antiguos funcionarios de la DGI, como Eduardo Silvestre o Rina Arza, quienes confesaron haber sostenido reuniones con Gaitán.

Luego de analizar los registros, documentos bancarios, contratos y comunicaciones interceptadas, entre otros elementos, la fiscalía considera a Gaitán “como uno de los principales nodos financieros de la estructura”.

Los investigadores examinaron un contrato del 15 de enero de 2024 entre Gaitán y Renaul Delgado, quien actuó en representación de Concag, S.A. En ese documento está anotado que supuestamente Gaitán entregó $2.7 millones para la compra de créditos fiscales, a cambio de recibir $5.3 millones: $2.6 millones le serían pagados el 17 de enero de ese año y $2.7 millones, el 15 de marzo. Eso representaría un rendimiento del 96.3% en dos meses, lo que fue calificado por los analistas como “extraordinario y apartado de los parámetros de una inversión ordinaria”.

Pero, ¿de dónde sacó Gaitán los $2.7 millones que le prestó a Concag? Se desconoce cuál fue la procedencia de los fondos. Lo que sí existen son “indicios” de que el denominado retorno de su inversión pudo haber sido financiado con el producto de la monetización de los créditos fiscales adulterados.

La red fue desmantelada a través de la operación Pandora, que se llevó a cabo en julio pasado y que investiga la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada. La estructura a la que presuntamente pertenecen Gaitán, Delgado, Cherigo, Rodríguez y Martínez se maneja de forma separada, en la fiscalía segunda, con el nombre de operación Espejismo.

Se intentó contactar a Lictor Reyna, para obtener una reacción a esta nota.

Lictor Reyna no está mencionado en el expediente de la fiscalía, pero su firma, Reyna Abogados, es agente residente del Sporting San Miguelito, S.A. y del Consorcio HCG.