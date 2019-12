Sinaproc reporta tres sismos en el país; no hay heridos

Tres sismos se han registrado en las últimas horas en el país, informó este miércoles, 29 de octubre, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc). El primer sismo se registró a las 3:05 a.m., a 33 kilómetros oeste suroeste de la isla de Coiba. Tuvo una magnitud de 3.9 grados y una profundidad de 4.6 kilómetros. Una réplica ocurrió a las 6:00 a.m., a 263 kilómetros sur suroeste de la isla. La réplica tuvo una magnitud de 4.2 grados y una profundidad de 47.4 kilómetros. El último sismo se registró a las 9:47 a.m., al noroeste de Chepo. Su magnitud fue de 3.5 grados, con una profundidad de 57 kilómetros. Las autoridades informaron que no se registraron heridos ni pérdidas materiales a raíz de estos hechos.