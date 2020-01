Técnicos de la Caja de Seguro Social protestan

Técnicos del Laboratorio de Trasplante del Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social (CSS) protestaron al mediodía de este miércoles, 3 de diciembre, en los predios de este nosocomio. Los técnicos del Seguro Social están pidiendo a las autoridades de salud que modifiquen el Decreto Ejecutivo No. 1110 del 6 de julio de 2006, que les impide cobrar los turnos especiales. El malestar de los funcionarios surgió porque la Contraloría General de la República les informó el pasado mes de noviembre que no podrán cobrar los turnos de urgencia por disponibilidad, presencial o por efectividad, que son parte del Programa de Trasplante Renal. La prohibición se basa en el Decreto Ejecutivo No. 1110, que solo confiere este derecho a los médicos especialistas y subespecialistas. Las autoridades de la CSS han dicho que buscan una solución a este asunto.