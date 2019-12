Los ‘mitos’ alejan a los donadores de sangre

Rosa Chiu es una mujer de 25 años, quien desde hace tres años dona sangre para apoyar a sus familiares y amigos, al momento de requerir una operación. La primera vez que Chiu donó su sangre lo hizo para apoyar a su esposo.Después, regresó para asistir a una compañera de escuela. Y el pasado lunes 6 de enero se acercó al Banco de Sangre del Hospital del Niño (HN) para auxiliar al ahijado de una de sus hermanas.Al igual que Chiu, hay decenas de personas que se acercan a los bancos de sangre de los diferentes hospitales a reponer la sangre que requiere un familiar o un amigo para someterse a una intervención quirúrgica, aunque nunca lo hacen de manera voluntaria.“Yo solo donó cuando me lo solicita mi familia”, explicó Chiu, quien no tiene ningún reparo en acomodarse en las sillas de los bancos de sangre para que le hagan la extracción.Un comportamiento popular que afecta a los bancos de sangre del país. Y es que aunque celebraciones como carnavales, semana santa, Navidad y Año Nuevo no detienen el trabajo de los hospitales, sí aleja a los donadores.La jefa del Banco de Sangre del HN, Arinda Alemán –el cual enfrenta una crisis de abastecimiento por falta de donantes– explicó que los “mitos” alejan a los donadores.“Consideran que no deben donar porque no podrán gozar las fiestas. Quedarán débiles. O no podrán beber bebidas alcohólicas”, dijo Alemán.La ausencia de donadores provocó una crisis en el HN y el Hospital Santo Tomás (HST), la cual se reflejó a través de neveras vacías de unidades de glóbulos rojos.Alemán, quien pidió la colaboración de la población para enfrentar el problema, señaló que los hospitales requieren de donantes voluntarios, porque son los que proveen la sangre más segura.Según datos de la Organización Mundial de la Salud, anualmente se recogen 107 millones de unidades de sangre, las cuales apenas cubren la demanda de los hospitales.En el HN la ausencia de donantes puede afectar las salas de prematuros, en la cual se realizan entre 5 y 10 transfusiones por día; en la sala de cuidados intensivos la demanda es de entre 3 y 5 unidades de sangre diarias y en la de hematooncología puede llegar hasta 20 con diferentes componentes de la sangre.Mientras, en el HST la falta de sangre puede llegar a afectar a las salas de maternidad, politraumatismo, cuarto de urgencia y nefrología, según la jefa del Banco de Sangre, Gilma Bósquez.Al igual que en el hospital pediátrico, la semana comenzó con una marcada ausencia de donadores, el cual perjudicaba la reserva de sangre del centro hospitalario.Tanto Alemán como Bósquez esperan que esta semana comience la recuperación de los bancos de sangre con la llegada de donadores voluntarios, o personas como Rosa Chiu, que dona su sangre para apoyar a la familia o conocidos.