10 de las casas diseñadas con mayor ingenio y simplicidad en Japón

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Hannah Newton - BBC Culture

Las viviendas más ingeniosas de Japón son de escala modesta, pero ambiciosas en sus objetivos.

Los arquitectos del país asiático ofrecen “el enfoque más preciso e innovador sobre cómo vivir hoy en día”, según François-Luc Giraldeau, editor del libro A House in Japan: Lessons in Living (“Una casa en Japón: lecciones de vivir”).

“Esto es relevante hoy, ya que gran parte del mundo se enfrenta a las mismos interrogantes que Japón lleva décadas abordando”, comenta a la BBC, “cómo vivir bien con menos espacio, menos recursos y una mayor presión medioambiental”.

Las mejores viviendas japonesas poseen una simplicidad engañosa.

“Lo que parece minimalista suele ser el resultado de decisiones minuciosas sobre proporciones, materiales, iluminación y ensamblajes; detrás de lo que aparenta sencillez y fluidez hay una enorme maestría artesanal. El buen diseño no consiste en tener más, sino en lograr que lo existente rinda al máximo”.

A continuación, presentamos una selección de 10 casas japonesas que reflejan estas cualidades y ofrecen soluciones innovadoras.

1. Casa Love2, Tokio

Casa estrecha de diseño contemporáneo entre edificios urbanos, con fachada curva blanca y un gran ventanal hacia la calle. / Nacasa & Partners Inc/ A House in Japan, gestalten

“¿Cuánto espacio se necesita realmente para vivir bien?”, se pregunta el arquitecto Takeshi Hosaka al referirse a su estudio y hogar: un refugio compacto con una superficie de apenas 10 metros cuadrados en Tokio.

Este diminuto emplazamiento se convierte en el motor creativo de una vivienda que alberga todo lo esencial: aseo, música, alimentación, estudio y reflexión.

La casa se define por dos altas estructuras curvas de hormigón que se abren hacia el cielo, y permiten que la luz invernal inunde el espacio.

En el interior, cada superficie cumple una función, con estanterías integradas en los muros y encimeras que se prolongan hacia el exterior.

Para Hosaka y su esposa, su hogar encierra “la infinitud de las cosas pequeñas”.

2. Casa Estructura de construcción, Tokio

Espacio interior de estilo industrial con biblioteca de doble altura, escaleras metálicas, entrepisos de hormigón y grandes ventanales. / Ooki Jingu/ A House in Japan, gestalten

El concepto de espacio abierto adquiere un significado totalmente nuevo en este diseño: en el interior, la zona de estar es completamente diáfana de arriba a abajo.

IGArchitects prescindió por completo de los muros convencionales y optó por utilizar plataformas flotantes como elementos estructurales para delimitar las distintas áreas habitables.

La pareja que reside aquí “aprendió su ritmo”, afirma Giraldeau.

“Ante la escasez de espacio horizontal, a los arquitectos no les queda más remedio que pensar en términos de sección —y no solo de planta— para idear nuevas formas de circulación doméstica”.

Evocando la obra del artista M. C. Escher, las plataformas se sitúan a distintas alturas y profundidades; suspendidas y entrelazadas, actúan simultáneamente como elementos divisorios, espacios de almacenamiento y zonas habitables.

Los ventanales de suelo a techo permiten la entrada de luz, mientras que unos paneles divisorios sutiles aportan privacidad al baño y al dormitorio.

3. La casa diminuta es alta, Tokio

Casa urbana de diseño contemporáneo con techo inclinado, revestimiento metálico blanco y pequeña terraza en la parte superior. / Katsumasa Tanaka/ A House in Japan, gestalten 2026

“La suficiencia puede diseñarse con dignidad”, afirma Giraldeau.

“En esencia, plantea la pregunta: ¿cuánto espacio necesitamos para vivir bien?”.

En Occidente, a menudo se considera que “más grande es mejor”, pero en Japón el diseño busca formas de vivir bien con menos; así, en esta parcela en esquina de apenas 30 metros cuadrados, el estudio Kominoru Design ha creado una vivienda de tres plantas.

El piso superior cuenta con una terraza; en el interior, una bañera se integra en una pared en ángulo, mientras que unos ventanales elevados en el tejado facilitan la circulación del aire.

Plantas sobre un alero, en un jardín elevado de la segunda planta, logran integrar con maestría esta diminuta parcela en un hogar hermoso.

4. Casa de gatos, Kamakura

Interior de casa contemporánea con escalera integrada a una biblioteca, techos de madera vista, cocina abierta y suelo de parquet. / Lamberto Rubino/ A House in Japan, gestalten

En un país que envejece, en el que las mascotas ya superan en número a los niños y a menudo ocupan el lugar de la familia extensa, el arquitecto Tan Yamanouchi diseñó una vivienda teniendo en cuenta la perspectiva de sus dos gatos, además de la suya y la de su esposa; una decisión que dio lugar a una casa radical e igualitaria.

En el centro se encuentra una escalera de caracol con 23 escalones adaptados a la zancada de un gato.

Como si fueran ramas de un árbol, el dormitorio, el estudio, la cocina, el comedor y el baño se despliegan a partir de la escalera, creando un hogar lúdico y equitativo tanto para los gatos como para los humanos.

5. Velo pálido, Tokio

Sala de estar contemporánea con asientos junto a una ventana, cortinas onduladas en el techo, escalones de piedra y mesa de madera. / Akira Nakamura/ A House in Japan, gestalten 2026

Situado en la intersección de una vía principal y una línea ferroviaria, este apartamento recurre a la imaginación creativa —elemento fundamental del diseño japonés— para configurar un hogar sereno y espacioso, articulado en torno al concepto de engawa: ese espacio de transición entre el interior y el exterior.

Un balcón de 40 metros cuadrados actúa como engawa, mientras que una lona tipo shoji (el tradicional panel divisorio japonés) —compuesta por dos capas de tejido traslúcido atravesadas por tubos de acero— se adapta a la luminosidad y se extiende para filtrar el intenso resplandor estival.

6. Cabaña y casa de la torre, Tokio

Vivienda urbana de hormigón visto con terrazas escalonadas y escalera exterior, rodeada de edificios residenciales. / Shinkenchiku-cha/ A House in Japan, gestalten

Con un aspecto que recuerda a una pila de ingeniosos bloques de Lego, esta casa familiar se encuentra en una calle secundaria del distrito de Meguro, en Tokio, situada en una vía comercial muy transitada.

Diseñada por los arquitectos Onishimaki + Hyakudauki, la construcción se compone de una serie de cubos apilados.

Un anexo —la “cabaña”— sobresale de la torre principal y, gracias a su cercanía a la calle, funciona también como habitación de invitados o estudio.

Detrás, una torre de cubos se eleva para formar una vivienda de cinco plantas.

Una escalera de caracol asciende desde la planta baja, atravesando los dormitorios y la zona de estar hasta llegar a una sala de juegos en la parte superior.

Una escalera exterior conecta con una ducha situada en la segunda planta.

7. Apartamento azul de Tokio, Tokio

Espacio interior de concepto abierto con suelo azul brillante, mobiliario moderno, plantas de interior y vigas de hormigón visto. / Akira Nakamura/ A House in Japan, gestalten 2026

“Este apartamento no es una casa independiente hecha a medida, sino una vivienda estándar de tipo ‘3LDK’ de los años 70 transformada de manera radical”, señala Giraldeau.

Las siglas LDK —que corresponden a living (sala de estar), dining (comedor) y kitchen (cocina)— describen la distribución de concepto abierto que se estandarizó durante la urbanización de Japón en la posguerra, donde el número indica la cantidad de dormitorios.

Construidas en serie para una fuerza laboral urbana en plena expansión, estas unidades son omnipresentes y, a menudo, genéricas.

El estudio de diseño Roovice aporta singularidad y delimita zonas mediante el uso del color, hormigón visto, iluminación flexible, soluciones de almacenamiento a medida y una franja de suelo en color azul cobalto.

“El canon del interiorismo japonés se basa en los materiales, no en el color”, explica Giraldeau.

“Aquí, el color tiene una función estructural más que decorativa: organiza el flujo de movimiento, conecta los ambientes y convierte una unidad estándar en algo personal”.

8. Casa con techo de membrana, Tokio

Patio interior con jardín, sendero de piedra, árboles y escalera bajo una abertura circular que ilumina el espacio. / Satoshi Takae/ A House in Japan, gestalten

El ingenio está detrás de esta vivienda, rodeada por tres de sus lados en un barrio densamente poblado de Tokio.

Con el objetivo de aumentar la luminosidad, los estudios Yuko Nagayama & Associates y Shohei Yoshida + Associates buscaron soluciones en las alturas.

Suspendieron una cubierta de doble capa textil que forma una curva catenaria, que actúa esencialmente como un panel shoji. “La arquitectura tradicional japonesa se basaba en la luz difusa”, indica Giraldeau.

Adaptaron este concepto a gran escala para crear un techo que ilumina, ventila y aísla, lo que permite al mismo tiempo que los árboles crezcan a través del atrio situado debajo.

9. Casa simbiótica, Karuizawa

Casa moderna de una planta rodeada de árboles, con grandes ventanales, jardín de césped y senderos de madera curvos. / A House in Japan, gestalten

Basada en el kyōsei —el concepto japonés de simbiosis o sinergia—, esta casa diseñada por READ & Architects conecta dos edificios mediante un pasillo acristalado.

Proyectada para una pareja recién jubilada, una de las partes alberga la zona de estar principal y el dormitorio principal, mientras que la otra ofrece alojamiento para invitados, con la posibilidad de albergar a un cuidador residente en el futuro.

“En Japón, una de las sociedades más envejecidas del mundo, la arquitectura ha aprendido a anticiparse a las necesidades de cuidados en lugar de reaccionar ante ellas”, dice Giraldeau.

Situada a los pies del monte Asama, la vivienda está rodeada de jardines de piedra volcánica y abetos que evocan los bosques de Karuizawa visibles desde las ventanas.

10. Fronteras difuminadas, Kawasaki

Casa estrecha de diseño contemporáneo con fachada acristalada de doble altura y amplias puertas abatibles de madera abiertas al exterior. / Daici Ano/ A House in Japan, gestalten

Esta vivienda familiar fue reimaginada por Taichi Mitsuya & Associates como una extensión de la ciudad.

Integrada cuidadosamente en un barrio de Kawasaki —caracterizado por calles estrechas y canales—, la casa se abre a la luz, al aire y a los ritmos urbanos circundantes, al tiempo que mantiene la privacidad.

Un vacío de unos nueve metros de altura, coronado por un tragaluz y con suelo de rejilla metálica, inunda el interior de una luminosidad similar a la de un invernadero.

Para la familia de cuatro miembros que la habita, unos paneles divisorios deslizantes difuminan ingeniosamente los límites entre la vida interior y la exterior: en la planta baja se encuentra una veranda diáfana, mientras que en la superior hay una terraza ajardinada.

Descarga la nueva app del BBC World Service. Elige BBC News Mundo y recibe alertas de noticias, documentales y análisis, todo en un solo lugar. Importante: la nueva aplicación no está disponible en Reino Unido ni Estados Unidos.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y en nuestro canal de WhatsApp.

Y no olvides suscribirte aquí a nuestro newsletter para recibir cada viernes una selección especial de nuestro mejor contenido.