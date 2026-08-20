12 películas panameñas competirán en el Festival Ícaro Internacional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las producciones fueron escogidas entre 22 obras inscritas y competirán por Panamá en la edición 29 del festival.

El cine panameño tendrá presencia en Centroamérica luego de que 12 producciones nacionales fueran seleccionadas para representar al país en la competencia del Festival Ícaro Internacional en su edición 29. La selección se realizó después de que un jurado especializado evaluara las 22 obras inscritas en la convocatoria.

De acuerdo con la información compartida, el jurado escogió las propuestas por sus aportes al cine panameño, tomando en cuenta aspectos como la narrativa, la propuesta artística y la realización cinematográfica. Además, señaló que los filmes seleccionados abordan “desde distintas perspectivas, las inquietudes y puntos de vista de sus realizadores sobre Panamá y el mundo que les ha tocado vivir”.

Las producciones están agrupadas en cuatro categorías. En Largometraje documental fueron seleccionadas: Hijo de tigre y mula y Un segundo latido.

En Largometraje de ficción competirán las producciones: Hoy no va a llover y Cautiverio.

La ficción también estará presente entre los cortometrajes, con El retrato de Don Marino, La vida que tenemos, Peter: ni soldado, ni civil, ni traidor y Real Contraseña: Candyman.

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En la categoría de Cortometraje documental, Panamá presentará cuatro producciones: La panameñita, La mitología de Dad Ibe, Antes que oscurezca y La copla del Diablo Verde.

El Festival Ícaro Internacional se celebrará del 21 al 29 de noviembre en Ciudad de Guatemala, con la participación de producciones de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá, entre otros países de la región.

La muestra también incluirá producciones invitadas de México, Italia y República Dominicana.

Panamá también se prepara

Las producciones que fueron seleccionadas para la competencia internacional también formarán parte de la próxima edición del Festival de Cine Ícaro Panamá 2026, que se desarrollará del 2 al 5 de septiembre en el Cine Universitario, en la ciudad de Panamá, y continuará del 7 al 11 de septiembre en distintos espacios de Colón, Metetí, David, Boquete, Puerto Armuelles, Changuinola y Almirante.

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Además de las producciones panameñas, el público podrá disfrutar de una selección de películas centroamericanas que fueron premiadas en la edición anterior del Festival Ícaro Internacional.

La programación también incluirá actividades formativas para cineastas y profesionales del sector audiovisual panameño.