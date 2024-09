25 años de Christina Aguilera

Escuchar audio noticia

Hace un cuarto de siglo el ‘Genio en la botella’ se liberó para liderar el ranking en las principales listas musicales del mundo. Con su álbum homónimo, la cantante estadounidense Christina Aguilera llegó a los escenarios para convertirse en la sensación del momento, en una diva, en una de las mejores voces de su generación y, al igual que cantantes como Madonna o Cher, perdurar en el tiempo.

En los tres primeros aspectos, no hay duda de que lo consiguió, pero, el tiempo no fue tan benévolo con la artista que ahora tiene 45 años.

Si bien, en cuanto a voz, nada tiene que envidiarle a ninguna otra artista, la carrera de Aguilera (de padre ecuatoriano) ha sido un constante altibajo. Primero, su rivalidad con su contemporánea Britney Spears por saber quién ocuparía el título de la próxima reina del pop. El proceso de ambas de pasar de niñas de Disney a símbolo sexual. Justo su tercer disco Stripped con temas como Dirty fue su gran destape, e incluso cambió su nombre artístico por X-tina.

Pero, la gran desgracia de su carrera llegó con su sexto álbum Bionic. De acuerdo con los constantes rumores, su propia disquera RCA Records, saboteó el disco para darle preferencia a otras artistas como Lady Gaga y Beyonce.

Durante ese momento de punto bajo de su carrera, también estuvieron los problemas que tuvo que enfrentar luego del divorcio de Jordania Bratman, que la llevó entre otras cosas a subir de peso, lo que la convirtió en blanco de burlas por parte de una industria en busca siempre de la perfección estética.

Rumores aparte, lo cierto es que, desde Bionic y temas como You Lost Me, Aguilera no ha vuelto a brillar con la misma intensidad de antes. Sus últimos tres discos han pasado casi desapercibidos, aunque para celebrar sus 25 años de carrera lanzó un especial donde reinterpreta los temas de su primer álbum.

Luciendo más delgada, con un rostro joven y su inigualable voz, Aguilera ahora es cuestionada por su cambio de look, acusándola de usar Ozempic para poder conseguir dicha figura. Como si se tratara realmente de un genio, con un innegable talento, al que constantemente quieren devolver a la botella.