Acné: ¿¡Hasta cuándo!?

El acné es una enfermedad crónica que va a depender de múltiples factores, y la edad no es precisamente un determinante de su inicio o final. Si bien es más común verla durante la adolescencia, debido al cambio y aumento de las hormonas a nivel sanguíneo, a una edad más madura también es posible padecerla.

Sobre el porqué de esto, no se tiene una respuesta clara, lo que los especialistas sí han visto es que se presenta más en mujeres que en hombres, e incluso existe un diagnóstico llamado: “acné de la mujer adulta”, que se da después de los 25 años.

“Sabemos que el acné es multifactorial, y lo causan factores como la alimentación o las hormonas. Y en las mujeres, las hormonas son muy importantes. Creo que por eso se ve más en mujeres, porque en los hombres las hormonas se estabilizan un poquito más, en nosotras no, siempre van arriba, abajo, arriba, abajo, esa parece ser una de las causas”, explica la dermatóloga Dra. María Elena Katsoudas (@dra.katsoudas), quien comenta que el estrés también juega un papel importante.

“Todos vivimos estresados, pero hoy las mujeres por lo general trabajamos en la calle y seguimos haciendo los quehaceres de casa y el cuidado de los hijos. Entonces creo que también eso juega un papel importante en la formación del acné en estas edades”, comenta Katsoudas.

En cuanto a la alimentación, Katsoudas señala que la dieta de las personas ha ido cambiando con el paso del tiempo y la comida occidental está más asociada a brotes de acné, mientras que una dieta mediterránea presenta bajos índices de brotes.





La automedicación

Querer resolver los problemas de forma autónoma sin acudir a un especialista es quizás una de las grandes constancias, y problemas, que tienen las personas con acné. Sobre el porqué comprar, por ejemplo, una simple crema de venta libre se puede convertir en un problema, la Dra. María Elena Katsouda explica que “digamos que compran un medicamento con retinoide, muchos no saben cómo aplicarlo, ya sea que se pongan demasiado, que lo apliquen en el día (cuando debe aplicarse de noche), todas estas cosas que parecen sencillas, pero, no para todos es tan lógico, y que pueden ocasionar quemaduras o irritaciones, que luego vienen al médico a buscar solución”.

Pero, la automedicación para tratar el acné puede llevar a las personas a zonas más peligrosas. Hay quienes, de forma “misteriosa”, logran conseguir medicamentos como la popular isotretinoína, utilizada por muchos dermatólogos para tratar el acné, pero bajo estrictos controles.

“Este es un medicamento que necesita receta, de un protocolo firmado por el paciente, o cuando son menores, necesita la firma del acudiente. Entonces, me han llegado pacientes tomándolo, y cuando les pregunto: ¿y quién te lo mandó? Me responden: Ah, no, yo lo compré. Y ese medicamento tiene un montón de efectos adversos”, advierte la dermatóloga, quien entre dichos efectos secundarios enumera que las mujeres embarazadas pueden padecer teratogenicidad, también se puede sufrir de hepatotoxicidad o tener un aumento en los triglicéridos o el colesterol.

Cuidados en las compras

Si bien el mejor consejo es evitar la automedicación y acudir a un especialista para cualquier afección de la piel, la realidad es que muchas personas seguirán comprando y probando productos de venta libre para tratar de aliviar sus quejas cutáneas. En pro de querer evitar la mayor cantidad de accidentes cosméticos posibles, la Dra. María Elena Katsouda da algunos consejos simples para tener en cuenta: "Lean las indicaciones del producto. Investiguen un poco sobre el mismo. Ahora tenemos las herramientas para hacerlo. Pueden entrar a internet a investigar un poquito el producto. Colocar siempre una capita fina. Y siempre usar protector solar e hidratar la piel, aunque sea grasa, porque lo que queremos es disminuir un poco la producción de grasa, entonces queremos secar, y todo lo que vaya a secar va a irritar, entonces tenemos que reponer con cremitas hidratantes para disminuir esa irritación".





Recomendaciones

La Dra. María Elena Katsouda comenta que si bien no hay mucha diferencia entre los cuidados de la piel que presenta acné entre jóvenes y personas adultas, puede brindar algunos consejos básicos de cuidado para la piel adulta: “Siempre lavar el rostro mañana y noche. Siempre usar protector solar (que también es aliado para disminuir las manchas). Cuidar la alimentación (Disminuir la ingesta de alimentos fritos y en algunas personas se recomienda moderar los lácteos)”.

Katsouda desmiente el mito de que el sol ayude a combatir el acné. “Muchas personas piensan que ir a la playa y quemarse con el sol, secará el acné. Pero, realmente ya sabemos que la luz ultravioleta sí́ exacerba los brotes del acné.

Por último, la especialista recuerda la importancia de adherencia al tratamiento, para poder obtener los resultados deseados e indispensable: “acudir con un profesional del cuidado de la piel”.