Agenda de la semana: estas son las actividades que habrá en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La agenda cultural para la semana del 29 de agosto al 04 de septiembre ofrece una amplia variedad de actividades que incluyen obras teatrales, exposiciones, talleres y eventos deportivos.

Sábado 29 de agosto

9:00 a.m. — Recital de Violín: Red de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Panamá, Ciudad de las Artes, salón M422.

10:00 a.m. — La Hora del Cuento: Biblioteca Omar Torrijos HerreraNiños de 4 a 12 años.

10:00 a.m. — Sabores de Colón: Hasta el 30 de agosto. Terrenos externos de Albrook Mall.

10:00 a.m. — Plan Nacional de Culturas: Stand de MiCultura – Feria Internacional del Libro.

11:00 a.m. — Panamá Viejo Vive, 507 años: Hasta el 30 de agosto. Vía Cincuentenario, rotonda de Panamá Viejo.

11:00 a.m. — Presentación: Mago Marko: Stand de MiCultura – Feria Internacional del Libro.

12:00 p.m. — Gaming en evoluciónStand de MiCultura – Feria Internacional del Libro.

1:00 p.m. — Conversatorio con Herny Gorgona: Stand de MiCultura – Feria Internacional del Libro.

2:00 p.m. — Festival Herencias de Mi Panamá. Parque Heliodoro Patiño.

2:00 p.m. — PROFE – Conversatorio de cuento: Stand de MiCultura – Feria Internacional del Libro.

2:00 p.m. — Premiación del Concurso de Cuento Juvenil Rosa María Britton: Salón Chaquira – Feria Internacional del Libro.

3:00 p.m. — Rush Alvarado: La era Webtoons: Stand de MiCultura – Feria Internacional del Libro.

3:30 p.m. y 7:00 p.m. — XVI Festival Nacional CIOFF Panamá: Teatro Balboa.

4:00 p.m. — Mayra de Gracia – Conversatorio: Stand de MiCultura – Feria Internacional del Libro.

4:00 p.m. — Conversatorio con los ganadores del Premio Miró: Eduardo Jaspe, Alex Mariscal, Alexander Morales y Edgardo Bracho. Modera: Edilberto González Trejos. Salón Zarati – Feria Internacional del Libro.

5:00 p.m. — Eduardo Verdurmen: Conversatorio. Stand de MiCultura – Feria Internacional del Libro.

6:00 p.m. — Rockzany: Rock Nacional, el ruido que nos conecta. Stand de MiCultura – Feria Internacional del Libro.

6:00 p.m. — Presentación de Allan Watson: Stand de MiCultura – Feria Internacional del Libro.

7:00 p.m. — Buscando a Sophia: Nueva Acrópolis Panamá. Entrada libre

8:00 p.m. — Lemosky – Conversatorio: Los videojuegos también son cultura. Stand de MiCultura – Feria Internacional del Libro.

8:00 p.m. — Psicópata: Obra en el teatro Guild de Ancón.

Domingo 30 de agosto

8:00 a.m. — Casco Peatonal. Casco Antiguo.

10:00 a.m. — Desfile de Aniversario de Juan Díaz.

10:00 a.m. — Polly Cuenta Cuentos: Stand de MiCultura – Feria Internacional del Libro.

11:00 a.m. — APLIJ – Literatura Infantil: Stand de MiCultura – Feria Internacional del Libro.

11:00 a.m. — Un Ángel Travieso, Regalo del Cielo. Teatro La Plaza.

12:00 p.m. — PROFE – Conversatorio de poesía. Stand de MiCultura – Feria Internacional del Libro.

12:10 p.m. — Grandes voces panameñas en la Música: Mario García Hudson – Conferencia magistral. Salón Boquete – Feria Internacional del Libro.

1:00 p.m. — Conversatorio: Julio Shebelut / Gabriel Castillo. Stand de MiCultura – Feria Internacional del Libro.

2:00 p.m. — Presentación: Mago Marko. Stand de MiCultura – Feria Internacional del Libro.

3:00 p.m. — Be Prófugos: Stand de MiCultura – Feria Internacional del Libro.

3:00 p.m. — PROFE: Presentación de la antología “Alquimia”. Autores: egresados de PROFE. Presenta: Ela Urriola. Salón Bejuco Chocoe – Feria Internacional del Libro.

4:00 p.m. — DICINE – Actores en el cine. Stand de MiCultura – Feria Internacional del Libro.

5:00 p.m. — Javier Medina Bernal: Stand de MiCultura – Feria Internacional del Libro.

5:00 p.m. — Concierto de Clausura: Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá. Teatro Anayansi – ATLAPA. Evento gratuito con la entrada general de la Feria Internacional del Libro.

6:00 p.m. — Psicópata. Obra en el teatro Guild de Ancón.

6:00 p.m. — Cietas Ciegas: Stand de MiCultura – Feria Internacional del Libro.

7:00 p.m. — Julio Chamorro: Stand de MiCultura – Feria Internacional del Libro.

7:30 p.m. — Romeo y Julieta – Ballet Nacional de Panamá. Teatro Nacional de Panamá.

Distrito Complot: Arte, música, baile, cultura y experiencias. Panamá Convention Center.

Hasta el 30 de agosto — Festival Multicultural. Calle 13, Santa Ana. Evento gratuito.





Lunes 31 de agosto

9:00 a.m. — Feria Artesanal y Cultural. Participación de artesanos, gastronomía, folclore, música y actividades artísticas. Plaza Galápagos, frente a Villa Lucre. Entrada gratuita.

10:00 a.m. — Conoce el Buque escuela de la Marina de Guerra del Perú. Puertas Abiertas. Amador, muelle de la Terminal de Cruceros de Amador.

1:00 p.m. — Korea Lovers Fest. Parque Omar. Entrada gratis.

8:00 p.m. — PRISMA – Festival Internacional de Danza Contemporánea de Panamá. Apertura con la compañía tanzmainz. Teatro Áurea Baby Torrijos – Ciudad de las Artes.

Martes 1 de septiembre

9:00 a.m. — Feria Artesanal y Cultural. Participación de artesanos, gastronomía, folclore, música y actividades artísticas. Plaza Galápagos, frente a Villa Lucre. Entrada gratuita.

7:30 p.m. — Geografías Líquidas Sankofa Danzafro. Centro de Arte y Cultura de Colón.

7:30 p.m. — Romeo y Julieta – Ballet Nacional de Panamá. Hasta el 6 de septiembre. Teatro Nacional de Panamá.

Hasta el 6 de septiembre — La Abuela quiere Boda. TeatroStudio.

Hasta el 6 de septiembre — ZOOTOPIA 2. Teatro ABA.

Hasta el 6 de septiembre — Ana Frank: Una Historia Vigente. Exposición. Museo de la Libertad.

Hasta el 19 de septiembre — Mosaico itálico de un arte atemporal. Exposición multimedia e inmersiva. Towncenter, Costa del Este – Galería Arteconsult. Entrada libre.

Miércoles 2 de septiembre

9:00 a.m. — Conoce el Buque escuela de la Marina de Guerra del Perú. Puertas Abiertas. Muelle de la Terminal de Cruceros de Amador.

6:30 p.m. — Los Secretos de Mi Pasado. Presentación literaria. Aldea Café 500.

Hasta el 11 de septiembre — Festival Ícaro Panamá de Cine Centroamericano. Diferentes sedes. Entrada gratuita en todas las sedes.





Jueves 3 de septiembre

1:30 p.m. — El Mes de los Océanos llegó a Punta Culebra. Puertas Abiertas. Amador, Centro Natural Punta Culebra.

7:30 p.m. — Romeo y Julieta – Ballet Nacional de Panamá. Teatro Nacional de Panamá.

8:00 p.m. — Boeing Boeing 2026. Teatro La Plaza.





Viernes 4 de septiembre

3:00 p.m. — Bazar de emprendedores. Parque Andrés Bello, Vía Argentina.

6:00 p.m. — Noche de juegos. Sitio Currao, Bella Vista.

7:30 p.m. — Romeo y Julieta – Ballet Nacional de Panamá. Hasta el 6 de septiembre. Teatro Nacional de Panamá.

8:00 p.m. — Cumbia House. Hasta el 5 de septiembre. Soho City Center, piso 2.