Agenda de la semana: estas son las actividades que habrá en Panamá

La agenda cultural para la semana del 29 de agosto al 04 de septiembre ofrece una amplia variedad de actividades que incluyen obras teatrales, exposiciones, talleres y eventos deportivos.
Sábado 29 de agosto
9:00 a.m. — Recital de Violín: Red de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Panamá, Ciudad de las Artes, salón M422.
10:00 a.m. — La Hora del Cuento: Biblioteca Omar Torrijos HerreraNiños de 4 a 12 años.
10:00 a.m. — Sabores de Colón: Hasta el 30 de agosto. Terrenos externos de Albrook Mall.
10:00 a.m. — Plan Nacional de Culturas: Stand de MiCultura – Feria Internacional del Libro.
11:00 a.m. — Panamá Viejo Vive, 507 años: Hasta el 30 de agosto. Vía Cincuentenario, rotonda de Panamá Viejo.
11:00 a.m. — Presentación: Mago Marko: Stand de MiCultura – Feria Internacional del Libro.
12:00 p.m. — Gaming en evoluciónStand de MiCultura – Feria Internacional del Libro.
1:00 p.m. — Conversatorio con Herny Gorgona: Stand de MiCultura – Feria Internacional del Libro.
2:00 p.m. — Festival Herencias de Mi Panamá. Parque Heliodoro Patiño.
2:00 p.m. — PROFE – Conversatorio de cuento: Stand de MiCultura – Feria Internacional del Libro.
2:00 p.m. — Premiación del Concurso de Cuento Juvenil Rosa María Britton: Salón Chaquira – Feria Internacional del Libro.
3:00 p.m. — Rush Alvarado: La era Webtoons: Stand de MiCultura – Feria Internacional del Libro.
3:30 p.m. y 7:00 p.m. — XVI Festival Nacional CIOFF Panamá: Teatro Balboa.
4:00 p.m. — Mayra de Gracia – Conversatorio: Stand de MiCultura – Feria Internacional del Libro.
4:00 p.m. — Conversatorio con los ganadores del Premio Miró: Eduardo Jaspe, Alex Mariscal, Alexander Morales y Edgardo Bracho. Modera: Edilberto González Trejos. Salón Zarati – Feria Internacional del Libro.
5:00 p.m. — Eduardo Verdurmen: Conversatorio. Stand de MiCultura – Feria Internacional del Libro.
6:00 p.m. — Rockzany: Rock Nacional, el ruido que nos conecta. Stand de MiCultura – Feria Internacional del Libro.
6:00 p.m. — Presentación de Allan Watson: Stand de MiCultura – Feria Internacional del Libro.
7:00 p.m. — Buscando a Sophia: Nueva Acrópolis Panamá. Entrada libre
8:00 p.m. — Lemosky – Conversatorio: Los videojuegos también son cultura. Stand de MiCultura – Feria Internacional del Libro.
8:00 p.m. — Psicópata: Obra en el teatro Guild de Ancón.
Domingo 30 de agosto
8:00 a.m. — Casco Peatonal. Casco Antiguo.
10:00 a.m. — Desfile de Aniversario de Juan Díaz.
10:00 a.m. — Polly Cuenta Cuentos: Stand de MiCultura – Feria Internacional del Libro.
11:00 a.m. — APLIJ – Literatura Infantil: Stand de MiCultura – Feria Internacional del Libro.
11:00 a.m. — Un Ángel Travieso, Regalo del Cielo. Teatro La Plaza.
12:00 p.m. — PROFE – Conversatorio de poesía. Stand de MiCultura – Feria Internacional del Libro.
12:10 p.m. — Grandes voces panameñas en la Música: Mario García Hudson – Conferencia magistral. Salón Boquete – Feria Internacional del Libro.
1:00 p.m. — Conversatorio: Julio Shebelut / Gabriel Castillo. Stand de MiCultura – Feria Internacional del Libro.
2:00 p.m. — Presentación: Mago Marko. Stand de MiCultura – Feria Internacional del Libro.
3:00 p.m. — Be Prófugos: Stand de MiCultura – Feria Internacional del Libro.
3:00 p.m. — PROFE: Presentación de la antología “Alquimia”. Autores: egresados de PROFE. Presenta: Ela Urriola. Salón Bejuco Chocoe – Feria Internacional del Libro.
4:00 p.m. — DICINE – Actores en el cine. Stand de MiCultura – Feria Internacional del Libro.
5:00 p.m. — Javier Medina Bernal: Stand de MiCultura – Feria Internacional del Libro.
5:00 p.m. — Concierto de Clausura: Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá. Teatro Anayansi – ATLAPA. Evento gratuito con la entrada general de la Feria Internacional del Libro.
6:00 p.m. — Psicópata. Obra en el teatro Guild de Ancón.
6:00 p.m. — Cietas Ciegas: Stand de MiCultura – Feria Internacional del Libro.
7:00 p.m. — Julio Chamorro: Stand de MiCultura – Feria Internacional del Libro.
7:30 p.m. — Romeo y Julieta – Ballet Nacional de Panamá. Teatro Nacional de Panamá.
Distrito Complot: Arte, música, baile, cultura y experiencias. Panamá Convention Center.
Hasta el 30 de agosto — Festival Multicultural. Calle 13, Santa Ana. Evento gratuito.
Lunes 31 de agosto
9:00 a.m. — Feria Artesanal y Cultural. Participación de artesanos, gastronomía, folclore, música y actividades artísticas. Plaza Galápagos, frente a Villa Lucre. Entrada gratuita.
10:00 a.m. — Conoce el Buque escuela de la Marina de Guerra del Perú. Puertas Abiertas. Amador, muelle de la Terminal de Cruceros de Amador.
1:00 p.m. — Korea Lovers Fest. Parque Omar. Entrada gratis.
8:00 p.m. — PRISMA – Festival Internacional de Danza Contemporánea de Panamá. Apertura con la compañía tanzmainz. Teatro Áurea Baby Torrijos – Ciudad de las Artes.
Martes 1 de septiembre
9:00 a.m. — Feria Artesanal y Cultural. Participación de artesanos, gastronomía, folclore, música y actividades artísticas. Plaza Galápagos, frente a Villa Lucre. Entrada gratuita.
7:30 p.m. — Geografías Líquidas Sankofa Danzafro. Centro de Arte y Cultura de Colón.
7:30 p.m. — Romeo y Julieta – Ballet Nacional de Panamá. Hasta el 6 de septiembre. Teatro Nacional de Panamá.
Hasta el 6 de septiembre — La Abuela quiere Boda. TeatroStudio.
Hasta el 6 de septiembre — ZOOTOPIA 2. Teatro ABA.
Hasta el 6 de septiembre — Ana Frank: Una Historia Vigente. Exposición. Museo de la Libertad.
Hasta el 19 de septiembre — Mosaico itálico de un arte atemporal. Exposición multimedia e inmersiva. Towncenter, Costa del Este – Galería Arteconsult. Entrada libre.
Miércoles 2 de septiembre
9:00 a.m. — Conoce el Buque escuela de la Marina de Guerra del Perú. Puertas Abiertas. Muelle de la Terminal de Cruceros de Amador.
6:30 p.m. — Los Secretos de Mi Pasado. Presentación literaria. Aldea Café 500.
Hasta el 11 de septiembre — Festival Ícaro Panamá de Cine Centroamericano. Diferentes sedes. Entrada gratuita en todas las sedes.
Jueves 3 de septiembre
1:30 p.m. — El Mes de los Océanos llegó a Punta Culebra. Puertas Abiertas. Amador, Centro Natural Punta Culebra.
7:30 p.m. — Romeo y Julieta – Ballet Nacional de Panamá. Teatro Nacional de Panamá.
8:00 p.m. — Boeing Boeing 2026. Teatro La Plaza.
Viernes 4 de septiembre
3:00 p.m. — Bazar de emprendedores. Parque Andrés Bello, Vía Argentina.
6:00 p.m. — Noche de juegos. Sitio Currao, Bella Vista.
7:30 p.m. — Romeo y Julieta – Ballet Nacional de Panamá. Hasta el 6 de septiembre. Teatro Nacional de Panamá.
8:00 p.m. — Cumbia House. Hasta el 5 de septiembre. Soho City Center, piso 2.