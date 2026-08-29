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    acuerdo

    Alianza por la cultura y los derechos humanos

    Redacción de La Prensa
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    Alianza por la cultura y los derechos humanos
    El acuerdo fue firmado por Raúl Morales Rubio, representante legal de la Fundación Democracia y Libertad, y Soodabeh Salence de Chassin, gerente general de Corporación La Prensa, S.A. Alexander Arosemena

    El Club La Prensa y el Museo de la Libertad y los Derechos Humanos establecieron una alianza de colaboración para promover el acceso a la cultura, la educación y los derechos humanos, así como fortalecer la difusión de las exposiciones, actividades y eventos del museo.

    Los socios del Club La Prensa recibirán 15% de descuento para hasta cuatro adultos y 10% de descuento en visitas privadas al museo, estas últimas con previa consulta de horarios y condiciones. Los beneficios aplican exclusivamente a personas con membresía del Club La Prensa.

    Como parte del acuerdo, La Prensa apoyará la difusión de las exposiciones temporales y permanentes, actividades culturales y educativas y demás iniciativas del museo a través de sus plataformas y canales de comunicación. Además, pondrá a disposición de la institución, para fines culturales, educativos, curatoriales, históricos y de investigación, su hemeroteca, archivos, bases de datos y otros fondos documentales pertinentes, sujeto a disponibilidad y a las restricciones de derechos de autor y licencias.

    El convenio también contempla la presencia del museo en la página web y aplicación de La Prensa, en publicaciones del periódico y en las redes sociales del Club La Prensa. A su vez, el Museo reconocerá a La Prensa como aliado institucional durante la vigencia del acuerdo.El acuerdo fue firmado por Soodabeh Salence de Chassin, en representación de Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa), y Raúl Morales Rubio, representante legal de la Fundación Democracia y Libertad, cuyo nombre institucional es Museo de la Libertad y los Derechos Humanos.

    Redacción de La Prensa

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