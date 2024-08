Ana María Simón: ‘hay momentos en que el humor te salva’

Escuchar audio noticia

“La vida tiene altibajos. Tiene momentos donde estás feliz, o donde estás muy triste, y hay momentos donde el humor te salva”, con esta frase comenzó la conversación la actriz venezolana Ana María Simón con La Prensa, para hablar de la obra Sin Cuenta, la cual presentará en Panamá los próximos 28 y 29 de agosto.

La puesta en escena, que se realizará en el Teatro Pacific en horario de 8:00 p.m., y que es catalogada de “conmovedora y divertida”, gira en torno a Carlota, una mujer de 50 años que decide regresar a la antigua casa de su madre para realizar una venta de garaje y despedirse de sus pertenencias, desencadenando un viaje emocional inolvidable.

Cuando se realizó la entrevista, Simón, se encontraba en Buenos Aires, Argentina, con una chaqueta para el frío que se siente en el sureño país y anteojos porque “a los 50 años es verdad que no ves nada de cerca, pero de lejos ves clarito a los pendejos”. Y es que la actriz, con su chispa y gran amabilidad, es la primera en empoderarse del mensaje de la obra, reafirmando que “a los 50 años el tiempo es más valioso que cualquier cosa en la vida. Y tú empleas tu tiempo en la gente que tú no te vas a equivocar”.

Simón dice que comparte con Carlota ese aprecio por cada minuto de vida y lo importante que es no desperdiciarlo con cualquiera. “Creo que Carlota y yo comulgamos mucho que a estas alturas queremos invertir bien nuestro tiempo, poner punto final a relaciones que no funcionan, abrirse a relaciones que sí funcionan y entender que la vida es un momentico, que somos un papelito y que en el minuto que menos nos esperemos no estamos aquí” comenta Simón, asegurando que de esta vida se quiere ir sin deberle facturas a nadie, pero sobre todo, sin tener facturas con ella misma.

Adentro, un poco más en la obra, la actriz adelantó que al tratarse de una comedia, esto le da la libertad de romper la cuarta pared e interactuar con el público. “El público está ahí conmigo y desde que ellos llegan, estarán interactuando conmigo. Pero, les digo que no se pongan nerviosos, que no los voy a poner a bailar sobre el escenario ni a cantar. Hay mucha interacción de mi personaje con ellos en una conversación. Pero nadie se ve sometido a exponerse. No va a pasar eso. Pero lo que sí es que participan mucho en el sentido de que estamos allí conversando”.

Este punto, de interacción con el público bajo el contexto de comedia, para ella es importante, porque asegura que la comedia “siempre mira”. “Aquiles Nazoa (1920 - 1976), un humorista venezolano, decía que “la comedia no es más que poner a la gente a pensar sin que se den cuenta de qué están pensando”. Simón cree que desde el humor se puede enseñar, se puede transmitir conocimiento y es el tipo de comedia que ella siempre intenta hacer. “Yo no creo en la comedia que se ríe de otros. Yo creo en la comedia que te permite reflexionar, que te permite reírte de ti mismo y ser tú el ejemplo para que otros se vean reflejados ahí. Y es un poco lo que pasa con esta obra”.

Venezuela siempre con ella

Algo especial que tiene esta presentación, y la gira en general de la obra, es que para Ana María Simón es una oportunidad para reencontrarse con sus compatriotas. Si bien, confiesa que estar de gira, sobre todo con esta obra que es emocionalmente demandante, es agotador, el contexto actual de su país le agrega un peso más.

“Como venezolana, estar de gira en este momento en que está viviendo Venezuela es muy duro. Muy duro y muy gratificante, tiene las dos cosas. Porque estoy reconectando con mis compatriotas, de alguna manera, al margen del público panameño o de cualquier otro país, también está mi gente de Venezuela. Gente que eventualmente emigró por razones que no eran las más felices. Y a mí eso me mueve incluso mucho más que la misma obra”, se sincera Simón, diciendo que ella le denominó a la gira “la gira del abrazo”, ya que después de cada función se queda conversando un poco con el público que así lo desee.

Aprovechando el tema a colación sobre Venezuela y la migración, y el contexto de la obra que trata justo sobre desprenderse de cosas materiales, se le preguntó a la actriz de qué forma esta obra podría ayudar a las personas que deben dejar sus países, puedan manejar el duelo de una migración forzada.

“Los duelos hay que transitarlos, tienen su proceso y hay que aceptar la pérdida. Entonces, yo creo que al final lo que uno tiene que practicar desde el minuto uno es el desapego. Yo, en este momento, estaría preparada para emigrar con dos maletas. Para volver a emigrar con dos maletas. Yo a lo único que le tengo apego ahorita es a mi felicidad. Y mi felicidad no puede depender ni de personas ni de cosas. Tiene que depender de mí y de cómo enfrento la vida.